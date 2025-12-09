Забрана за употреба на социални мрежи влезе в сила в Австралия

А встралия стана първата страна в света, в която в полунощ местно време (15:00 часа днес българско – бел. ред.) влезе в сила забрана за употреба на социални мрежи за деца под 16 години, предаде Ройтерс.

Блокиран е достъпът на децата до мрежи като „ТикТок“ (TikTok), „Гугъл“ (Google) и „ЮТюб“ (YouTube) на компанията „Алфабет“ (Alphabet) и „Инстаграм“ (Instagram) и „Фейсбук“ (Facebook) на компанията „Мета“ ( Meta).

Десет от най-големите платформи получиха нареждане да блокират достъпа за деца, като в противен случай ще бъдат глобени с до 49,5 милиона австралийски долара (33 милиона щатски долара) съгласно нов закон, който беше разкритикуван от големите технологични компании и застъпници за свободата на словото, но бе приветстван от родители и защитници на правата на децата.

Прилагането на забраната ще бъде следено от близо от други страни, които обмислят подобни мерки на фона на засилващите се опасения относно ефектите на социалните мрежи върху здравето и безопасността на децата.

Австралия първа въведе забрана за социални мрежи

„Въпреки че Австралия първа прие подобни мерки, малко вероятно е, че тя ще бъде последна“, заяви професорът от университета „Къртин“ Тама Лийвър, който се занимава с изследвания на интернет.

„Правителствата по света виждат как успешно бе отправено предизвикателство срещу могъщите големи технологични компании“, добави той. По думите на професора за другите страни по света забраната на социалните мрежи в Австралия ще бъде нещо като тест дали това би било възможно и другаде.