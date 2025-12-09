Номиниран за "Грами" музикант Родерик Маклеод е убит от шофьор с над 100 ареста

О бичан музикант от Роуд Айлънд е бил убит, докато разхождал кучето си, след като е блъснат от автомобил, управляван от рецидивист с повече от 100 ареста, съобщава The Post .

Смъртоносният инцидент е станал в Хопкинтън около 7:20 часа в събота, когато Шанън Годбо, отклонила се от своята лента, ударила няколко обекта, включително два телефонни стълба, преди да блъсне 70-годишния Родерик Маклеод, който вървял по банкета на пътя, съобщиха от полицията в Хопкинтън.

Grammy-nominated musician Roderick MacLeod killed by driver with more than 100 arrests https://t.co/wIvfJ4xCb6 pic.twitter.com/0yqgG9QyEw — New York Post (@nypost) December 9, 2025

Маклеод — басист, номиниран за „Грами“ и член на Музикалната зала на славата на Роуд Айлънд — е откаран по спешност в болницата на Роуд Айлънд, където е обявен за мъртъв.

Кучето на Маклеод е оцеляло при удара и се е прибрало само у дома, казаха от полицията.

На мястото на инцидента Годбо, на 41 години, е била открита с голямо количество наркотици и материали за опаковане, типични за разпространение на наркотици.

Тя е арестувана и обвинена в шофиране, водещо до смърт, както и в притежание на наркотични вещества с намерение за разпространение — за трети и повече път.

Годбо има дълга криминална история, включваща над 100 ареста. Срещу нея са били издавани и 82 съдебни заповеди, както и 40 пътни нарушения.

Тя трябва да се яви пред съдия и да бъде предадена на прокурорската служба на щата Роуд Айлънд като нарушител с криминални прояви.

Маклеод е въведен в Музикалната зала на славата на Роуд Айлънд заедно с групата Roomful of Blues през 2012 г. и е получил номинация за „Грами“ като член на групата през 80-те години. В последните години е работил като асистент-преподавател в Университета Браун и е бил директор на университетския Old-Time String Band.

New: Driver With 100+ Arrests Charged After Crash K*lls Rhode Island Musician



70-year-old Roderick Macleod, a longtime member of Roomful of Blues, was struck and k*lled while walking his dogs in Hopkinton, RI.



Police say 41-year-old Shannon Godbout drifted out of her lane, hit… pic.twitter.com/kjcOYkzQlR — The Facts Dude 🤙🏽 (@Thefactsdude) December 8, 2025

Неговият дългогодишен приятел и колега музикант Дъг Джеймс казва пред WJAR, че винаги ще помни Маклеод с неговото „ведро и слънчево“ излъчване.

„Той беше страхотно попълнение във всичко, което правеше. Малко хора свирят толкова добре на всичко, а той го можеше“, казва Джеймс.

„Работеше упорито върху всичко, но никога не изглеждаше така — за наблюдателя цялото това майсторство идваше сякаш с лекота“.

„Винаги беше прекрасно да бъдеш около него и да свириш с него. Сто процента от хората, които го познаваха, биха казали същото“.