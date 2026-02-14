От 17 градуса до сняг: Какво време ни очаква през следващите дни

Д нес ще преобладава слънчево време, но от запад облачността ще се увеличава. Късно след обяд в западните райони ще завали дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от юг-югозапад. Максималните температури ще бъдат между 11° и 16°, в София – около 11°.
Атмосферното налягане ще се повишава, но ще остане по-ниско от средното за месеца.
По Черноморието и в планините
Черно море: Предимно слънчево с умерен югоизточен вятър. Максимални температури: 10°-15°. Температура на морската вода: 5°-7°.
Планините: Облачността ще се увеличава. След обяд в Рило-Родопския масив и Западна Стара планина ще завали дъжд, а над 2000 метра – сняг. Ще духа умерен до силен юг-югозападен вятър. Максимална температура на 1200 м: 9°, на 2000 м: 2°.
Предстоящо влошаване на времето
През нощта срещу неделя валежите ще обхванат цялата страна.
Неделя: Очаква се дъждовно време, със значителни количества в Южна България и източните райони.
Вятърът от юг ще се усили, като температурите ще останат сравнително високи (12°-17°). По-късно през деня вятърът ще се ориентира от северозапад и ще започне да прониква студен въздух.
Понеделник: Застудяването ще продължи. Облачността ще остане значителна, а с падането на температурите дъждът ще преминава в сняг в по-голямата част от страната, с изключение на крайните южни райони.