Дипломат настани младата си любовница в резиденция в Брюксел

П осланикът на Великобритания в НАТО предизвика скандал, след като според съобщения е настанил значително по-младата си италианска приятелка в официалната си резиденция в Брюксел, съобщава авторитетното британско издание The Telegraph.

Твърди се, че дипломат е изразил притеснения, че 55-годишният Ангъс Лапсли живее със стажантка, която е почти наполовина на неговата възраст и с която се е запознал в централата на НАТО в Белгия.

Бащата на две деца преди това имаше временно отнет достъп до класифицирана информация, след като остави строго секретни документи на автобусна спирка в Кент, докато беше командирован от Министерството на отбраната през юни 2021 г.

Дама Каролайн Уилсън, новоназначеният посланик на Великобритания в ЕС, е заявила, че е било „неподходящо“ стажантката да живее с г-н Лапсли в официалната резиденция, според The Times. Дипломатическата градска къща на Rue Ducale някога е била Hôtel de Croÿ и вече приютява Ан Шериф, британския посланик в Белгия. Очаква се Дама Каролайн, бивш адвокат, също да се нанесе в резиденцията, когато поеме поста си по-късно тази година.

Източник твърди: „Те не са правили опит да скрият връзката си. Ангъс използваше резиденцията сякаш беше негова, а жената присъстваше на коледните и летните приеми“.

Смята се, че връзката е толкова значима, че адмирал сър Кийт Блаунт, заместник-върховният съюзен командващ в Европа на НАТО и най-високопоставеният британски офицер в алианса, е бил информиран.

Г-н Лапсли се е оттеглил от брифинг, насрочен за сряда в централата на НАТО, докато Министерството на външните работи се подготвяше подробностите за връзката да станат публични. Но на посланика е било позволено да остане на поста си, след като преглед на политиката на НАТО е установил, че няма правила срещу връзки, засягащи висши служители със свои подчинени, според съобщения.

Подобни връзки могат да бъдат основание за уволнение във въоръжените сили на Обединеното кралство. Миналата година сър Бен Кий, бившият първи морски лорд, беше освободен от Кралските военноморски сили, след като имаше връзка с подчинена.

Г-н Лапсли беше помощник-генерален секретар по отбранителната политика и планиране в НАТО, докато не беше повишен до посланик на Обединеното кралство в НАТО, известен като постоянен представител, през април миналата година. Той има двама пълнолетни синове на възраст около 20 години.

Министерството на външните работи отказа да коментира дали г-н Лапсли живее в резиденцията с жената или дали британските данъкоплатци поемат разходите.

През 2021 г. г-н Лапсли изгуби 50-странично класифицирано досие, което съдържаше местоположенията на британските специални сили в Кабул, Афганистан, и подробности за операции на Кралските военноморски сили близо до Кримския полуостров. Документите бяха открити мокри и забравени на автобусна спирка в Кент. Член на обществеността ги изсушил, преди да ги изпрати на BBC. Един документ беше маркиран „Secret, UK eyes only“, докато повечето бяха обозначени като „official, sensitive“.

Въпреки пробива в сигурността, по-късно достъпът му до класифицирана информация беше възстановен, той не беше уволнен от държавната служба и не беше преследван по Закона за държавните тайни.

Генерал-майор Джулиан Томпсън, който ръководеше Командос бригадата по време на Фолклендската война, заяви тогава, че той е трябвало да бъде съден.

След инцидента той премина от Министерството на отбраната към Министерството на външните работи, а след това беше повишен в НАТО през 2022 г., където беше назначен за помощник-генерален секретар по отбранителната политика и планиране.