Премиерът на Дания лично посрещна Росен Желязков в Копенхаген за среща на Европейския съвет

Лидерите на държави членки на ЕС ще обсъдят начини за укрепване на европейската отбрана

Обновена преди 2 часа / 1 октомври 2025, 06:59
М инистър-председателят Росен Желязков пристигна в Копенхаген за началото на неформалната среща на Европейския съвет. Премиерът бе посрещнат лично от датския си колега Мете Фредериксен, съобщиха от пресслужбата на кабинета.

Очаква се държавните и правителствените ръководители на Европейския съюз (ЕС) да дискутират отбранителната готовност на ЕС и Украйна в контекста на зачестилите инциденти с нарушения на въздушното пространство на някои държави членки.

Фокус в заседанието ще бъде ускоряването на доставките на въоръжения, съвместно придобиване на способности и подкрепа за държавите по Източния фланг и осигуряване на ефективен политически обзор и координация между държавите. 

Акцент в дискусията на лидерите ще бъде и продължаващата и допълнителна подкрепа за Украйна за постигане на справедлив и траен мир.

Очаква се да бъде поставен фокус върху устойчивия и предвидим характер на европейската помощ за Украйна, в т.ч. подкрепата за въоръжените сили на страната и продължаване на натиска върху Русия, включително чрез разширяване на ограничителните мерки. Напредъкът на Украйна по пътя на европейската интеграция също следва да бъде засегнат по време на заседанието, информираха от пресслужбата.

В Копенхаген утре десетки европейски лидери ще присъстват на срещата на върха на така наречената Европейска политическа общност - форум, чиято цел е да насърчава политическия диалог и сътрудничеството извън 27-те членки на ЕС.

Източник: БТА/Петра Куртева    
Желязков Дания визита
