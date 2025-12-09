ЕС настоява: Русия трябва да понесе пълна отговорност за Украйна

Е С остава на мнение, че Русия трябва да понесе пълна отговорност за престъпленията, извършени в Украйна, заяви днес еврокомисарят по правосъдието Майкъл Макграт на пресконференция след заседанието на европейските правосъдни министри в Брюксел.

Така е справедливо за Украйна и украинците, добави той в отговор на въпрос, свързан с обсъжданата възможност за осигуряване на амнистия като част от бъдещо споразумение за мир. Подобна възможност бе залегнала в първоначалния мирен план от 28 точки, представен в световните медии.

"Няма да оставим непреобърнат камък, за да подведем Путин под отговорност"

Ще продължим с международните партньори работата за установяване на специален съд за престъпленията, извършени в Украйна, посочи еврокомисарят. Трябва да има справедливост и да се понесе отговорност, добави той.

По повод възможностите за по-нататъшно финансиране на Украйна Макграт каза, че е важно ЕС да продължи подкрепата за жертвите на войната в Украйна. По-рано тази седмица Европейската комисия предложи две възможности за осигуряване на финансирането и следващата седмица се очаква решението на Европейския съвет.