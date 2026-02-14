България

От 17 градуса до сняг: Какво време ни очаква през следващите дни

Атмосферното налягане ще се повишава, но ще остане по-ниско от средното за месеца

14 февруари 2026, 07:05
Преди години: Ивайло Калушев е живял в къща в ботевградското село Краево с мъжа, подал сигнала за разстрела на 2 февруари
Йотова от Мюнхенската конференция: Европа беше "във ваканция" и е време да се събудим
Дипломация на високо ниво: Илияна Йотова в центъра на световни разговори в Германия
МВР извърши проверка за съвместни обучения с НАКЗТ в Монтана, свързани със случая "Петрохан"
Огън в Следствието във Враца: Изгоряха ли следите за случая „Околчица“? Прокуратурата с извънредно обяснение
СДВР с акция срещу наркоразпространението: Иззеха дрога за хиляди евро
Сняг и закъсали камиони: Затруднено е движението през "Превала" и към Пампорово
Прокуратурата изпрати материалите по случая „Петрохан“ на парламента

Д нес ще преобладава слънчево време, но от запад облачността ще се увеличава. Късно след обяд в западните райони ще завали дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от юг-югозапад. Максималните температури ще бъдат между 11° и 16°, в София – около 11°.

Атмосферното налягане ще се повишава, но ще остане по-ниско от средното за месеца.

По Черноморието и в планините

Черно море: Предимно слънчево с умерен югоизточен вятър. Максимални температури: 10°-15°. Температура на морската вода: 5°-7°.

Планините: Облачността ще се увеличава. След обяд в Рило-Родопския масив и Западна Стара планина ще завали дъжд, а над 2000 метра – сняг. Ще духа умерен до силен юг-югозападен вятър. Максимална температура на 1200 м: 9°, на 2000 м: 2°.

Предстоящо влошаване на времето

През нощта срещу неделя валежите ще обхванат цялата страна.

Неделя: Очаква се дъждовно време, със значителни количества в Южна България и източните райони.

Вятърът от юг ще се усили, като температурите ще останат сравнително високи (12°-17°). По-късно през деня вятърът ще се ориентира от северозапад и ще започне да прониква студен въздух.

Понеделник: Застудяването ще продължи. Облачността ще остане значителна, а с падането на температурите дъждът ще преминава в сняг в по-голямата част от страната, с изключение на крайните южни райони.

Източник: БТА/НИМХ    
Прогноза за времето Дъжд Сняг Температури Вятър Облачност Застудяване Черноморие Планини Предстоящо влошаване
Свети Валентин: От древен ритуал до глобален празник на любовта

14 февруари: Черната смърт и пламъците в Страсбург

Reuters: Армията на САЩ се готви за война с Иран

Първата голяма Задушница за годината: Какво трябва да знаем за 14 февруари

Кой има право на еднократна помощ до две минимални заплати

Гигантът BYD вече е официално представен в България

Нови правила за собствениците на кучета и котки

Времето полудява: От 20 градуса и гръмотевици - рязко застудяване и сняг

12 февруари: Когато една държава накара друга да смени името си

Полезна функция на Windows 11, която не използваме

Тръмп: Всички лидери от страните в НАТО са ми приятели

Освен това Тръмп заяви, че украинският му колега Володимир Зеленски ще пропусне шанс за постигане на мир, ако не "се задейства"

ЕК: Това е крачка назад в европейския път на Сърбия

Пакетът от пет закона в областта на правосъдието бяха оценени от ЕК като "крачка назад в европейския път на Сърбия"

Тръмп: Зеленски трябва да се задейства, за да постигне мир в Украйна

Американският държавен глава заяви, че в момента САЩ са в "много добри" отношения с Венецуела

Откриха Мюнхенската конференция по сигурността с шега за слънчевите очила на Макрон

Опитният бивш германски дипломат реши да се пошегува по време на встъпителната си реч с придобилите популярност слънчеви очила на френския президент

Гигантът BYD вече официално е представен в България

Световният лидер в продажбата на електрифицирани автомобили ще бъде официално представен в България от „Авто Юнион“

Михаил Ходорковски: Европа трябва да говори "в един глас" с Путин

Някога най-богатият човек в Русия, Ходорковски влезе в конфликт с Путин, беше арестуван и прекара десет години в затвора

Тежка катастрофа между два тира затвори Северната скоростна тангента

Трафикът се осъществява по обходен маршрут по път II-18 на Софийския околовръстен път и се регулира от пътна полиция

Съдът остави под домашен арест началника на Пето РУ в София Пламен Максимов

Пред журналисти адвокатът на Максимов – Мартин Кантарев, каза, че ще обжалва, тъй като не са съгласни с изводите на съда

Трима скиори загинаха при лавина във Френските Алпи

Имало е ски инструктор, който е придружавал четирима любители

„PRезареждане” и поглед към обединено комуникационно бъдеще

Мюнхенската конференция 2026: Старият световен ред вече не съществува

Световни лидери, дипломати и военни експерти се събраха в Германия за едно от най-важните събития в глобалния политически календар

Мерц и Макрон водят „поверителни разговори“ за европейското ядрено възпиране

Смята се, че американски ядрени бомби Б61 са разположени в Северна Италия, Белгия, Нидерландия и Западна Германия

Канцеларията на Зеленски: Следващият кръг преговори с Русия и САЩ ще бъде в Женева на 17 и 18 февруари

По-рано днес Москва обяви, че съветникът в Кремъл Владимир Медински ще оглави руската делегация вместо началника на военното разузнаване Игор Костюков

Намериха новородено в найлонов плик в кв. "Дружба" в София

Текат действия на място

Правният екип на поп звездата твърди, че марката „Swift Home“ имитира нейния почерк и подвежда феновете, че тя рекламира продуктите

Къде изчезнаха коргитата на Елизабет II?

След отнемането на титлите му и изгонването от „Кралската ложа“ заради скандала „Епстийн“, принц Андрю се мести в нова резиденция в Норфолк, вземайки със себе си коргитата на покойната Елизабет II, които остават под негова лична грижа

