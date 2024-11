Премиерът на Ирак и Тръмп разговаряха, какво си казаха

П ремиерът на Ирак Мохамед Шия ас Судани разговаря по телефона с новоизбрания президент на САЩ Доналд Тръмп и изрази пред него надежда, че републиканецът ще спази предизборните си обещания да сложи край на войните по света, по-специално в Близкия изток, предаде Франс прес.

Издигнато на власт от проирански партии, правителството на Ирак се опитва да заеме позицията на модератор в региона, където сега има потенциално експлозивна ситуация. Прокситата на Иран са в конфликт с израелските сили в Газа и в Ливан.

