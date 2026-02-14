Проучване: Прости упражнения за мозъка намаляват риска от деменция с 25%

Е дно просто упражнение за трениране на мозъка може да намали риска от развитие на деменция с 25%, съобщи проучване, но външни изследователи изразяват предпазливост при тълкуването на резултатите.

Има огромно количество игри и приложения за трениране на мозъка, които твърдят, че се борят с когнитивния спад, въпреки че има малко висококачествени, дългосрочни изследвания, доказващи тяхната ефективност.

Новото проучване е рандомизирано контролирано проучване – считано за златен стандарт за медицински изследвания – в което участниците започват да се записват в края на 90-те години на миналия век.

Повече от 2800 души на възраст 65 или повече години са били разпределени на случаен принцип в един от три различни вида мозъчно трениране – скорост, памет или разсъждение – или са били част от контролна група.

Първо, участниците са правили по едночасова тренировка два пъти седмично в продължение на пет седмици. Една и три години по-късно са правили четири бустерни тренировки. Общо тренировките са били по-малко от 24 часа.

По време на проследявания след пет, десет и най-скорошните 20 години, тренировките за скорост винаги са били „непропорционално полезни“, каза пред AFP съавторът на изследването Мерилин Албърт от университета „Джонс Хопкинс“ в САЩ.

След две десетилетия, данните на Medicare показват, че хората, които са правили скоростни тренировки и бустерни сесии, са имали 25% намален риск от развитие на деменция, според проучването.

Другите два вида обучение не са довели до статистически значима разлика.

„За първи път това е златно-стандартно проучване, което ни дава представа какво можем да направим, за да намалим риска от развитие на деменция“, каза Алберт.

Рейчъл Ричардсън, изследовател в Cochrane Collaboration, която не е участвала в проучването, обаче предупреди, че „макар и статистически значим, резултатът може да не е толкова впечатляващ“, колкото 25-процентно намаление.

Това е отчасти защото границите на грешка „варират от намаление от 41 процента до само пет процента“, каза тя пред Science Media Centre.

Тя добави, че проучването изключва хора със състояния като лошо зрение или слух, което означава, че може да не е напълно представително.

Батист Льорент, експерт по медицинска статистика в Университетския колеж в Лондон, заяви, че проучването има „съществени ограничения“.

„Въпреки че един подгрупов анализ даде значителен резултат, това единично откритие като цяло не се счита за достатъчно силно доказателство, за да се демонстрира ефективността на интервенцията“, каза той.

„Все още са необходими допълнителни изследвания, за да се определи дали когнитивното обучение може да намали риска от деменция.“

„Свързаност в мозъка“

Упражнението за скоростна тренировка включва кликване върху коли и пътни знаци, които се появяват в различни области на компютърния екран.

Алберт каза, че изследователите не знаят защо това конкретно упражнение изглежда по-ефективно.

„Предполагаме, че това обучение е повлияло на нещо, свързано с свързаността в мозъка“, каза тя.

Откриването на точния механизъм, поради който скоростните тренировки са работили, би могло да помогне на изследователите да разработят ново, по-ефективно упражнение в бъдеще, каза Алберт.

Резултатите се отнасят само за това конкретно упражнение и не могат да покажат нищо смислено за други игри за трениране на мозъка, добави тя.

Но откритието е „изключително важно“, подчерта Алберт, посочвайки, че намаляването на деменцията сред 25% от населението на САЩ може да спести 100 милиарда долара от грижите за пациентите.

Деменцията засяга 57 милиона души и е седмата водеща причина за смърт в световен мащаб, според Световната здравна организация.