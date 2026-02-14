България

Българин на служба в руската армия е пленен в Украйна

Във видеоклипа, разпространен от украинските военни, се вижда и мъж във военна униформа, с вързани ръце и шапка, захлупена върху лицето, който говори на руски: „Благодаря на 115-та бригада, че ме взеха в плен. Благодаря на К-2, че ме изведоха. Благодаря, че (ме запазиха) жив. Слава на Украйна!“

14 февруари 2026, 12:01
Българин на служба в руската армия е пленен в Украйна
Източник: iStock/GettyImages

Г ражданин на България на служба в руската армия е бил взет в плен от украински войници в Източна Украйна, съобщава изданието „Украинска правда“. Изданието се позовава на съобщение в страницата на 20-ти полк на безпилотни системи „К-2“ във Facebook.

Според командир на рота от 115-та отделна механизирана бригада, цитиран във въпросната публикация, българинът е бил задържан, докато се придвижвал към украинските позиции в неуточнен участък на Купянско-Лиманското направление, информира БНР.

„Предложихме на противника да сложи оръжие. Противникът се съгласи и се предаде. Отведохме го в блиндажа, обискирахме го и намерихме паспорт на гражданин на България“, заявява командирът.

По думите на украинския офицер пленникът е бил изведен от зоната на бойните действия с помощта на наземен роботизиран комплекс, като е бил вързан, за да не опита бягство. По време на евакуацията руснаците са се опитали с безпилотен летателен апарат да ударят роботизирания комплекс и собствения си войник, но безуспешно.

Във видеоклипа, разпространен от украинските военни, се вижда и мъж във военна униформа, с вързани ръце и шапка, захлупена върху лицето, който говори на руски: „Благодаря на 115-та бригада, че ме взеха в плен. Благодаря на К-2, че ме изведоха. Благодаря, че (ме запазиха) жив. Слава на Украйна!“.

Източник: БНР    
Български гражданин Руска армия Военнопленник Украински войници Източна Украйна Купянско-Лиманско направление Роботизиран комплекс Безпилотни системи Facebook съобщение Украинска правда
Последвайте ни

По темата

Българин на служба в руската армия е пленен в Украйна

Българин на служба в руската армия е пленен в Украйна

Ботьо Ботев за Ивайло Калушев „Ламата“: Манипулативен, интелигентен и опасен

Ботьо Ботев за Ивайло Калушев „Ламата“: Манипулативен, интелигентен и опасен

Марко Рубио: Свят без граници ни струва скъпо

Марко Рубио: Свят без граници ни струва скъпо

Проучване: Прости упражнения за мозъка намаляват риска от деменция с 25%

Проучване: Прости упражнения за мозъка намаляват риска от деменция с 25%

Драстична разлика в заплатите и бонусите за работници

Драстична разлика в заплатите и бонусите за работници

pariteni.bg
Great Wall Motor прави европейски рестарт с хибриди и ДВГ-та

Great Wall Motor прави европейски рестарт с хибриди и ДВГ-та

carmarket.bg
Нови правила за собствениците на кучета и котки
Ексклузивно

Нови правила за собствениците на кучета и котки

Преди 2 дни
Времето полудява: От 20 градуса и гръмотевици - рязко застудяване и сняг
Ексклузивно

Времето полудява: От 20 градуса и гръмотевици - рязко застудяване и сняг

Преди 2 дни
12 февруари: Когато една държава накара друга да смени името си
Ексклузивно

12 февруари: Когато една държава накара друга да смени името си

Преди 2 дни
<p>Полезна функция на Windows 11, която не използваме</p>
Ексклузивно

Полезна функция на Windows 11, която не използваме

Преди 2 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Съдбоносни пътувания в третата седмица на „Треска за Оскари“

Съдбоносни пътувания в третата седмица на „Треска за Оскари“

Любопитно Преди 1 час

Не пропускайте селекцията отличени филми всеки ден от 21:00 ч. по KINO NOVA

Ангъс Лапсли

Дипломат настани младата си любовница в резиденция в Брюксел

Свят Преди 2 часа

Посланикът на Великобритания в НАТО Ангъс Лапсли предизвика скандал, след като стана ясно, че живее със стажантка, която е почти наполовина на неговата възраст и я е настанил в официалната си резиденция в Брюксел

Скрити такси и двойни паркинги: Кога потребителите плащат повече?

Скрити такси и двойни паркинги: Кога потребителите плащат повече?

България Преди 3 часа

От началото на годината в КЗП са постъпили общо 9000 жалби и сигнали, като по-голямата част от тях касаят Закона за въвеждане на еврото

„То е фрапиращо“: Цените на зеленчуците скочиха драстично

„То е фрапиращо“: Цените на зеленчуците скочиха драстично

България Преди 3 часа

<p>Reuters: Армията на САЩ се готви за война с Иран</p>

Reuters: Армията на САЩ се готви за война с Иран

Свят Преди 4 часа

„Понякога трябва да има страх. Това е единственото нещо, което наистина ще доведе до решаване на ситуацията“, казва американският президент Доналд Тръмп

<p>14 февруари: Черната смърт и пламъците в Страсбург</p>

14 февруари: Черната смърт и пламъците в Страсбург

Любопитно Преди 5 часа

Вижте какво се е случило на този ден в историята

Първата голяма Задушница за годината: Какво трябва да знаем за 14 февруари

Първата голяма Задушница за годината: Какво трябва да знаем за 14 февруари

България Преди 5 часа

В съботния ден срещу Неделя Месопустна (Месни заговезни) всички българи извършват помен в чест на мъртвите на голямата Задушница преди Великия пост. На Задушница се посещават гробовете на починали близки

,

Свети Валентин: От древен ритуал до глобален празник на любовта

Любопитно Преди 5 часа

В днешно време Денят на влюбените предлага безброй начини за празнуване

.

От 17 градуса до сняг: Какво време ни очаква през следващите дни

България Преди 5 часа

Атмосферното налягане ще се повишава, но ще остане по-ниско от средното за месеца

Показания на свидетели по случая "Петрохан": Кой е "гуруто", чиято дума е била закон за общността?

Показания на свидетели по случая "Петрохан": Кой е "гуруто", чиято дума е била закон за общността?

Свят Преди 13 часа

Разпитаните споделят за сексуални контакти и съмнение в истинността на видеоматериалите от външните камери

Тръмп: Всички лидери от страните в НАТО са ми приятели

Тръмп: Всички лидери от страните в НАТО са ми приятели

Свят Преди 13 часа

Освен това Тръмп заяви, че украинският му колега Володимир Зеленски ще пропусне шанс за постигане на мир, ако не "се задейства"

ЕК: Това е крачка назад в европейския път на Сърбия

ЕК: Това е крачка назад в европейския път на Сърбия

Свят Преди 14 часа

Пакетът от пет закона в областта на правосъдието бяха оценени от ЕК като "крачка назад в европейския път на Сърбия"

<p>Мъж с хладно оръжие заплаши полицаи в Париж, простреляха го</p>

Мъж с хладно оръжие заплаши полицаи до Триумфалната арка в Париж, простреляха го

Свят Преди 14 часа

Мъжът е откаран в болница

<p>Гроси&nbsp;разкри възможно ли е сключване&nbsp;на споразумение между МААЕ и Иран</p>

Рафаел Гроси: Сключването на споразумение между МААЕ и Иран е "възможно"

Свят Преди 14 часа

Иран отказа достъп на МААЕ до бомбардираните ядрени обекти през ноември миналата година, като заяви, че иска да ги включи "в нова рамка"

<p>Преди години: Калушев е живял в къща в село Краево с мъжа, подал сигнала за разстрела на 2 февруари</p>

Преди години: Ивайло Калушев е живял в къща в ботевградското село Краево с мъжа, подал сигнала за разстрела на 2 февруари

България Преди 15 часа

Мъжът имал адресна регистрация в селото почти 10 години

Тръмп: Зеленски трябва да се задейства, за да постигне мир в Украйна

Тръмп: Зеленски трябва да се задейства, за да постигне мир в Украйна

Свят Преди 15 часа

Американският държавен глава заяви, че в момента САЩ са в "много добри" отношения с Венецуела

Всичко от днес

От мрежата

Защо виното е токсично за котките

dogsandcats.bg

Как кучетата откриват трюфели

dogsandcats.bg
1

Как се ухажват животните

sinoptik.bg
1

Рисовете - най-романтична двойка във Варненския зоопарк

sinoptik.bg

„Baby on board“: Близначката Алекс очаква първото си дете

Edna.bg

Джесика Алба плаща 3 милиона долара, за да финализира развода с Кеш Уорън!

Edna.bg

Големият крах на Иля Малинин: Прецаках го, нямам думи...

Gong.bg

Пастор обратно в строя на "армейците"

Gong.bg

Криминалистът Ботьо Ботев: В света няма друг случай като „Петрохан”

Nova.bg

Пролетни температури и силен вятър: Какво време ни очаква през уикенда

Nova.bg