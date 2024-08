Маскирани отмъкнаха най-новата творба на Банкси (СНИМКИ/ВИДЕО)

М аскирани бандити отмъкнаха най-новата творба на Банкси с животни само няколко часа след откриването ѝ.

(Във видеото: За трети пореден ден: Нова рисунка на Банкси се появи в Лондон )

Силуетът на виещ вълк, нарисуван върху сателитна чиния на покрива на сграда в Рай Лейн, Пекъм, Югоизточен Лондон, беше разкрит в четвъртък - четвъртото от поредицата изображения на животни, които се появиха в Лондон тази седмица.

BREAKING: A new Banksy artwork has been removed by a person wearing a mask within hours of being unveiled.



The wolf image was painted on a satellite dish on the roof of a building in Peckham, south London.



Latest: https://t.co/pBRBvBTxSO



📺 Sky 501, Virgin 602 and YouTube pic.twitter.com/3b64EyNVTC — Sky News (@SkyNews) August 8, 2024

Снимки на творбата бяха споделени в официалния акаунт на Banksy в Instagram.

Но не след дълго двама души с маски са забелязани да се приближават към сградата със стълба, след което се изкачват и премахват чинията.

На снимките се вижда как единият, който носи къси дънкови панталони, а другият е облечен в долнище на анцуг, си тръгват с произведението на изкуството.

A group of people have removed a new artwork by #Banksy depicting a howling wolf painted on a satellite dish that was placed on a shop roof in Peckham. pic.twitter.com/dnx3oeZlDb — London Live (@LondonLive) August 8, 2024

Потвърдени изображения на Банкси се появяват на различни места в столицата всеки ден досега през тази седмица.

Първото беше коза от вида "ibex" точно над камера за видеонаблюдение, която се появи в понеделник близо до "Кю Грийн" в Западен Лондон, последвано от шаблонно изображение на два слона, които се поздравяват един друг от зазидани прозорци в Челси във вторник.

Друг, вдъхновен от животни графит на известния и енигматичен Банкси, се появи в Лондон предишния ден.

Силуетът изобразява три маймуни, люлеещи се от влаков мост над Брик Лейн в източната част на града - недалеч от "Шордич Хай Стрийт".

New Banksy! Day 3! pic.twitter.com/LGq5tkagm6 — STREET ART UTOPIA 🖼️ (@StreetArtUtopia) August 7, 2024

Банкси публикува изображение на произведението на изкуството в Instagram.

Във вторник той също така съобщи, че е авторът и на силует на два слона, които се поздравяват един друг от тухлени прозорци в Челси, а ден по-рано коза се появи близо до Кю Грийн в западен Лондон.

New Banksy! Day 2! 👏🐘 pic.twitter.com/tqOEfHRmDD — STREET ART UTOPIA 🖼️ (@StreetArtUtopia) August 6, 2024

Имаше спекулации за значението на творбите, тъй като енигматичният художник не публикува никакви надписи на снимките.

Банкси също влезе в заглавията през юни, когато пусна инсталация с лодка с мигранти над тълпата в Гластънбъри по време на изпълнения на Idles и Little Simz.

Новите му произведения предизвикаха голям отзвук в социалните медии, както винаги, когато известният художник разкрие нов графит.

Банкси продължава да приковава вниманието ни години наред, но обществото не знае почти нищо за него.

three new banksy murals in three days spotted in london pic.twitter.com/me2aRwVRTa — ian bremmer (@ianbremmer) August 7, 2024

Кой е Банкси?

Той е един от най-известните художници в света, но въпреки глобалните му последователи, самоличността му остава, поне официално, неизвестна.

Често описван като "неуловим" и "потаен" от пресата, "партизанският уличен артист" е известен по цял свят, включително и сред знаменитости от А-листа, като актьора Брад Пит.

Герой за някои, вандал за други, произведенията му на изкуството се продават за огромни суми, като общините и собствениците на земя бързат да печелят от сградите, избрани за най-новото му платно.

И все пак самопровъзгласилият се шегаджия и антисистемна фигура успява да остане анонимен.

Години наред почитателите на изкуството и журналистите се опитват да разгадаят самоличността на бристолския ренегат и световен феномен - уличния художник Банкси.

Банкси става известен, след като започва да рисува със спрей своите дизайни в Бристол в началото на 1990-те години.

Твърди се, че влиятелната музикална и художествена сцена в града - дом на групи като Massive Attack и Portishead - е вдъхновила работата му.

Смята се, че самият Банкси е роден в близкия град Йейт, в Южен Глостършир, в началото на 70-те години на миналия век.

Първият му голям стенопис - The Mild Mild West - който изобразява плюшено мече, хвърлящо коктейл Молотов по трима полицаи за борба с безредиците, е нарисуван в района на Стоукс Крофт в Бристол през 1999 г.

До средата на 2000-те години самият Банкси се превръща в знаменитост - макар и анонимна. Едновременно с това творбите му стават по-амбициозни, изскачайки в градове по целия свят.

Major Banksy exhibition to open in Melbourne this week: https://t.co/czXIpBxnxc pic.twitter.com/8Dm9LMsqM2 — Broadsheet Melbourne (@Broadsheet_Melb) October 4, 2016

Появата на новия Банкси скоро започва да се превръща в медийно събитие. Неговият митичен статут на маскиран художник, който се подиграва на авторитета, му носи - или поне марката му - международно признание.

Изложбите на негови творби в градове като Лос Анджелис и Лондон се превръщат в разпродадени събития. Неговите често политически заредени творби започват да се продават за огромни суми пари, като клиентите му включват Брад Пит, Пол Смит и Кристина Агилера.

През 2009 г. неговата изложба "Банкси срещу музея в Бристол" привлече огромни тълпи. Придържайки се към корените си, през 2015 г. изложбата му Dismaland превзе изоставено крайбрежно лидо в Уестън-сюр-Маре.

Документален филм от 2010 г. "Изход през магазина за подаръци", показващ Банкси по време на работа, е номиниран за Оскар и БАФТА.

А през 2018 г., в силно театрално произведение на пърформанса, художникът организира унищожаване на живо на своя шаблон "Момиче с балон" в аукционната къща Sotheby's - минути след като беше продаден за 1 милион паунда.

Послания

Banksy knows art is the true protest. pic.twitter.com/Qy1E9pr8RJ — Anthony Pompliano 🌪 (@APompliano) July 22, 2024

Докато художникът - вероятно - навлиза в средна възраст, плодотворното му творчество продължава, ако не друго, с творби, които са по-откровени и политически от по-ранните творби.

Войната в Украйна, където Банкси се появи през ноември 2022 г., и имиграцията са само два от проблемите, върху които артистът се спира.

Той е известен и с чудатото си чувство за хумор - през 2018г. Бански унищожи своя картина чрез скрита машина за рязане, мигове след като творбата беше продадена за 1.4 милиона долара.

An anonymous buyer paid $1.4 million for a piece of art by Banksy in 2018.



But as the auction closed, a hidden shredder embedded in the frame by Banksy cut the painting in half.



That same painting just sold for $25.4 million, a 1,700% gain in 3 years.



It's wild out there 🤯 pic.twitter.com/hHdupLPy86 — Joe Pompliano (@JoePompliano) October 14, 2021

Със славата дойдоха подражатели и имитации.

Спорните творби на художника са често срещани - само истинските произведения на Банкси са легитимирани в акаунта му в Instagram.

През декември двама мъже бяха арестувани в Лондон по подозрение в кражба и криминални щети, след като произведение на изкуството на Банкси в Южен Лондон - червен знак "Стоп" с три военни дрона - беше премахнато.

Наскоро той потвърди, че стои зад стенопис в Северен Лондон със зелена боя със спрей, направена така, че да прилича на листата на силно подрязано дърво на преден план - което се тълкува от някои като коментар за околната среда.

Не всички негови творби са открито политически, въпреки че много от тях имат комично или сардонично послание за обществото. Понякога са маймуни, висящи над главите на минувачите, чакащи някой да погледне нагоре и да ги види.

Не пропускайте най-важните новини - последвайте ни в Google News Showcase