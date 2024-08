Пета творба на Банкси за седмицата в разкъсвания от протести Лондон

П ети стенопис на Банкси се появи над магазин за риба и картофки в Лондон - след като четири творби бяха потвърдени от художника в други части на столицата тази седмица.

Силуетите на два пеликана, единият от които хапва риба, се появиха над Bonners Fish Bar в Уолтъмстоу в североизточната част на столицата в петък сутринта.

Служител разкрива, че не са знаели за произведението на изкуството до тази сутрин.

„Толкова се гордеем, че имаме @banksy на нашия магазин! Благодарим ви, че избрахте нас, и Уолтъмстоу, че показа таланта ви," написа заведението от профила си в Instagram.

Анонимният художник сподели снимка на творбата в своя Instagram този петък.

Това идва, след като хиляди хора излязоха по улиците в Уолтъмстоу в сряда за контрапротест срещу крайнодесни групи, насочени към джамии и пространства, използвани от търсещите убежище.

В четвъртък силует на виещ вълк, нарисуван върху сателитна чиния в Пекъм, югоизточен Лондон, беше откраднат от група хора с маски на главите само часове след появата му.

Ден преди това се появиха три маймуни, които се люлееха от влаков мост над Брик Лейн в източната част на града, недалеч от Shoreditch High Street.

Във вторник в Челси изскочи шаблонно изображение на два слона, които се поздравяват един друг от зазидани прозорци.

А в понеделник коза беше видяна точно над камера за видеонаблюдение близо до Кю Грийн в югозападната част на столицата.

