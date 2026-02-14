България

Първата голяма Задушница за годината: Какво трябва да знаем за 14 февруари

В съботния ден срещу Неделя Месопустна (Месни заговезни) всички българи извършват помен в чест на мъртвите на голямата Задушница преди Великия пост. На Задушница се посещават гробовете на починали близки

14 февруари 2026, 07:06
Първата голяма Задушница за годината: Какво трябва да знаем за 14 февруари
Н а 14 февруари тази година е първата голяма Задушница, която отбелязва Православната църква - Месопустна. 

В съботния ден срещу Неделя Месопустна (Месни заговезни) всички българи извършват помен в чест на мъртвите на голямата Задушница преди Великия пост. На Задушница се посещават гробовете на починали близки. 

Името „Задушница” произлиза именно от значението на този ден – молим се „за душата” на починалите. За помена се приготвя „коливо“ - варено, подсладено жито. Българската традиция включва и хляб и вино. В по-ново време се прибавят дребни сладки и соленки. 

Поменът се прави на гроба, в църква или у дома. Обикновено на гроба свещениците извършват парастас, защото е по-кратък от панихидата. Тя е по-пространният молебен за упокоение на душите и включва повече молитви, както и четения от Евангелие и апостолски текст. 

Житото е символ на Възкресението, защото по думите на Св. Павел житното зърно не може да оживее, ако първо не умре. Виното е символ на кръвта на Иисус Христос. Паленето на свещи символизира горещата вяра, а пламъчетата напомнят за безсмъртието на душите на покойниците. Тамянът означава чистата молитва, а цветята - добродетелите на починалия. Сладкиши, месо и вино се раздават между живите и като вкусват от раздавките, да си спомнят за умрелите. 

Както на всеки помен, така и на Задушница се раздава на бедни и нуждаещи се. На следващия ден - неделя, са Месни заговезни (Сиропустната неделя). На Месни Заговезни започва големият Великденски пост. Всички задушници през годината са винаги в съботен ден, когато Иисус Христос бил също покойник и с тялото си е бил в гроба. 

За една календарна година обикновено Задушниците са три - преди Месни заговезни, след Спасовден, и за Архангеловден. На 14 февруари във всички храмове на Българската православна църква и гробищни паркове ще се отслужат помени за покойниците. 

