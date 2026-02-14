Свят

Русия може никога да не е готова за мир в Украйна

„Мисля, че украинците са готови още сега да сключат споразумение за мир, което да е приемливо и справедливо съобразно дадените обстоятелства“, каза посланик Матю Уитакър

14 февруари 2026, 08:02
Източник: iStock/GettyImages

П остоянният представител на САЩ в НАТО изрази мнение, че Русия може никога да не бъде готова да сключи споразумение за край на войната в Украйна, започната преди четири години от Москва, предаде Франс прес.

„Мисля, че украинците са готови още сега да сключат споразумение за мир, което да е приемливо и справедливо съобразно дадените обстоятелства“, каза посланик Матю Уитакър по време на кръгла маса в рамките на Мюнхенската конференция по сигурността. 

„Но не съм убеден, че и Русия е готова да сключи споразумение или че изобщо някога ще бъде“, откровен е посланикът.

Това послание контрастира със заявката на президента на САЩ Доналд Тръмп от по-рано през вчерашния ден.

Тръмп призова украинския си колега Володимир Зеленски „да се задейства“ за сключване на споразумение с Русия. През новата седмица предстои пореден кръг преговори за уреждане на конфликта.

Източник: БТА/Владимир Сахатчиев    
