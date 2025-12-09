Свят

Забрана за употреба на социални мрежи влезе в сила в Австралия

Десет от най-големите платформи получиха нареждане да блокират достъпа за деца, като в противен случай ще бъдат глобени с до 49,5 милиона австралийски долара

9 декември 2025, 18:09
Забрана за употреба на социални мрежи влезе в сила в Австралия
Източник: iStock/GettyImages

А встралия стана първата страна в света, в която в полунощ местно време (15:00 часа днес българско – бел. ред.) влезе в сила забрана за употреба на социални мрежи за деца под 16 години, предаде Ройтерс.

Блокиран е достъпът на децата до мрежи като „ТикТок“ (TikTok), „Гугъл“ (Google) и „ЮТюб“ (YouTube) на компанията „Алфабет“ (Alphabet) и „Инстаграм“ (Instagram) и „Фейсбук“ (Facebook) на компанията „Мета“ ( Meta).

Десет от най-големите платформи получиха нареждане да блокират достъпа за деца, като в противен случай ще бъдат глобени с до 49,5 милиона австралийски долара (33 милиона щатски долара) съгласно нов закон, който беше разкритикуван от големите технологични компании и застъпници за свободата на словото, но бе приветстван от родители и защитници на правата на децата.

Прилагането на забраната ще бъде следено от близо от други страни, които обмислят подобни мерки на фона на засилващите се опасения относно ефектите на социалните мрежи върху здравето и безопасността на децата.

Австралия първа въведе забрана за социални мрежи

„Въпреки че Австралия първа прие подобни мерки, малко вероятно е, че тя ще бъде последна“, заяви професорът от университета „Къртин“ Тама Лийвър, който се занимава с изследвания на интернет.

„Правителствата по света виждат как успешно бе отправено предизвикателство срещу могъщите големи технологични компании“, добави той. По думите на професора за другите страни по света забраната на социалните мрежи в Австралия ще бъде нещо като тест дали това би било възможно и другаде.

Източник: БТА, Владимир Арангелов    
Австралия Забрана на социални мрежи Деца под 16 Тийнейджъри Социални мрежи Технологични компании Нов закон Безопасност на децата Глоби Глобален прецедент
Последвайте ни

По темата

Румен Радев намекна за политически проект: Ще го обявя, когато най-малко очаквате

Румен Радев намекна за политически проект: Ще го обявя, когато най-малко очаквате

Зеленски: Винаги съм готов за избори

Зеленски: Винаги съм готов за избори

"Асен Василев - Вие сте криза": Контрапротести в подкрепа на кабинета "Желязков"

GHB: От еуфория до зависимост и смърт - всичко, което трябва да знаем за опасния наркотик

GHB: От еуфория до зависимост и смърт - всичко, което трябва да знаем за опасния наркотик

Viber и €92М субсидии: Как малките и средните предприятия превръщат комуникацията в директен дриход

Viber и €92М субсидии: Как малките и средните предприятия превръщат комуникацията в директен дриход

biss.bg
Колко бързо могат да тичат кучетата

Колко бързо могат да тичат кучетата

dogsandcats.bg
6 декември: Денят, в който монголската буря погълна перлата на Източна Европа
Ексклузивно

6 декември: Денят, в който монголската буря погълна перлата на Източна Европа

Преди 3 дни
Времето на Никулден с предупреждение от първа степен за обилни валежи
Ексклузивно

Времето на Никулден с предупреждение от първа степен за обилни валежи

Преди 3 дни
МААЕ: Защитният саркофаг на АЕЦ
Ексклузивно

МААЕ: Защитният саркофаг на АЕЦ "Чернобил" е повреден

Преди 3 дни
Никулден е! Какви са българските поверия и традиции на този ден
Ексклузивно

Никулден е! Какви са българските поверия и традиции на този ден

Преди 3 дни

Виц на деня

Моята диета е проста: Ям само в моменти на стрес. За съжаление… все съм стресирана.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Кенеди-младши показа завидни умения по набирания на летище &quot;Рейгън&quot;</p>

Шон Дъфи и Робърт Кенеди-младши в неочаквано състезание по набирания на летище "Рейгън"

Свят Преди 35 минути

Двамата представиха план за летища за 1 млрд. долара с фитнес зони и по-здравословна храна

Мелони прие Зеленски в Рим

Мелони прие Зеленски в Рим

Свят Преди 1 час

Това е трета среща на Зеленски и Мелони в Рим от началото на годината

<p>Тръмп:&nbsp;Русия &quot;има предимство&quot; и &quot;винаги го е имала&quot;</p>

Тръмп: Украйна загуби много територия и трябва да произведе избори

Свят Преди 3 часа

Американският президент отново разкритикува Зеленски, че не е прочел американския мирен план за Украйна

Супер опасният GHB е открит в дома на Станимир Хасърджиев

Супер опасният GHB е открит в дома на Станимир Хасърджиев

България Преди 4 часа

Софийският районен съд остави в ареста здравния експерт, актьорът Росен Белов и бившия легионер Симеон Дряновски

Vivacom отключва всички ТВ канали и дава пълен достъп до EON през най-празничния период за годината

Vivacom отключва всички ТВ канали и дава пълен достъп до EON през най-празничния период за годината

Любопитно Преди 4 часа

Радикално ново лечение изчиства болестта при 64% от пациентите с нелечим рак

Радикално ново лечение изчиства болестта при 64% от пациентите с нелечим рак

Свят Преди 4 часа

Някои от ранните участници в изпитването все още са без рак три години по-късно

<p>&quot;Нескопосан опит&quot;: Остра атака на Василев към кабинета</p>

Асен Василев: Философията на предложения ни нов проектобюджет е абсолютно същата като на този, който беше оттеглен

България Преди 4 часа

Данъци нагоре, пари за образование надолу, коментира той

<p>Ангелов: Осигурени са средства за увеличение на заплатите на медицинските сестри</p>

Костадин Ангелов: Осигурени са средства за увеличение на заплатите на медицинските сестри

Свят Преди 4 часа

Той цитира данни от регистъра на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи, според който у нас работят близо 30 000 медицински сестри

<p>Номиниран за &quot;Грами&quot; музикант&nbsp;е убит от шофьор с над 100 ареста</p>

Номиниран за "Грами" музикант Родерик Маклеод е убит от шофьор с над 100 ареста

Свят Преди 4 часа

Смъртоносният инцидент е станал в Хопкинтън около 7:20 часа в събота, когато Шанън Годбо, отклонила се от своята лента, ударила няколко обекта, включително два телефонни стълба, преди да блъсне 70-годишния Родерик Маклеод, който вървял по банкета на пътя, съобщиха от полицията в Хопкинтън

<p>Йотова: Трябва да опазим гражданския мир в страната</p>

Вицепрезидентът Йотова: Трябва да опазим гражданския мир в страната

България Преди 4 часа

Контрапротестите са партийни, каза тя

Българската гайда влезе официално в списъка на ЮНЕСКО

Българската гайда влезе официално в списъка на ЮНЕСКО

България Преди 4 часа

Гайдата и гайдарското свирене вече са официално признати за част от световното нематериално културно наследство, след като ЮНЕСКО обяви включването им в своя представителен списък по време на 20-ата сесия на комитета си в Делхи

БЛС настоява за изменения в проекта на Закона за бюджета на НЗОК за 2026 г.

БЛС настоява за изменения в проекта на Закона за бюджета на НЗОК за 2026 г.

Свят Преди 4 часа

БЛС настоява средства в размер на 2,566 милиона евро да бъдат прехвърлени към плащанията за медицински изделия в болничната помощ

<p>&quot;Хамас&quot;: Втората фаза от примирието в Газа не може да започне</p>

"Хамас": Втората фаза от примирието в Газа не може да започне, защото Израел нарушава договореностите

Свят Преди 5 часа

Израел и "Хамас" подписаха споразумение за спиране на боевете в Газа с посредничеството на САЩ на 10 октомври

Пет врати, които светът не смее да отвори – и тайните, които шепнат зад тях

Пет врати, които светът не смее да отвори – и тайните, които шепнат зад тях

Любопитно Преди 5 часа

Пет мистични врати по света остават завинаги заключени – от тайните архиви на Ватикана до запечатаните подземия на Тадж Махал, забранената врата на Сфинкса, легендарната ледена порта на имението Химуро и свещената Врата В в храма Падманабхасвами

На първо четене: Законопроектът за Бюджет 2026 е приет от ресорната комисия в НС

На първо четене: Законопроектът за Бюджет 2026 е приет от ресорната комисия в НС

България Преди 5 часа

Проектът на бюджет бе представен от министъра на финансите Теменужка Петкова

Руски самолет се разби в северната Ивановска област

Руски самолет се разби в северната Ивановска област

Свят Преди 5 часа

Самолетът Антонов Ан-22, разработен през 60-те години, е бил последният от този тип, все още използван от руските въоръжени сили

Всичко от днес

От мрежата

5 празнични съвета за щастлива котка тази Коледа

dogsandcats.bg

11 начина как да обогатим живота на кучето си с игри и нови занимания

dogsandcats.bg
1

Стотици Дядоколедовци бягат в Германия

sinoptik.bg
1

Ще се сблъскат ли Млечният път и Андромеда

sinoptik.bg

Яна Титова обяви премиерата на "Брънч за начинаещи"

Edna.bg

Ексклузивно: Памела Андерсън разкри заедно ли са още с Лиъм Нийсън

Edna.bg

Бижуто на Байерн с впечатляващо постижение в Шампионска лига

Gong.bg

Шеф в Байерн: Салах? Имаме изключителен талант като Ленарт Карл

Gong.bg

Зрелищни кадри от спасителната акция на танкера „Кайрос”

Nova.bg

Радев: Ще изляза от Президентството със свой политически проект, когато най-малко очаквате

Nova.bg