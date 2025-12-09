Свят

Номиниран за "Грами" музикант Родерик Маклеод е убит от шофьор с над 100 ареста

Смъртоносният инцидент е станал в Хопкинтън около 7:20 часа в събота, когато Шанън Годбо, отклонила се от своята лента, ударила няколко обекта, включително два телефонни стълба, преди да блъсне 70-годишния Родерик Маклеод, който вървял по банкета на пътя, съобщиха от полицията в Хопкинтън

9 декември 2025, 17:10
Номиниран за "Грами" музикант Родерик Маклеод е убит от шофьор с над 100 ареста
Източник: iStock

О бичан музикант от Роуд Айлънд е бил убит, докато разхождал кучето си, след като е блъснат от автомобил, управляван от рецидивист с повече от 100 ареста, съобщава The Post.

Смъртоносният инцидент е станал в Хопкинтън около 7:20 часа в събота, когато Шанън Годбо, отклонила се от своята лента, ударила няколко обекта, включително два телефонни стълба, преди да блъсне 70-годишния Родерик Маклеод, който вървял по банкета на пътя, съобщиха от полицията в Хопкинтън.

Маклеод — басист, номиниран за „Грами“ и член на Музикалната зала на славата на Роуд Айлънд — е откаран по спешност в болницата на Роуд Айлънд, където е обявен за мъртъв.

Кучето на Маклеод е оцеляло при удара и се е прибрало само у дома, казаха от полицията.

На мястото на инцидента Годбо, на 41 години, е била открита с голямо количество наркотици и материали за опаковане, типични за разпространение на наркотици.

Тя е арестувана и обвинена в шофиране, водещо до смърт, както и в притежание на наркотични вещества с намерение за разпространение — за трети и повече път.

Годбо има дълга криминална история, включваща над 100 ареста. Срещу нея са били издавани и 82 съдебни заповеди, както и 40 пътни нарушения.

Тя трябва да се яви пред съдия и да бъде предадена на прокурорската служба на щата Роуд Айлънд като нарушител с криминални прояви.

Маклеод е въведен в Музикалната зала на славата на Роуд Айлънд заедно с групата Roomful of Blues през 2012 г. и е получил номинация за „Грами“ като член на групата през 80-те години. В последните години е работил като асистент-преподавател в Университета Браун и е бил директор на университетския Old-Time String Band.

Неговият дългогодишен приятел и колега музикант Дъг Джеймс казва пред WJAR, че винаги ще помни Маклеод с неговото „ведро и слънчево“ излъчване.

„Той беше страхотно попълнение във всичко, което правеше. Малко хора свирят толкова добре на всичко, а той го можеше“, казва Джеймс.

„Работеше упорито върху всичко, но никога не изглеждаше така — за наблюдателя цялото това майсторство идваше сякаш с лекота“.

„Винаги беше прекрасно да бъдеш около него и да свириш с него. Сто процента от хората, които го познаваха, биха казали същото“.

Родерик Маклеод Убит музикант Смъртоносен инцидент Рецидивист Шанън Годбо Притежание на наркотици Роуд Айлънд Номинация за Грами Музикална зала на славата Шофиране довело до смърт
Последвайте ни
Румен Радев намекна за политически проект: Ще го обявя, когато най-малко очаквате

Румен Радев намекна за политически проект: Ще го обявя, когато най-малко очаквате

Зеленски: Винаги съм готов за избори

Зеленски: Винаги съм готов за избори

"Асен Василев - Вие сте криза": Контрапротести в подкрепа на кабинета "Желязков"

GHB: От еуфория до зависимост и смърт - всичко, което трябва да знаем за опасния наркотик

GHB: От еуфория до зависимост и смърт - всичко, което трябва да знаем за опасния наркотик

Viber и €92М субсидии: Как малките и средните предприятия превръщат комуникацията в директен дриход

Viber и €92М субсидии: Как малките и средните предприятия превръщат комуникацията в директен дриход

biss.bg
Как да се грижим за двигателя, за да издържи поне 500 000 км

Как да се грижим за двигателя, за да издържи поне 500 000 км

carmarket.bg
6 декември: Денят, в който монголската буря погълна перлата на Източна Европа
Ексклузивно

6 декември: Денят, в който монголската буря погълна перлата на Източна Европа

Преди 3 дни
Времето на Никулден с предупреждение от първа степен за обилни валежи
Ексклузивно

Времето на Никулден с предупреждение от първа степен за обилни валежи

Преди 3 дни
МААЕ: Защитният саркофаг на АЕЦ
Ексклузивно

МААЕ: Защитният саркофаг на АЕЦ "Чернобил" е повреден

Преди 3 дни
Никулден е! Какви са българските поверия и традиции на този ден
Ексклузивно

Никулден е! Какви са българските поверия и традиции на този ден

Преди 3 дни

Виц на деня

Моята диета е проста: Ям само в моменти на стрес. За съжаление… все съм стресирана.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Кенеди-младши показа завидни умения по набирания на летище &quot;Рейгън&quot;</p>

Шон Дъфи и Робърт Кенеди-младши в неочаквано състезание по набирания на летище "Рейгън"

Свят Преди 33 минути

Двамата представиха план за летища за 1 млрд. долара с фитнес зони и по-здравословна храна

Мелони прие Зеленски в Рим

Мелони прие Зеленски в Рим

Свят Преди 1 час

Това е трета среща на Зеленски и Мелони в Рим от началото на годината

<p>Тръмп:&nbsp;Русия &quot;има предимство&quot; и &quot;винаги го е имала&quot;</p>

Тръмп: Украйна загуби много територия и трябва да произведе избори

Свят Преди 3 часа

Американският президент отново разкритикува Зеленски, че не е прочел американския мирен план за Украйна

ЕС настоява: Русия трябва да понесе пълна отговорност за Украйна

ЕС настоява: Русия трябва да понесе пълна отговорност за Украйна

Свят Преди 3 часа

Така е справедливо за Украйна и украинците, заяви еврокомисарят по правосъдието

Забрана за употреба на социални мрежи влезе в сила в Австралия

Забрана за употреба на социални мрежи влезе в сила в Австралия

Свят Преди 3 часа

Десет от най-големите платформи получиха нареждане да блокират достъпа за деца, като в противен случай ще бъдат глобени с до 49,5 милиона австралийски долара

<p>Вовчанск: Вече не обсъждаме кой контролира града, а какво е останало от него</p>

Интензивните сражения във Вовчанск продължават

Свят Преди 3 часа

Въпреки продължаващите боеве, Трегубов заяви, че към момента няма индикации, че Русия подготвя по-мащабна офанзива по северната граница

Супер опасният GHB е открит в дома на Станимир Хасърджиев

Супер опасният GHB е открит в дома на Станимир Хасърджиев

България Преди 4 часа

Софийският районен съд остави в ареста здравния експерт, актьорът Росен Белов и бившия легионер Симеон Дряновски

Vivacom отключва всички ТВ канали и дава пълен достъп до EON през най-празничния период за годината

Vivacom отключва всички ТВ канали и дава пълен достъп до EON през най-празничния период за годината

Любопитно Преди 4 часа

Радикално ново лечение изчиства болестта при 64% от пациентите с нелечим рак

Радикално ново лечение изчиства болестта при 64% от пациентите с нелечим рак

Свят Преди 4 часа

Някои от ранните участници в изпитването все още са без рак три години по-късно

<p>Ангелов: Осигурени са средства за увеличение на заплатите на медицинските сестри</p>

Костадин Ангелов: Осигурени са средства за увеличение на заплатите на медицинските сестри

Свят Преди 4 часа

Той цитира данни от регистъра на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи, според който у нас работят близо 30 000 медицински сестри

<p>Йотова: Трябва да опазим гражданския мир в страната</p>

Вицепрезидентът Йотова: Трябва да опазим гражданския мир в страната

България Преди 4 часа

Контрапротестите са партийни, каза тя

Българската гайда влезе официално в списъка на ЮНЕСКО

Българската гайда влезе официално в списъка на ЮНЕСКО

България Преди 4 часа

Гайдата и гайдарското свирене вече са официално признати за част от световното нематериално културно наследство, след като ЮНЕСКО обяви включването им в своя представителен списък по време на 20-ата сесия на комитета си в Делхи

БЛС настоява за изменения в проекта на Закона за бюджета на НЗОК за 2026 г.

БЛС настоява за изменения в проекта на Закона за бюджета на НЗОК за 2026 г.

Свят Преди 4 часа

БЛС настоява средства в размер на 2,566 милиона евро да бъдат прехвърлени към плащанията за медицински изделия в болничната помощ

<p>&quot;Хамас&quot;: Втората фаза от примирието в Газа не може да започне</p>

"Хамас": Втората фаза от примирието в Газа не може да започне, защото Израел нарушава договореностите

Свят Преди 5 часа

Израел и "Хамас" подписаха споразумение за спиране на боевете в Газа с посредничеството на САЩ на 10 октомври

Пет врати, които светът не смее да отвори – и тайните, които шепнат зад тях

Пет врати, които светът не смее да отвори – и тайните, които шепнат зад тях

Любопитно Преди 5 часа

Пет мистични врати по света остават завинаги заключени – от тайните архиви на Ватикана до запечатаните подземия на Тадж Махал, забранената врата на Сфинкса, легендарната ледена порта на имението Химуро и свещената Врата В в храма Падманабхасвами

На първо четене: Законопроектът за Бюджет 2026 е приет от ресорната комисия в НС

На първо четене: Законопроектът за Бюджет 2026 е приет от ресорната комисия в НС

България Преди 5 часа

Проектът на бюджет бе представен от министъра на финансите Теменужка Петкова

Всичко от днес

От мрежата

5 празнични съвета за щастлива котка тази Коледа

dogsandcats.bg

11 начина как да обогатим живота на кучето си с игри и нови занимания

dogsandcats.bg
1

Стотици Дядоколедовци бягат в Германия

sinoptik.bg
1

Ще се сблъскат ли Млечният път и Андромеда

sinoptik.bg

Яна Титова обяви премиерата на "Брънч за начинаещи"

Edna.bg

Ексклузивно: Памела Андерсън разкри заедно ли са още с Лиъм Нийсън

Edna.bg

Бижуто на Байерн с впечатляващо постижение в Шампионска лига

Gong.bg

Шеф в Байерн: Салах? Имаме изключителен талант като Ленарт Карл

Gong.bg

Зрелищни кадри от спасителната акция на танкера „Кайрос”

Nova.bg

Радев: Ще изляза от Президентството със свой политически проект, когато най-малко очаквате

Nova.bg