"Асен Василев - Вие сте криза": Контрапротести в подкрепа на кабинета "Желязков"

З апочнаха контрапротестите, организирани от „ДПС – Ново начало”. Те се провеждат в повече от 20 града в страната. Демонстрациите са в подкрепа на кабинета „Желязков“, а техният слоган е „Не на омразата“.

Членове и активисти на партията заявяват, че действат срещу политическото напрежение, насаждано от опозицията, както и срещу провокациите и опитите за дестабилизация на държавата в навечерието на въвеждането на еврото.

Контрапротестите се провеждат ден преди планираните демонстрации в центъра на София, където протестиращи ще настояват за оставка на правителството.

Как протичат контрапротестите в различните градове у нас?

Плевен

В Плевен граждани се събраха пред сградата на Драматично-куклен театър „Иван Радоев“ в подкрепа на работата на правителството. Митингът е заявен в общинската администрация от областния съвет на ДПС.

Един от организаторите, общински съветник и заместник-председател на Общинския съвет в Плевен Васил Петков, който е член на ДПС, каза, че се събират не на партиен митинг, не на протест, а на митинг на гражданите на област Плевен. По думите на Петков идеята на проявата е да кажат “Не на омразата към институциите“ и визират полиция, пожарна, учители и лекари. Васил Петков допълни, че искат да кажат „не и на омразата един към друг, която насаждат различни политически формации“. Организаторите искат да живеят в нормална държава, „а не, когато нещо не им харесва, да отидат в центъра на София и да трошат“.

Част от плакатите, които носят гражданите, гласят: „България е една. Не ни разделяйте“ и „Пътят на България е Европейският съюз и НАТО“.

Митинг в Плевен Източник: БТА

Луковит

Контрапротестът в града започна малко след 18.00 ч.

Членове и симпатизанти на партията развяват българското знаме, както и флаговете на Европейския съюз и на формацията. Те държат плакати с надписи „Уважавайте, не разделяйте“, "Искаме сигурност и стабилност", "Мафия" , "С вас сме, г-н Пеевски" и други.

По думите на областния председател Исай Милев се очаква да пристигне и народният представител Неджет Шабан.

В района има и полицейско присъствие. Няма затворени за движение улици.

Митинг в Луковит Източник: БТА

Белица

На митинг под надслов "Не на омразата!" хора се събраха на централния площад в Белица. Протестът бе обявен от Областния съвет на „Движение за права и свободи“ – Благоевград на официалната фейсбук страница на партията за 18:00 часа, но час по-рано на площада в града започнаха да се събират хора.

Митингът е в подкрепа на мира и спокойствието и в подкрепа за законно избраното правителство на България и е обявен до 20:00 часа.

В съобщението бе посочено, че Областният съвет на ДПС кани членове и симпатизанти на партията „в защита на стабилността на държавата“, а призивите на организаторите са да се заяви „не“ на манипулациите, хаоса и омразата, „да“ на стабилността, сигурността, развитието и реалните резултати.

Решението за провеждане на протеста бе взето след разширен областен съвет на ДПС-Благоевград и също бе обявено на официалната фейсбук страница на областната структура. В съобщението бе посочено, че е взето решение за организиране на констрапротест в подкрепа на правителството.

За протести в различни части на страната съобщиха и от пресцентъра на „ДПС-Ново начало“.

В Белица са издигнати плакати с надписи "По вашия начин няма да стане", "Младите хора искаме мир и сигурност", "Който сее ветрове, жъне бури", "България е една, не ни разделяйте", "Жълтите павета не са България" и други. В началото на протеста част от хората развяха трибагреници и знаме с логото на ДПС на централния площад в Белица. На сграда в центъра на града се прожектират надписите "Не на омразата" и "ДПС-Ново Начало".

На място има засилено полицейско присъствие.

Митинг в Белица Източник: БТА

Ветово

Завърши митингът на площада в центъра на Ветово под надслов "Не на омразата", който е част от митингите, организирани от "ДПС - Ново начало" в страната. Сред присъстващите бяха депутатът Атидже Алиева-Вели, областният лидер на "ДПС - Ново начало" Айдоан Джелил, който е и общински съветник в Русе, кметът на Ветово д-р Мехмед Мехмед и др., които се изказваха от сцената пред присъстващите.

Хората на площада носиха български национални флагове, плакати с надписи "Не на омразата!", "Младите хора искаме мир и сигурност", "Който сее ветрове, жъне бури!", "Тук сме! Има ни! И сме силни!", "Искаме европейско бъдеще за България", "По Вашия начин няма да стане!", "Пълна подкрепа за Пеевски", "България е една, не ни разделяйте", "Жълтите павета не са България" и др., които им бяха раздадени от организаторите.

"Тук сме, за да заявим своята подкрепа за правителството и това, което то прави за хората. От няколко седмици виждаме протести в София и различни части на страната, които искат да дестабилизират нашата страна в края на годината. Те искат да направят така, че страната да остане без бюджет в края на годината, на прага на влизане в еврозоната. Аз, като кмет на община, мога да кажа, че влизането на страната в еврозоната без бюджет, ще бъде пагубно за общините. Това означава и липса на увеличение на заплати, липса на увеличение на пенсии, липса на средства за нормалното функциониране на всички държавни и общински структури", каза от сцената д-р Мехмед Мехмед. Той добави, че не трябва да се заявява управлението на държавата от улицата, защото в България има правила, закони, избори. По думите на д-р Мехмед гарант за нормалното съществуване на държавата е "ДПС - Ново начало" и председателят на Движението Делян Пеевски.

Айдоан Джелил благодари на структурите на ДПС в областта, че са се озовали и имат представители на площада във Ветово. "Всички сме граждани на Република България. Опитват се да ни настроят един срещу друг, но тази вечер показахме, че това няма да стане", каза Джелил. "Ако някои хора си мислят, че като умни и красиви само те имат право на глас, не. Тази вечер от площада във Ветово казваме: тук сме, има ни, заедно сме. Няма да позволим на умнокрасивите да ни обиждат. Ако някой от жълтите павета иска властта без избори, иска хаос в България, го иска, за да може пуделите отново да им носят пачките, за да може, както излезе на онези записи - да има "наше МВР", "наши служби" и "да си оправим нелегалния кеш". Това не е България. Нашият лидер казва, че иска държава с главно "Д", която да работи за хората, не за умнокрасивите", каза от сцената Атидже Алиева-Вели.

Пред присъстващите говориха и младежи, представени като част от поколението Gen Z. Те заявиха, че искат да останат в България, да са единни, да кажат "не" на разделението" и "не" на омразата.

Митингът завърши с изпълнения на български популярни песни, сред които и "Моя страна, моя България", а накрая всички се хванаха заедно на хоро.

Митинг във Ветово Източник: БТА

Шумен

Около час продължи митингът, организиран от "ДПС-Ново начало" в Шумен. Той се състоя пред Драматично-кукления театър "Васил Друмев" и премина без инциденти.

Към присъстващите се обърна кметът на община Върбица Мердин Байрям: "Днес и сега аз ви призовавам всички тезвомислещи хора, всички заедно да кажем "не" на минипулациите, "не" на хаоса, "не" на омразата, да заявим всички безусловно и категорично "да" на стабилна и сигурна държава".

Кметът на Община Венец Нехрибан Ахмедова каза пред участниците в митинга "Като кмет на община дълбоко вярвам, че всяко усилие, което е насочено към диалог, към разбирателство, е усилие към верния път. Последните седмици станахме свидетели на нарастващо политическо недоволство, но това недоволство тревожи хората и създава усещане за нестабилност. Ние, всички, които сме тук, не искаме нестабилна България, искаме България да е стабилна, да е работеща и ние, като кметове на общини, да работим за нашите хора".

Зам.-председателят на "ДПС-Ново начало" и кмет на община Каолиново Нида Ахмедов заяви: "ние сме стройна партия, ние сме стабилна и голяма партия, но никой на този площад не е докаран на сила. Тук са всички хора, които обичат и милеят за своята родина, за своите хора, за своето бъдеще". Излизаме на митинг, защото искаме да има ясни правила в нашата държава, допълни той. "Законите казват, демокрацията казва - който спечели изборите, който има мнозинство, той управлява. Не управляват най-вулгарните, най-кресливите и тези, които рушат и разрушават. Управляват тези, които са спечелили вашето доверие", каза Ахмедов.

"Такива митинги има на 24 места минимум в цялата страна. Цяла България е на площада. Ние искаме да покажем, че България не е само жълтите павета. Не може 30 хил. - 40 хил. души да определят нашата съдба", каза зам.-председателят на "ДПС-Ново начало". "Нека всички да видят, че ние не сме фантоми, ние не сме купени, ние сме реални, пълноправни граждани на Република България, хора, които милеят за тази страна, хора, които си плащат данъците", добави той. "Ние ще запазим мира в нашата страна. От самото начало призоваваме за мир, за спокойствие, за толерантност", каза Ахмедов.

"ДПС сме най-подготвени за избори, но въпреки всичко ние искаме стабилност, ние не искаме избори. На следващи избори ние ще бъдем още по-силни, още по-мощни, но държавата ще влезе отново в спиралата на избори. Ние се нагледахме последните три години на избори през шест месеца, за три години не се построи нищо, не се направи нищо, държавата изостана поголовно", каза зам.-председателят на "ДПС-Ново начало".

Митингът беше охраняван от униформени полицаи. По данни на полицията, охраняваща на място, в митинга в Шумен са се включили около 1500 души.

Участниците в митинга на "ДПС-Ново начало" носеха български и европейски флагове, знамена на "ДПС-Ново начало" и плакати с надписи "Жълтите павета не са България", "Пълна подкрепа за Пеевски", "България е една, не ни разделяйте", "Не на омразата", "Младите хора искаме мир и сигурност".

Митинг в Шумен Източник: БТА

Сърница

Хора се събраха и пред сградата на Община Сърница на митинг под надслов "Не на омразата". Протестът бе обявен от Областния съвет на „Движение за права и свободи“ – Пазарджик на официалната фейсбук страница на партията.

В съобщението пише, че Областният съвет на ДПС кани членове и симпатизанти на партията „в защита на стабилността на държавата“, а призивите на организаторите са да се заяви „не“ на манипулациите, хаоса и омразата, „да“ на стабилността, сигурността, развитието и реалните резултати.

За протести в различни части на страната съобщиха и от пресцентъра на „ДПС-Ново начало“.

Пред сградата на Общината са издигнати плакати с надписи "Мафия", "Асен Василев - вие сте криза", "Искаме европейско бъдеще за България" и "Радев, кажи си за "Боташ".

На място има засилено полицейско присъствие.

Митинг в Сърница Източник: БТА

Разград

Митинг в защита на стабилността и правителството организира „ДПС-Ново начало“ в Разград. Проявата премина под мотото „НЕ на омразата!”. От общинската администрация съобщиха, че митингът на площад „Възраждане“ е заявен официално в общината и в Областната дирекция на МВР.

За да подкрепят правителството на площада дойдоха жители на общините от областта. Присъстващите на площада развяха български знамена и това на ЕС, както и на партията-организатор. Участниците издигнаха плакати и лозунги с надписи: „По вашия начин няма да стане, тук сме, има ни и сме силни“, „Не на омразата“, „Не на уличните преврати“.

Сред участниците в проявата бяха кметовете на общините Исперих, Лозница, Кубрат и Завет Белгин Шукри, Севгин Шукри, Алкин Неби и Ахтер Велиев. Всички те призоваха за политическа стабилност, редовно управление и отказ от езика на омразата.

Областният председател на „ДПС – Ново начало“ Ариф Ахмед заяви, че регионът подкрепя стабилното управление и се противопоставя на опитите за разделение. „България не е само София“, каза той и допълни, че жителите на областта няма да позволят да бъдат третирани като „втора класа“.

Кметът на Лозница Севгин Шукри призова политическите партии да възстановят нормалността в страната. Той подчерта, че опити за създаване на хаос идват в момент, когато България се подготвя за членство в еврозоната.

Кметът на Кубрат Алкин Неби акцентира върху необходимостта от редовен държавен бюджет. По думите му стабилното правителство е ключово за работата на общините и развитието на населените места.

Заместник-кметът на Разград Хабибе Расим заяви, че хората са на площада, за да изразят ясната си позиция, че обичат България. „Тук сме, за да застанем зад европейския път на България и подкрепим демокрацията, мира и равните права за всички граждани“, отбеляза Хабибе Расим.

За единство призова и кметът на Завет Ахтер Велиев. Той определи като грешка опитите за сваляне на правителството в момент на подготовка за еврозоната.

„ДПС традиционно е гарант за стабилността и се противопоставя на омразата и разделението“, заяви в изказването си кметът на Исперих инж. Белгин Шукри. Той отбеляза, че честите извънредни избори и отсъствието на редовно правителство са блокирали важни проекти за общините.

Сред хората беше и зам.-председателят на „ДПС – Ново начало“ и зам. председател на парламентарната група на партията Халил Летифов. „Докато правителството работи за хората, ние ще го подкрепяме. Това казахме в първия ден, това казваме и днес, и това ще правим и утре“, каза Летифов. Той подчерта, че политическата сила не е част от управляващото мнозинство и не участва с министри, но по думите му ясно е заявило, че подкрепя стабилността в държавата. Летифов заяви, че ДПС участва в публичния дебат с послания за мир, стабилност и диалог, като призова за отхвърляне на езика на омразата и политическото противопоставяне. „Ние сме тук, за да заявим ясно – нас ни има, нашият глас ще бъде чут, а нашият глас е за мир и стабилност“, каза той и предаде поздрави от председателя на партията Делян Пеевски.

Летифов отбеляза, че ДПС е неделима част от българската нация и винаги е работило за намаляване на напрежението в обществото. Той каза още, че движението последователно подкрепя стабилността и ще продължи да го прави, когато това е в интерес на гражданите.

Зам.-председателят на партията акцентира и върху необходимостта политиците да водят диалог и да търсят общи решения. „Политиката не трябва да се прави чрез разделение и омраза. Диалогът е основен инструмент за постигане на резултати за България“, заяви Летифов.

Със заповед на кмета на общината движението в района беше затворено за автомобили. Имаше и полицейско присъствие.

Митинг в Разград Източник: БТА

Руен

Граждани се събраха и на площада пред сградата на Община Руен в подкрепа на правителството. Организаторите от "ДПС - Ново начало" изразиха мнение, че управлението на страната трябва да бъде подкрепено, особено в този момент - на прага на приемането на единната европейска валута от 1 януари 2026 година.

Демонстрацията започна с музика и български хора. От трибуната организаторите призоваха за нетърпимост срещу омразата. На площада присъстват млади хора от всички населени места в община Руен.

На място има за засилено полицейско присъствие.

Митинг в Стара Загора Източник: БТА

Кърджали

На площад „Освобождение“ в центъра на Кърджали се провежда митинг под надслов „Не на омразата“, организиран от областната структура на „ДПС – Ново начало“.

Той е в защита на стабилността в държавата, в подкрепа на правителството на Република България, казаха организаторите от трибуната на площада. На нея присъстват областният лидер Рушен Фейзула, кметовете на седемте общини, народният представител Елван Гюркаш.

„Не на манипулациите! Не на хаоса! Да на развитието и на реалните резултати!“, гласят част от лозунгите. Дошлите на митинга жители на област Кърджали заеха пространството на целия площад „Освобождение“, както и част от пешеходната част на бул. “България“, чак до сградата на Областната дирекция на МВР. Кърджали е един от 24-те града в страната, в които е обявено, че ще се проведе.

Митинг в Кърджали Източник: БТА

Крушари

Приключи митингът пред читалище "Йордан Драгнев – 1894" в село Крушари, организиран от "ДПС-Ново начало". Хората на площада носеха плакати "Не на омразата", "ДПС е партия на мира", "С вас сме, господин Пеевски", "По вашия начин няма да стане" и др.

Митингът започна с патриотични песни и химните на България и Европейския съюз. Пред събралото се множество говориха председателят на общинската структура на "ДПС – Ново начало" в Добрич Люцкан Малджиев, неврохирургът д-р Едвин Васиви и депутатът от "ДПС – Ново начало" за област Добрич Ертен Анисова.

Люцкан Малджиев каза, че събралите се хора му пълнят душата, като ги вижда така заедно. „Всички сме заедно, всички сме единни. Никой няма право да ни дели, или обижда“, каза още той. Малджиев каза също, че събралите се са против омразата и езика на омраза. „Ние сме ДПС. Ние сме силата“, каза още той.

Доктор Едвин Васви каза, че принципът „Не на омразата“ е много важен. Той допълни, че младата енергия е движеща сила.

Народният представител Ертен Анисова посочи, че България е общ дом за всички. Тя каза също, че страната има нужда от стабилно правителство и развитие на общините. "Ние казваме днес, тук, "не" на омразата, "не" на противопоставянето, "не" на агресията, "не" на хаоса, "не" на разпада! Всички ние тук искаме да живеем в мирна, стабилна и сигурна България, защото всички ние тук, на този площад сме се събрали ясно да заявим - ние сме български граждани, България е нашата родина, България е една. Ние сме израснали тук, ние сме учили тук, ние сме останали тук, плащаме данъците си тук и изкарваме прехраната си в България и не може никой да ни казва, че ние сме втора ръка, някой да ни дели, да ни противопоставя в 21-ви век“, каза още народният представител.

Всички изказали се се обявиха в подкрепа на правителството и в защита на лидера на "ДПС - Ново начало" Делян Пеевски. Те заявиха, че са против разделението и омразата. На площада бяха също и кметът на Крушари Илхан Мюстеджеб, председателят на областната структура на "ДПС – Ново начало" д-р Ердинч Хаджиев, представители на младежката организация на "ДПС – Ново начало" и др.

Митинг в Крушари Източник: БТА

Стара Загора

Граждани се събраха пред сградата на Община Стара Загора на митинг в подкрепа на правителството. Инициативата е гражданска и е подкрепена от местната структура на политическа партия ГЕРБ. Те се обявиха в защита на проевропейското развитие на страната и на стабилността в държавата.

Протестираме срещу беззаконието, анархията и хаоса, които искат да ни наложат някои. Нека тази вечер да покажем на София и на цяла България как се прави, каза от трибуната организаторът на митинга Борислав Недев, който е и подател на официалното заявление в Община Стара Загора. "Нека покажем, че с насилие и вандализъм не се постига нищо, а пътят към бъдещето на родината ни е активно гражданско общество, а не вандали, които се бият с полицията, палят, грабят и унищожават", каза той. По думите на Недев "протестиращите срещу правителството в София са част от народа, но не са народът и нямат право да говорят от името на целия народ, а телевизионните студиа се опитват да ни набутат младежи, които не знаят защо са там и за какво говорят“.

Дошли сме да заявим не омраза, а любов към България, защото ние искаме да останем, каза общинският съветник от ГЕРБ Бояна Танева-Манова. Тя допълни, че в държавата има проблеми, които трябва да се решават, но не трябва да се подават оставки. Искаме европейският път на България да продължи, да имаме стабилност и предвидимост, заяви общинският съветник и подчерта, че страната няма нужда от нова поредица от избори.

От трибуната се изказаха още Александър Кьосев, представител на Младежката организация на ГЕРБ и Даниел Петков, областен координатор на Младежка организация на политическата партия ГЕРБ в Стара Загора, които също призоваха за стабилност и проевропейско бъдеще на България в еврозоната, за да могат младите хора да останат и да се развиват в страната.

По време на събитието мъж излезе пред сцената и започна да вика „Оставка”. Събралите се извикаха полиция и мъжът бе изведен от тълпата, видя репортер на БТА.

Събралите се граждани носеха знамена на България, Европейския съюз и ГЕРБ.

След изказванията от сцената бе проведено шествие по пешеходната част на централния булевард "Цар Симеон Велики" до сградата на Областната администрация и обратно до сградата на Община Стара Загора, при което бе затворена една от пресичащите булеварда улици. Митингът и шествието бяха охранявани от служители на реда.

В митинга се включиха и представители на „ДПС-Ново начало“. От структурата на партията в Стара Загора съобщиха в своята фейсбук страница а участието на свои членове и симпатизанти в митинга.

Митинг в Стара Загора Източник: БТА

Кюстендилска област

Жители на Кюстендилска област се събраха на митинг, организиран от "ДПС - Ново начало" на Арката при централния площад "Велбъжд" в Кюстендил. Митингът беше организиран под мотото "Не на омразата". От общинската администрация в Кюстендил казаха, че той е заявен официално в общината, а митингът се охраняваше от полиция.

Митингът е срещу политическото напрежение, насаждано от опозицията, провокациите и опитите за дестабилизация на държавата, обясниха организаторите на проявата. Участниците развяха знамена с надписи: "По вашия начин няма да стане", "Тук сме, има ни и сме силни", "Не на омразата".

На митинга говори депутатът от "ДПС-Ново начало" в Кюстендил Николай Златарски. Сред участниците бяха кметовете на Бобов дол Елза Величкова и на Бобошево Стефан Тачев. В митинга се включиха хора от общините в областта.

Поздрав от името на лидера Делян Пеевски и цялото ръководство на областния съвет в Кюстендил отправи пред събралите се на протеста депутатът от "ДПС-Ново начало" Николай Златарски. "Това, че сте тук за нас е изключително важно, защото ние отправяме послание - "не" на омразата, "не" на разделението, "не" на внушенията и начинът, по който някои се опитват да деградират нашето общество", каза Златарски от сцената пред участниците.

"България заслужава повече, регионът заслужава повече. Трябва да се завършат общинските проекти, които са изключително важни, да направят това място наистина привлекателно. Най-важната ни мисия е децата да останат тук", каза още Златарски. Той допълни, че основната мисия на "ДПС-Ново начало" е да върне хората в България. "Така обеща нашият лидер и ние всички работим за това всеки ден", допълни народният представител.

Той каза още, че регионът е известен с най-толерантните хора, припомняйки за акцията по спасяването на българските евреи. "Аз ви обещах, че ще работя за региона си и се боря всеки ден за всяка спортна площадка, градинка и водопровод. За мен е важно да съм сред хората и да чувам проблемите, както и да знам, че хората могат да разчитат на мен", каза още Николай Златарски.

Митингът завърши с концертна програма.

Митинг в Кюстендилска област Източник: БТА

Видин

На площад "Европа" пред Драматичния театър във Видин граждани се събраха в подкрепа на правителството. Организатори са "ДПС - Ново начало".

Демонстрацията започна с българска музика и изпълнение на танцов състав от град Дунавци. Хората развяват български знамена и флагове на Европейския съюз и на ДПС.

Митингът е заявен в общината и се охранява от полицията.

Митинг във Видин Източник: БТА

Асеновград

В Асеновград пред Народно читалище „Родолюбие“ се проведе митинг под надслов „Не на омразата”, иницииран от „ДПС – Ново начало“, в защита на демокрацията, сигурността и стабилността на България.

Събралите се хора от града, Пловдив и околните населени места издигаха плакати: "България е една, не ни разделяйте", "По вашия начин няма да стане", "Не на омразата", "Асен Василев - вие сте в криза"; "Искаме стабилна държава, сигурност за хората, не хаос и разпад", "Искаме европейско бъдеще за България"; "Всички сме граждани на България! Няма втора класа хора" и др.

Първа пред събралите се хора в Асеновград говори Силвия Дачева, организатор и председател на женското дружество на ДПС в Хисаря. Тя каза, че Асеновград може да бъде град, в който добротата е по-силна от страха, а уважението - по-силно от омразата. „Асеновград е град, в който хората се изслушват, помагат си и не остават безучастни, когато несправедливостта почука на нечия врата. Днес сме тук не срещу някого, а в защита не нещо важно - уважението между хората, спокойствието в обществото и правото всеки да живее без страх. Събрали сме се под надслов „Не на омразата“, и това е обещание, че няма да допуснем границата на човешкото отношение да бъде прекрачвана“, каза Дачева.

Пред събралите се се обърна и Калин Стоянов, народен представител от „ДПС – Ново начало“. По думите му не само жълтите павета и София са България. „Тук също е България, ние сме тук, днес, за да кажем ясно и категорично „не“ на омразата. Ние търсим стабилност. Ние търсим сигурност. Ние не искаме хаос и не искаме разруха.“ Стоянов каза, че протестите трябва да са мирни и няма как политици от българския парламент да призовават за радикализиране на протести, да настройват протестиращи срещу хората, които ги пазят, а именно полицията. Това е абсурд и не трябва да се допуска. Ние искаме стабилност нищо повече, допълни Стоянов. По думите му, ако днес има стабилност, това означава, че утре ще има бъдеще. Всички хора искат справедливост, искат достоен начин на живот, искат достъпност до здравеопазване, искат добра инфраструктура. Това се дава, когато държавата е стабилна и спокойна. На терен са силни хората, които стоят зад вас и които държат на думата си. За съжаление, напоследък станахме свидетели на хора, които само говорят и се опитват да яхнат недоволството. Ние всички видяхме, че тези същите нямат възможностите, за да управляват, просто са неспособни. Те имаха своя шанс, но го пропиляха, каза още Стоянов.

Митинг в Асеновград Източник: БТА

Хасково

Без инциденти в Хасково приключи митингът в подкрепа на правителството, организиран от „ДПС- Ново начало“. Симпатизанти на политическата формация и граждани започнаха да се събират към 18:00 часа, за колкото беше обявено началото, на централния площад „Свобода“. Имаше засилена полицейска охрана, а зоната около сградата на Областната администрация, беше изолирана.

Част от присъстващите носеха българския трикольор и знамето на Европейския съюз. Демонстрацията мина под надслов "Не на омразата". На част от плакатите беше изписано „Не искаме хаос, искаме достоен живот“ и „Тук сме! Има ни! И сме силни".

След призив от водещия на митинга Стефан Цирков присъстващите скандираха неколкократно: „Не на омразата“.

„Тридесет и пет години след демократичните промени отново сме по площадите, за да защитаваме демокрацията и свободата на България, защото точно свободата и демокрацията са застрашени, застрашено е и нашето европейско бъдеще. Искат да взривят пътя ни към еврозоната в последните дни преди влизането на еврото. Няма да им го позволим“, се казва в обръщение от организаторите на митинга, което водещият прочете.

След още призиви за стабилност и сигурност, и срещу насилието и омразата, демонстрацията в центъра на Хасково приключи малко след 19:00 часа.

Митинг в Хасково Източник: БТА

Търговище

Привърженици и симпатизанти на “ДПС - Ново начало” се събраха тази вечер на митинг в Търговище. В пространството пред сградата на Драматичния театър в центъра на града те публично призоваха: “Не на омразата” и застанаха в защита на демокрацията, сигурността и стабилността на България, както бе обявено от трибуната.

В областния град, за да подкрепят правилтелноството, бяха жителите на петте общини на областта. Развяти бяха знамената на България и на партията-организатор. Присъстващите издигнаха плакати с надписи: “Изборите не са прищявка”, “Силните региони правят силна държава”, “Не на омразата”.

Пред множеството говориха кметовете на Омуртаг Джунейт Йонузов и на Антоново Хайредин Мехмедов, които казаха, че при това правителство в техните региони се правят инвестиции. Те посочиха, че са на митинга като отговорни хора, които искат “стабилна държава, работещо управление и ясен бюджет, който да гарантира бъдещето на всяко българско село, град и община”.

Към хората се обърнаха и Гюрсел Хасанов - бивш областен управител на Търговище, както и заместник-кметът на Омуртаг Радостина Дончева. Тя посочи, че “години наред общината живее в безвремие и разруха. Сега от една година насам ние се развиваме. За кратко време са направени инвестиции в техническата инфраструктура, който дават видими резултати”.

“Когато слушах колегите кметове, разбирах, че за първи път от 35 години има справедливо разпределение на средствата. От 35 години средствата се разпределят без значение дали е малка община, дали е средна или голяма. Средствата достигат до всеки един гражданин, до всяко едно село. Това ли е несправедливото разпределение на бюджета? Ето затова, докато това правителство работи за хората; докато това правителство създава спокойствие, приоритетите на държавата са европейското развитие, приоритетите на държавата са гражданите, ние ще го подкрепяме, ще излизаме на площада, за да се чува нашият глас!”, каза заместник-председателят на Областния съвет на “ДПС - Ново начало” Тахир Тахиров.

Митингът е предратилено заявен в общинската администрация от “ДПС-Ново начало”, потвърдиха от пресцентъра на Община Търговище.

Събитието бе охранявано от полиция. Не се стигна до затваряне на улици и възпрепятстване на движението на граждани и автомобили.

Митинг в Търговище Източник: БТА

Смолян

Митинг се проведе на площад „Свобода“ в центъра на Смолян. Той е част от митингите, организирани от "ДПС - Ново начало" в страната и в него участваха жители от област Смолян.

Сред присъстващите бяха кметовете на общините Борино - Мустафа Караахмед, Девин - Здравко Иванов, Мадан - Фахри Молайсенов, Неделино - Боян Кехайов и Рудозем - Недко Кулевски, както и народните представители Шендоан Халид и Ербил Халим.

Протестът бе открит с изпълнение на родопски народни песни в съпровод на гайда.

От името на кметовете на ДПС "Ново начало" Фахри Молайсенов каза, че са тук, за да заявят своята подкрепа за правителството и да кажат твърдо не на хаоса и безвремето.

Присъстващите носеха български национални флагове, знамена с надпис "ДПС - Ново начало", „ПП-ДБ, мислете за хората, не за пачки и пудели“.

Прочетена бе декларация от името на членовете и симпатизантите на партията.

Митинг в Смолян Източник: БТА

Ямбол

Членове и привърженици на „ДПС – Ново начало“ от регион Ямбол се събраха на протест пред сградата на Областната администрация в Ямбол. „Не на омразата“, „ДПС“ и „Пеевски“ скандираха присъстващите на организираната от регионалната структура на партията акция.

„Ние сме за една стабилна България, за работещо правителство, каквото е в момента. България не се нуждае от хаос. Трябва ни стабилност, която ще ни изведе към еврозоната и европейския път“, каза областният председател на „ДПС – Ново начало“ в Ямбол Николай Касидов.

„Ние сме правова държава. Властта не се взима от улицата, а чрез избори, тя се дава от хората. Нека да няма омраза, да няма разделение между хората. Ние изразяваме исканията си по мирен и демократичен път“, допълни Касидов.

Категорично сме против сатанизирането на нашия председател господин Делян Пеевски. Ние вярваме в него, подкрепяме го. Той е човек, който успя да промени дневния ред на политиката в страната и във фокуса са хората, които са най-важните. Това каза пред медии народният представител Сейфи Мехмедали, избран от регион Ямбол.

Протестиращите изпълниха пространството пред сградата на областната управа, а полицейски служители осигуряваха нормалното преминаване на автомобили по близкото кръстовище. Движението по улиците не беше възпрепятствано.

Протестът бе заявен в Община Ямбол от местната партийна структура. Първоначално той беше определен за централния площад в града, но впоследствие изместен пред Областната управа, заради празничното включване на коледните светлини пред Общината.

Митинг в Ямбол Източник: БТА

Дулово

Приключи митингът на централния площад в Дулово под надслов "Не на омразата". Проявата бе организирана от Областния съвет на „Движение за права и свободи“ в Силистра и бе пред сградата на местната администрация, където се събраха жители от цялата област.

Събитието премина при засилено полицейско присъствие. Митингът бе в пешеходната зона, поради което не се наложи затваряне на улици или ограничаване на движението.

В митинга се включи народният представител от Кърджали Айтен Сабри. За БТА тя каза, че е дошла, за да подкрепи хората в Дулово, в искането им да се чуе техният глас.

„Искаме заедно да кажем, че трябва да имаме стабилна държава и не искаме да се всява омраза. София не е България и трябва да бъде чут гласът на всеки един гражданин. На последните протести в София започна да се насажда омраза, което според нас не е правилно. Ние искаме да живеем в мирни времена, както досега и да има разбирателство“, каза Айтен Сабри.

Присъстващите носеха плакати "Не на омразата", „Искаме стабилна държава“, „Всички сме равни“, „Няма втора класа“ и др.

"За кратко време нашият лидер направи така, че всички общини разбраха, че се работи за тях. Хората, които сме днес тук, се обявяваме в негова подкрепа. Искаме да покажем, че с мир, спокойствие и сплотеност можем да постигнем това, което всички искаме. Нашите хора са трудолюбиви, желанието им е да работят и живеят спокойно в България“, каза областният председател на партията Бирол Мехмед.

Своето мнение пред гражданите изразиха и кметовете на силистренските общини Дулово, Ситово и Главиница. Те отправиха призива за толерантност и разбирателство между всички. Според кметовете през последната година се забелязва положителна промяна в отношението към малките общини, което е от изключителна важност за региона.

Митинг в Дулово Източник: БТА

Сливен

В Сливен протест на привърженици на „ДПС-Ново начало“ подкрепи лидера си Делян Пеевски и кабинета с министър-председател Росен Желязков.

Малко след 18:00 часа хората се събраха пред сградата на общината. Участниците носеха знамена на България, ЕС и партията, както и плакати с надписи „С вас сме, господин Пеевски“, „Всички сме граждани на България – няма втора класа хора“ и други. Присъстващи от Сливен, Нова Загора, Твърдица и Котел заявиха подкрепата си за лидера на „ДПС-Ново начало“ Делян Пеевски.

Депутатът от „ДПС-Ново начало“ за 21-ви многомандатен избирателен район – Сливен, Хюсеин Хафъзов каза, че не се управлява само с протести. „Днешното събиране не е протест срещу протеста, каза той. Всички граждани са равноправни и всеки има право да изрази мнението си – мирно и спокойно, така както ДПС винаги е било модел. Време е за работа, не за безкрайни избори“.

Хафъзов коментира, че протестите са приемливи, когато се спазват законът и общественият ред, но осъди ескалацията и обидите към представители на движението. Той каза, че народни представители от опозиционни формации са отправяли епитети на етническа основа. „Няма да позволим нашите избиратели да бъдат втора категория. Ние уважаваме всички български граждани – независимо дали са срещу нас, или ни подкрепят“, каза депутатът.

По думите му партията ще продължи да работи „с чувство за отговорност към обществото“, а целта е гражданите „да живеят в мир, сговор и толерантност“. „Тук сме, за да чуем вашите очаквания и да ги отнесем там, където някои смятат, че са първа категория, а ние – втора“, допълни Хафъзов.

Пред събралите се хора говориха лидери на местни организации, сред които Петко Таранджиев от Твърдица – община, в която формацията стана първа политическа сила, младият предприемач Радомир Недков и др.

На митинга прозвучаха родопски народни песни, химнът на България и „Хубава си, моя горо“. Присъстващите развяваха българския флаг и този на Европейския съюз.

Митинг в Сливен Източник: БТА

Враца

Митинг в подкрепа на правителството организира тази вечер във Враца „ДПС – Ново начало“, а за участие в него пристигнаха жители на различни населени места от областта. Те се събраха пред сградата на Община Враца с плакати, на които пишеше „Не на омразата“, „Мафия“, „Младите хора искаме мир и сигурност“, „Уважавайте, не разделяйте“ и др.

Това не е контрапротест, ние не сме против протестите, каза народният представител от „ДПС-Ново начало“ за област Враца Иво Цанев. „Ние сме за всички протести, които водят след себе си нещо добро за България, които показват, на които и да са политици, че когато има някаква грешка, тя трябва да се поправи, но сме против протестите, които се случиха в София, които обърнаха нашата столица. Тази вандалщина, която се случи, беше очевидно, за да се покаже, че едва ли не България трябва на всяка цена да отиде на избори. Разберете правилно – най-големият проблем в момента е, ако България отиде към избори“, каза Цанев и призова да не се допускат извънредни избори, за да може този, който законно е избран да управлява, да си изпълни програмата. „Не“ на омразата, „да“ на стабилността и реда“, каза Иво Цанев.

Пред събралите се се изказаха и други участници в митинга, сред които заместник областният председател на „ДПС-Ново начало“ Кристин Касъмов и общинският председател на партията за Козлодуй Стефан Вълков. „Подкрепяме правителството, което работи за всички тези хора, които са се събрали тук и приемане на бюджета. Това искаме за благото на всички вас“, каза Касъмов, а Стефан Вълков допълни, че с действията си тази вечер симпатизантите на партията са показали как се прави митинг в една демократична държава.

Организаторите казаха, че протестът е законен и за него има подадено заявление в общинската администрация. Събитието бе охранявано от органите на реда.

Митинг във Враца Източник: БТА

Монтана

Жители на област Монтана се събраха на централния площад „Жеравица“ в едноименния град на митинг в подкрепа на правителството, който бе организиран от „ДПС - Ново начало“ под мотото "Не на омразата". От общинската администрация в Монтана казаха, че митингът е заявен официално в общината от Областния съвет на ДПС в Монтана.

Митингът е срещу политическото напрежение, насаждано от опозицията, провокациите и опитите за дестабилизация на държавата, казаха организаторите на проявата. Участниците се обявиха в подкрепа на председателя на „ДПС - Ново начало“ Делян Пеевски, те носеха плакати с надписи: "Пълна подкрепа за Пеевски!", "Уважавайте, не разделяйте!", "Всички сме граждани на България! Няма втора класа хора".

На митинга говори народният представител и член на Централното оперативно бюро на „ДПС - Ново начало“ Димитър Аврамов. Сред участниците бяха кметът на село Габровница Рангел Иванов и председателят на Общински съвет – Бойчиновци Деян Георгиев. Присъстваха хора от различни общини в област Монтана.

На митинга имаше засилено полицейско присъствие.

Провадия

Симпатизанти на „ДПС – Ново начало“ от Варненския регион се събраха тази вечер на митинг на централния площад в Провадия. Областният председател на партията Ерджан Себайтин посочи, че идеята е по този начин хората да кажат не на омразата и разделението в обществото. Той уточни, че целта на митинга-концерт е да се покаже на всички българи, че членовете на формацията са позитивни хора, които винаги избират доброто, уважението и искат да живеят в разбирателство и с достойнство.

Всички живеем в една България, тя е обща и нямаме друг път, освен да се обединим в името на това бъдещето ни да е по-добро, допълни Себайтин. Той подчерта, че не бива в обществото да се наслоява омраза. „Моят апел към всички политически лидери е да намерят път помежду си, дори когато не са съгласни един с друг, да намират общ език“, каза още областният председател на ДПС-„Ново начало“.

Оставка на нашия лидер могат да искат само членовете на партията, каза още Себайтин. И подчерта, че никой от формацията не казва на членовете на другите партии кого да избират начело.

Присъстващите тази вечер на митинга в Провадия развяха националния флаг заедно със знамената на ДПС и на Европейския съюз. Издигнаха и много плакати, сред които „Не на омразата“, „Жълтите павета не са България“, „Искаме стабилна държава, сигурност за хората, а не хаос и разпад“.

Митинг в Провадия Източник: БТА