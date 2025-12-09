Асен Василев: Философията на предложения ни нов проектобюджет е абсолютно същата като на този, който беше оттеглен

Ф илософията на новия проектобюджет, който ни се предлага, е абсолютно същата като философията на бюджета, който беше оттеглен. Това коментира председателят на „Продължаваме промяната“ Асен Василев пред журналисти след заседанието на парламентарната Комисия по бюджет и финанси, на което бяха приети на първо четене проектобюджетите на държавата, на ДОО и на НЗОК за 2026 г. От ПП-ДБ гласуваха „против“ трите проетобюджети на първо четене.

Асен Василев: Силно се надявам това да е лоша шега от страна на управляващите

„Ако погледнем средносрочата прогноза на правителството, тя показва следното - намаляват се парите за здравеопазване през 2027 г. спрямо 2026 г., намаляват се парите за образование, за спорт и култура, за наука, а в същото време през 2027 г. и 2028 г. се вдигат осигурителните вноски. Или казано накратко - вдигането на данъците след големия протест се отлага с една година, но за сметка на това, то ще бъде съпроводено с по-малко инвестиции в здравеопазване и образование, култура и спорт и наука, и с повече харчове по непрозрачен начин“, коментира още Василев.

Политически реакции за Бюджет 2026 (ОБЗОР)

По думите му, ръстът на преразпределението, което и през 2027 г., и през 2028 г. остава над нивото от 40 процента от БВП с включени евросредства, което е устойчивото ниво за нашата данъчна система, означава, че това правителство е поело курс към това да се вдигат данъците в България, да се вдига преразпределението, да се изземат повече пари от работещите хора, за да има правителството "едни пари да си харчи". И то не за образование, не за здравеопазване, не за спорт, не за култура, не за наука, а за други цели, добави Василев.

ПП-ДБ за Бюджет 2026: Допълнителните разходи за работещите и за бизнеса не са оправдани

Това правителство, с този втори нескопосан опит за бюджет, показва, че не може да управлява, каза още Асен Василев и добави, че то задава приоритети, които са грешни за страната. „То (правителството) няма моралното право да управлява тази страна и ако имат „грам акъл", ще си подадат оставката още днес. Очевидно го нямат и ще трябва хората на площада да излязат и да им кажат „стига, писна ни, не искаме да ограбвате бъдещето на държавата“, каза още Асен Василев.