Свят

Дипломат настани младата си любовница в резиденция в Брюксел

Посланикът на Великобритания в НАТО Ангъс Лапсли предизвика скандал, след като стана ясно, че живее със стажантка, която е почти наполовина на неговата възраст и я е настанил в официалната си резиденция в Брюксел

14 февруари 2026, 10:21
Дипломат настани младата си любовница в резиденция в Брюксел
Ангъс Лапсли   
Източник: GettyImages

П осланикът на Великобритания в НАТО предизвика скандал, след като според съобщения е настанил значително по-младата си италианска приятелка в официалната си резиденция в Брюксел, съобщава авторитетното британско издание The Telegraph.

Твърди се, че дипломат е изразил притеснения, че 55-годишният Ангъс Лапсли живее със стажантка, която е почти наполовина на неговата възраст и с която се е запознал в централата на НАТО в Белгия.

Бащата на две деца преди това имаше временно отнет достъп до класифицирана информация, след като остави строго секретни документи на автобусна спирка в Кент, докато беше командирован от Министерството на отбраната през юни 2021 г.

Дама Каролайн Уилсън, новоназначеният посланик на Великобритания в ЕС, е заявила, че е било „неподходящо“ стажантката да живее с г-н Лапсли в официалната резиденция, според The Times. Дипломатическата градска къща на Rue Ducale някога е била Hôtel de Croÿ и вече приютява Ан Шериф, британския посланик в Белгия. Очаква се Дама Каролайн, бивш адвокат, също да се нанесе в резиденцията, когато поеме поста си по-късно тази година.

Източник твърди: „Те не са правили опит да скрият връзката си. Ангъс използваше резиденцията сякаш беше негова, а жената присъстваше на коледните и летните приеми“.

Смята се, че връзката е толкова значима, че адмирал сър Кийт Блаунт, заместник-върховният съюзен командващ в Европа на НАТО и най-високопоставеният британски офицер в алианса, е бил информиран.

Г-н Лапсли се е оттеглил от брифинг, насрочен за сряда в централата на НАТО, докато Министерството на външните работи се подготвяше подробностите за връзката да станат публични. Но на посланика е било позволено да остане на поста си, след като преглед на политиката на НАТО е установил, че няма правила срещу връзки, засягащи висши служители със свои подчинени, според съобщения.

Подобни връзки могат да бъдат основание за уволнение във въоръжените сили на Обединеното кралство. Миналата година сър Бен Кий, бившият първи морски лорд, беше освободен от Кралските военноморски сили, след като имаше връзка с подчинена.

Г-н Лапсли беше помощник-генерален секретар по отбранителната политика и планиране в НАТО, докато не беше повишен до посланик на Обединеното кралство в НАТО, известен като постоянен представител, през април миналата година. Той има двама пълнолетни синове на възраст около 20 години.

Министерството на външните работи отказа да коментира дали г-н Лапсли живее в резиденцията с жената или дали британските данъкоплатци поемат разходите.

През 2021 г. г-н Лапсли изгуби 50-странично класифицирано досие, което съдържаше местоположенията на британските специални сили в Кабул, Афганистан, и подробности за операции на Кралските военноморски сили близо до Кримския полуостров. Документите бяха открити мокри и забравени на автобусна спирка в Кент. Член на обществеността ги изсушил, преди да ги изпрати на BBC. Един документ беше маркиран „Secret, UK eyes only“, докато повечето бяха обозначени като „official, sensitive“.

Въпреки пробива в сигурността, по-късно достъпът му до класифицирана информация беше възстановен, той не беше уволнен от държавната служба и не беше преследван по Закона за държавните тайни.

Генерал-майор Джулиан Томпсън, който ръководеше Командос бригадата по време на Фолклендската война, заяви тогава, че той е трябвало да бъде съден.

След инцидента той премина от Министерството на отбраната към Министерството на външните работи, а след това беше повишен в НАТО през 2022 г., където беше назначен за помощник-генерален секретар по отбранителната политика и планиране.

Източник: The Telegraph    
Ангъс Лапсли посланик на Великобритания в НАТО дипломатически скандал официална резиденция връзка със стажантка пробив в сигурността изгубени класифицирани документи правила на НАТО Брюксел британски дипломат
Последвайте ни
Ботьо Ботев за Ивайло Калушев „Ламата“: Манипулативен, интелигентен и опасен

Ботьо Ботев за Ивайло Калушев „Ламата“: Манипулативен, интелигентен и опасен

Илиа Малинин: Сгромолясването на една олимпийска мечта

Илиа Малинин: Сгромолясването на една олимпийска мечта

Дипломат настани младата си любовница в резиденция в Брюксел

Дипломат настани младата си любовница в резиденция в Брюксел

Какво наистина иска всяка зодия за Свети Валентин

Какво наистина иска всяка зодия за Свети Валентин

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

biss.bg
Грижа за домашните любимци през зимния сезон

Грижа за домашните любимци през зимния сезон

dogsandcats.bg
Нови правила за собствениците на кучета и котки
Ексклузивно

Нови правила за собствениците на кучета и котки

Преди 1 ден
Времето полудява: От 20 градуса и гръмотевици - рязко застудяване и сняг
Ексклузивно

Времето полудява: От 20 градуса и гръмотевици - рязко застудяване и сняг

Преди 1 ден
12 февруари: Когато една държава накара друга да смени името си
Ексклузивно

12 февруари: Когато една държава накара друга да смени името си

Преди 2 дни
<p>Полезна функция на Windows 11, която не използваме</p>
Ексклузивно

Полезна функция на Windows 11, която не използваме

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Скрити такси и двойни паркинги: Кога потребителите плащат повече?

Скрити такси и двойни паркинги: Кога потребителите плащат повече?

България Преди 1 час

От началото на годината в КЗП са постъпили общо 9000 жалби и сигнали, като по-голямата част от тях касаят Закона за въвеждане на еврото

„То е фрапиращо“: Цените на зеленчуците скочиха драстично

„То е фрапиращо“: Цените на зеленчуците скочиха драстично

България Преди 2 часа

<p>14 февруари: Черната смърт и пламъците в Страсбург</p>

14 февруари: Черната смърт и пламъците в Страсбург

Любопитно Преди 3 часа

Вижте какво се е случило на този ден в историята

Първата голяма Задушница за годината: Какво трябва да знаем за 14 февруари

Първата голяма Задушница за годината: Какво трябва да знаем за 14 февруари

България Преди 3 часа

В съботния ден срещу Неделя Месопустна (Месни заговезни) всички българи извършват помен в чест на мъртвите на голямата Задушница преди Великия пост. На Задушница се посещават гробовете на починали близки

,

Свети Валентин: От древен ритуал до глобален празник на любовта

Любопитно Преди 3 часа

В днешно време Денят на влюбените предлага безброй начини за празнуване

.

От 17 градуса до сняг: Какво време ни очаква през следващите дни

България Преди 3 часа

Атмосферното налягане ще се повишава, но ще остане по-ниско от средното за месеца

Показания на свидетели по случая "Петрохан": Кой е "гуруто", чиято дума е била закон за общността?

Показания на свидетели по случая "Петрохан": Кой е "гуруто", чиято дума е била закон за общността?

Свят Преди 11 часа

Разпитаните споделят за сексуални контакти и съмнение в истинността на видеоматериалите от външните камери

Тръмп: Всички лидери от страните в НАТО са ми приятели

Тръмп: Всички лидери от страните в НАТО са ми приятели

Свят Преди 12 часа

Освен това Тръмп заяви, че украинският му колега Володимир Зеленски ще пропусне шанс за постигане на мир, ако не "се задейства"

ЕК: Това е крачка назад в европейския път на Сърбия

ЕК: Това е крачка назад в европейския път на Сърбия

Свят Преди 12 часа

Пакетът от пет закона в областта на правосъдието бяха оценени от ЕК като "крачка назад в европейския път на Сърбия"

<p>Мъж с хладно оръжие заплаши полицаи в Париж, простреляха го</p>

Мъж с хладно оръжие заплаши полицаи до Триумфалната арка в Париж, простреляха го

Свят Преди 13 часа

Мъжът е откаран в болница

<p>Гроси&nbsp;разкри възможно ли е сключване&nbsp;на споразумение между МААЕ и Иран</p>

Рафаел Гроси: Сключването на споразумение между МААЕ и Иран е "възможно"

Свят Преди 13 часа

Иран отказа достъп на МААЕ до бомбардираните ядрени обекти през ноември миналата година, като заяви, че иска да ги включи "в нова рамка"

<p>Преди години: Калушев е живял в къща в село Краево с мъжа, подал сигнала за разстрела на 2 февруари</p>

Преди години: Ивайло Калушев е живял в къща в ботевградското село Краево с мъжа, подал сигнала за разстрела на 2 февруари

България Преди 13 часа

Мъжът имал адресна регистрация в селото почти 10 години

Тръмп: Зеленски трябва да се задейства, за да постигне мир в Украйна

Тръмп: Зеленски трябва да се задейства, за да постигне мир в Украйна

Свят Преди 14 часа

Американският държавен глава заяви, че в момента САЩ са в "много добри" отношения с Венецуела

Откриха Мюнхенската конференция по сигурността с шега за слънчевите очила на Макрон

Откриха Мюнхенската конференция по сигурността с шега за слънчевите очила на Макрон

Свят Преди 15 часа

Опитният бивш германски дипломат реши да се пошегува по време на встъпителната си реч с придобилите популярност слънчеви очила на френския президент

BYD Dolphin Surf е най-евтиният електромобил, който се предлага на българския пазар със стартова цена от 20 050евро с ДДС

Гигантът BYD вече официално е представен в България

Технологии Преди 15 часа

Световният лидер в продажбата на електрифицирани автомобили ще бъде официално представен в България от „Авто Юнион“

<p>Европа трябва да говори &quot;в един глас&quot; с Путин</p>

Михаил Ходорковски: Европа трябва да говори "в един глас" с Путин

България Преди 15 часа

Някога най-богатият човек в Русия, Ходорковски влезе в конфликт с Путин, беше арестуван и прекара десет години в затвора

Всичко от днес

От мрежата

Защо котките са толкова гъвкави

dogsandcats.bg

Няколко важни урока за любовта, които да научим от котките

dogsandcats.bg
1

Рисовете - най-романтична двойка във Варненския зоопарк

sinoptik.bg
1

Нова двойка лешояди в Родопите за Деня на любовта

sinoptik.bg

Джесика Алба плаща 3 милиона долара, за да финализира развода с Кеш Уорън!

Edna.bg

От Япония до Италия: Изненадващите традиции за Свети Валентин

Edna.bg

Изненадващо развитие във фигурното пързаляне, фаворитът се провали

Gong.bg

Скандал с арести на фенове след хомофобски скандирания на Хъл - Челси

Gong.bg

Пролетни температури и силен вятър: Какво време ни очаква през уикенда

Nova.bg

Митове, легенди и любов: Защо на празника на влюбените почитаме точно Свети Валентин

Nova.bg