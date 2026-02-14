Българин на служба в руската армия е пленен в Украйна

Г ражданин на България на служба в руската армия е бил взет в плен от украински войници в Източна Украйна, съобщава изданието „Украинска правда“. Изданието се позовава на съобщение в страницата на 20-ти полк на безпилотни системи „К-2“ във Facebook.

Според командир на рота от 115-та отделна механизирана бригада, цитиран във въпросната публикация, българинът е бил задържан, докато се придвижвал към украинските позиции в неуточнен участък на Купянско-Лиманското направление, информира БНР.

„Предложихме на противника да сложи оръжие. Противникът се съгласи и се предаде. Отведохме го в блиндажа, обискирахме го и намерихме паспорт на гражданин на България“, заявява командирът.

По думите на украинския офицер пленникът е бил изведен от зоната на бойните действия с помощта на наземен роботизиран комплекс, като е бил вързан, за да не опита бягство. По време на евакуацията руснаците са се опитали с безпилотен летателен апарат да ударят роботизирания комплекс и собствения си войник, но безуспешно.

Във видеоклипа, разпространен от украинските военни, се вижда и мъж във военна униформа, с вързани ръце и шапка, захлупена върху лицето, който говори на руски: „Благодаря на 115-та бригада, че ме взеха в плен. Благодаря на К-2, че ме изведоха. Благодаря, че (ме запазиха) жив. Слава на Украйна!“.