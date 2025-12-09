Любопитно

Vivacom отключва всички ТВ канали и дава пълен достъп до EON през най-празничния период за годината

9 декември 2025, 17:29
Vivacom отключва всички ТВ канали и дава пълен достъп до EON през най-празничния период за годината
Източник: Vivacom

О т днес, 9 декември, до 13 януари Vivacom отново превръща празничния сезон в истинско телевизионно преживяване, като отключва всички свои ТВ канали и предоставя пълния каталог на EON и EON Видеотека - без допълнително заплащане за нови и настоящи клиенти на всички тв платформи на телекома. В най-светлия месец от годината телекомът подарява още повече поводи за уютни, споделени моменти пред екрана с богата селекция от любими филми, сериали и специални празнични заглавия.

„Тази година сме сигурни, че ще допринесем за една истински вълшебна Коледа за нашите клиенти. Преди броени дни лансирахме SkyShowtime в платформата EON, а зрителите имат достъп до холивудски блокбъстъри, хитови сериали и ексклузивни оригинални продукции – на всички устройства. А само преди месец стартирахме три изцяло нови канала – Arena Action, Arena Life и Arena Comedy, и обновихме любимия VIVACOM Arena. Вярваме, че комбинацията от холивудски хитове, премиум сериали и оригинални продукции ще предложи съдържание за всеки вкус“, каза Любомир Малоселски, директор „Продукти и услуги“ на Vivacom.

Клиентите на всички тв платформи на Vivacom ще имат безплатен достъп до SkyShowtime с богат избор от впечатляващи заглавия в като Wicked, Minions и Gladiator, както и популярните сериали Tulsa King, Yellowstone, Landman и MobLand. За да се възползват от безплатен месец за On-demand каталога на SkyShowtime, е необходима регистрация и активация в приложението My Vivacom. Освен on-demand стрийминг услугата на SkyShowtime, клиентите на телекома ще могат да гледат и два нови премиум канала: SkyShowtime 1 и SkyShowtime 2. В периода от 9 декември до 13 януари 2026 г. Vivacom предлага безплатен достъп и до специалната селекция „Коледна романтика“ от Pickbox NOW, както и до култови заглавия на HBO и всички Arena каналите.

Вълнуващата селекция „Коледна романтика“ от Pickbox NOW е сред специалните предложения в EON. В комфорта на домашния уют зрителите ще могат да проследят едни от най-романтичните филмови заглавия с любимите си хора: „Тайната на съвършената Коледа“, „Книжарница Мост“, „Коледен остров“, „Коледа в сърцето ми“, „Къде изчезна Коледа?“, „Нашият коледен стенопис“, „Целуната от сняг“, „Любов в снега“, „Коледни промени“, „Операция Лешникотрошачка“.

Зрителите ще могат да споделят уютните зимни вечери със специалната празнична селекция на HBO, сред която са забавният „Буба“, приключението „Бъдни вечер в Страната на чудесата“ и музикалният хит „Тролчета: Бандата се събира“ – перфектни предложения за цялото семейство.

През декември Arena каналите на Vivacom предлагат отличен избор от премиум заглавия. В Arena Action зрителите ще открият динамични екшъни и трилъри като „Живот след битка“, „Джон Уик“ и лимитираният корейски сериал, премиерен за тв ефира в България, „Изчезнали: Другата страна“. Arena Comedy добавя празнично настроение с хитови ситкоми и комедии и романтични филми като „Сезонът на буквите“ и „Поздрав от Манхатън“. В Arena Life ще се излъчат касови биографични истории като „Бохемска рапсодия“ и историческата драма „Джей Еф Кей“. VIVACOM Arena, добре познат на широката аудитория, ще продължи да представя семейни и драматични заглавия, сред които са „Smart Коледа“ и „Звездните кучета“. На 31 декември зрителите ще имат възможността да посрещнат новата година с Годишните музикални награди на БГ Радио 2025.

През най-празничния месец Arena каналите на Vivacom ще предложат впечатляващи премиум заглавия за всеки вкус. С толкова разнообразна програма декември се превръща в истински филмов празник за цялото семейство.

Как може да се възползвате от безплатен достъп за един месец до тв каналите, EON, EON видеотека и on-demand стрийминг платформите – вижте тук.

Последвайте ни
Румен Радев намекна за политически проект: Ще го обявя, когато най-малко очаквате

Румен Радев намекна за политически проект: Ще го обявя, когато най-малко очаквате

Зеленски: Винаги съм готов за избори

Зеленски: Винаги съм готов за избори

"Асен Василев - Вие сте криза": Контрапротести в подкрепа на кабинета "Желязков"

GHB: От еуфория до зависимост и смърт - всичко, което трябва да знаем за опасния наркотик

GHB: От еуфория до зависимост и смърт - всичко, което трябва да знаем за опасния наркотик

Маникюр, фризьор и евро: Ще се бръкнем ли с центове повече

Маникюр, фризьор и евро: Ще се бръкнем ли с центове повече

pariteni.bg
Защо кучетата повръщат след хранене

Защо кучетата повръщат след хранене

dogsandcats.bg
6 декември: Денят, в който монголската буря погълна перлата на Източна Европа
Ексклузивно

6 декември: Денят, в който монголската буря погълна перлата на Източна Европа

Преди 3 дни
Времето на Никулден с предупреждение от първа степен за обилни валежи
Ексклузивно

Времето на Никулден с предупреждение от първа степен за обилни валежи

Преди 3 дни
МААЕ: Защитният саркофаг на АЕЦ
Ексклузивно

МААЕ: Защитният саркофаг на АЕЦ "Чернобил" е повреден

Преди 3 дни
Никулден е! Какви са българските поверия и традиции на този ден
Ексклузивно

Никулден е! Какви са българските поверия и традиции на този ден

Преди 3 дни

Виц на деня

Моята диета е проста: Ям само в моменти на стрес. За съжаление… все съм стресирана.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Кенеди-младши показа завидни умения по набирания на летище &quot;Рейгън&quot;</p>

Шон Дъфи и Робърт Кенеди-младши в неочаквано състезание по набирания на летище "Рейгън"

Свят Преди 32 минути

Двамата представиха план за летища за 1 млрд. долара с фитнес зони и по-здравословна храна

Мелони прие Зеленски в Рим

Мелони прие Зеленски в Рим

Свят Преди 1 час

Това е трета среща на Зеленски и Мелони в Рим от началото на годината

<p>Тръмп:&nbsp;Русия &quot;има предимство&quot; и &quot;винаги го е имала&quot;</p>

Тръмп: Украйна загуби много територия и трябва да произведе избори

Свят Преди 3 часа

Американският президент отново разкритикува Зеленски, че не е прочел американския мирен план за Украйна

ЕС настоява: Русия трябва да понесе пълна отговорност за Украйна

ЕС настоява: Русия трябва да понесе пълна отговорност за Украйна

Свят Преди 3 часа

Така е справедливо за Украйна и украинците, заяви еврокомисарят по правосъдието

Забрана за употреба на социални мрежи влезе в сила в Австралия

Забрана за употреба на социални мрежи влезе в сила в Австралия

Свят Преди 3 часа

Десет от най-големите платформи получиха нареждане да блокират достъпа за деца, като в противен случай ще бъдат глобени с до 49,5 милиона австралийски долара

Супер опасният GHB е открит в дома на Станимир Хасърджиев

Супер опасният GHB е открит в дома на Станимир Хасърджиев

България Преди 4 часа

Софийският районен съд остави в ареста здравния експерт, актьорът Росен Белов и бившия легионер Симеон Дряновски

Радикално ново лечение изчиства болестта при 64% от пациентите с нелечим рак

Радикално ново лечение изчиства болестта при 64% от пациентите с нелечим рак

Свят Преди 4 часа

Някои от ранните участници в изпитването все още са без рак три години по-късно

<p>&quot;Нескопосан опит&quot;: Остра атака на Василев към кабинета</p>

Асен Василев: Философията на предложения ни нов проектобюджет е абсолютно същата като на този, който беше оттеглен

България Преди 4 часа

Данъци нагоре, пари за образование надолу, коментира той

<p>Номиниран за &quot;Грами&quot; музикант&nbsp;е убит от шофьор с над 100 ареста</p>

Номиниран за "Грами" музикант Родерик Маклеод е убит от шофьор с над 100 ареста

Свят Преди 4 часа

Смъртоносният инцидент е станал в Хопкинтън около 7:20 часа в събота, когато Шанън Годбо, отклонила се от своята лента, ударила няколко обекта, включително два телефонни стълба, преди да блъсне 70-годишния Родерик Маклеод, който вървял по банкета на пътя, съобщиха от полицията в Хопкинтън

<p>Йотова: Трябва да опазим гражданския мир в страната</p>

Вицепрезидентът Йотова: Трябва да опазим гражданския мир в страната

България Преди 4 часа

Контрапротестите са партийни, каза тя

Българската гайда влезе официално в списъка на ЮНЕСКО

Българската гайда влезе официално в списъка на ЮНЕСКО

България Преди 4 часа

Гайдата и гайдарското свирене вече са официално признати за част от световното нематериално културно наследство, след като ЮНЕСКО обяви включването им в своя представителен списък по време на 20-ата сесия на комитета си в Делхи

БЛС настоява за изменения в проекта на Закона за бюджета на НЗОК за 2026 г.

БЛС настоява за изменения в проекта на Закона за бюджета на НЗОК за 2026 г.

Свят Преди 4 часа

БЛС настоява средства в размер на 2,566 милиона евро да бъдат прехвърлени към плащанията за медицински изделия в болничната помощ

<p>&quot;Хамас&quot;: Втората фаза от примирието в Газа не може да започне</p>

"Хамас": Втората фаза от примирието в Газа не може да започне, защото Израел нарушава договореностите

Свят Преди 5 часа

Израел и "Хамас" подписаха споразумение за спиране на боевете в Газа с посредничеството на САЩ на 10 октомври

Пет врати, които светът не смее да отвори – и тайните, които шепнат зад тях

Пет врати, които светът не смее да отвори – и тайните, които шепнат зад тях

Любопитно Преди 5 часа

Пет мистични врати по света остават завинаги заключени – от тайните архиви на Ватикана до запечатаните подземия на Тадж Махал, забранената врата на Сфинкса, легендарната ледена порта на имението Химуро и свещената Врата В в храма Падманабхасвами

На първо четене: Законопроектът за Бюджет 2026 е приет от ресорната комисия в НС

На първо четене: Законопроектът за Бюджет 2026 е приет от ресорната комисия в НС

България Преди 5 часа

Проектът на бюджет бе представен от министъра на финансите Теменужка Петкова

Руски самолет се разби в северната Ивановска област

Руски самолет се разби в северната Ивановска област

Свят Преди 5 часа

Самолетът Антонов Ан-22, разработен през 60-те години, е бил последният от този тип, все още използван от руските въоръжени сили

Всичко от днес

От мрежата

5 празнични съвета за щастлива котка тази Коледа

dogsandcats.bg

11 начина как да обогатим живота на кучето си с игри и нови занимания

dogsandcats.bg
1

Стотици Дядоколедовци бягат в Германия

sinoptik.bg
1

Ще се сблъскат ли Млечният път и Андромеда

sinoptik.bg

Яна Титова обяви премиерата на "Брънч за начинаещи"

Edna.bg

Ексклузивно: Памела Андерсън разкри заедно ли са още с Лиъм Нийсън

Edna.bg

Бижуто на Байерн с впечатляващо постижение в Шампионска лига

Gong.bg

Шеф в Байерн: Салах? Имаме изключителен талант като Ленарт Карл

Gong.bg

Зрелищни кадри от спасителната акция на танкера „Кайрос”

Nova.bg

Радев: Ще изляза от Президентството със свой политически проект, когато най-малко очаквате

Nova.bg