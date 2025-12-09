България

Каква е организацията на полицията за протестите срещу кабинета "Желязков"

Предвидени са 19 контролно-пропускателни пункта, каза главен инспектор Иван Георгиев от СДВР

9 декември 2025, 19:04
К ъм момента са предвидени 19 контролно-пропускателни пункта, каза на брифинг пред журналисти главен инспектор Иван Георгиев, началник-сектор „Масови мероприятия” към Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР) във връзка с утрешния протест от 18:00 ч.

СДВР: Очакваме всичко, ще има КПП-та в района на площада

„Ще има 150 стюарда, осигурени от организатора. За да сме в помощ на организатора, ние ще имаме портативна колона, която е доста мощна, за да може да показваме и да призоваваме гражданите да ни оказват необходимото съдействие за изваждане на лица, които са провокатори", обясни инспектор Иван Георгиев.

По време на утрешния протест ще има сцена, която ще е позиционирана пред шадравана на президентството, както и няколко видеоекрана, каза той. 

В сряда: Полиция на кръстовищата, постове на входовете на София

„Едната видеостена ще се намира пред стълбите на Народно събрание, а другата ще бъде разположена на бул. „Дондуков“, поясни той. Инспектор Георгиев посочи, че ще има три шествия, организирани от студенти. Едното тръгва от НАТФИЗ, другите две ще са от Софийския университет „Климент Охридски“. Пред НАТФИЗ ще се събират около 15:00 часа, а шествието ще е около 17:45 часа. Другите в 18:00 часа тръгват от Софийския университет към бул. „Цар Освободител“. Трите шествия ще се влеят в протеста в „триъгълника на властта“, каза инспектор Георгиев.  

Източник: БТА, Анита Иванова    
Протест СДВР Иван Георгиев Контролни пунктове Стюарди Провокатори Шествия Студенти Президентство Триъгълник на властта
