Свят

Филипините обявиха национално извънредно положение

Филипините са силно зависими от вноса на горива

24 март 2026, 16:00
Източник: EPA/БГНЕС

Ф илипините обявиха национално извънредно положение в енергетиката, позовавайки се на „непосредствената опасност“, която конфликтът в Близкия изток представлява за доставките на гориво в страната.

Президентът Фердинанд Маркос-младши заяви, че е подписал изпълнителна заповед за гарантиране на енергийната сигурност на фона на сериозни смущения в глобалните вериги за доставки, предава Би Би Си.

Филипините са силно зависими от вноса на горива и са особено уязвими към прекъсванията в добива и търговията с петрол, предизвикани от решението на Иран да блокира Ормузкия проток в отговор на атаките на Израел и САЩ. През протока минава около 20% от международно търгувания петрол в света. 

НС с извънредно заседание заради кризата с горивата

„С настоящото се обявява национално извънредно положение в енергетиката в светлината на продължаващия конфликт в Близкия изток и произтичащата от него непосредствена опасност за наличността и стабилността на енергийните доставки на страната“, пише Маркос в изпълнителната заповед, споделена с медиите във вторник.

Маркос каза, че този ход ще позволи на правителството да предприеме „координирани мерки“ за справяне със сътресенията в икономиката на страната. Той добави, че е сформиран комитет, който да гарантира организираното движение, снабдяването, разпределението и наличието на гориво, храни, лекарства и други стоки от първа необходимост.

Декларацията ще остане в сила една година, освен ако не бъде удължена или отменена от президента. Това стана след призиви на няколко сенатори, които настояха Маркос да признае „извънредните“ трудности, пред които са изправени филипинските семейства поради покачващите се цени на петрола.

Колко важен е Ормузкият проток за снабдяването с енергоизточници?

Филипините внасят около 98% от суровия си петрол от Персийския залив и войната с Иран има широкообхватни последици за страната, засягайки всичко, от транспорта до цената на ориза. Откакто избухнаха военните действия, правителството раздаде субсидии на шофьорите, намали фериботните услуги и въведе четиридневна работна седмица за държавните служители, за да се пести гориво. По-рано във вторник министърът на енергетиката Шарън Гарин заяви, че страната разполага със запаси от гориво за около 45 дни.

Той добави, че страната „временно“ ще зависи в по-голяма степен от въглищни електроцентрали, за да задоволи енергийните си нужди в отговор на нарастващите цени на втечнения природен газ (ВПГ). 

Източник: BBC    
Филипини Национално енергийно извънредно положение
Последвайте ни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

