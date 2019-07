Г ърците се насочиха към избирателните секции днес, за да изберат първото си правителство след спасителната програма и 19-тото след възстановяването на демокрацията през 1974 година.

Предсрочните избори бяха обявени от премиера Алексис Ципрас, след като неговата партия СИРИЗА претърпя значително поражение на европейските и местните избори, проведени в страната миналия месец. Тази неделя гърците може да сложат край на лявото правителство на премиера Ципрас.

Проучванията на общественото мнение, публикувани в навечерието на гласуването, показват ясна победа за основната опозиционна партия Нова демокрация и нейния лидер Кириакос Мицотакис.

A center-right party is poised to win Sunday’s general elections in Greece, but even its pro-business leader will have hard time revitalizing economy https://t.co/rpM4R9176H — The Wall Street Journal (@WSJ) 7 юли 2019 г.

Последният път, когато избори са провеждани в средата на лятото,

е на 19 август 1928 г., а гърците също гласуваха да изберат свои депутати през 1910 г. (21 август) и през 1875 г. (18 юли).

За всичките 300 места в гръцкия парламент ще се борят 20 партии и коалиции, участващи в изборите.

Министерството на вътрешните работи заяви, че 21 478 избирателни секции са отворени в 7:00 часа сутринта и ще затворят в 19:00 часа.

Това ще бъдат първите национални избори и общо трети, откакто възрастта за гласуване беше намалена на 17, а броят на парламентарните избирателни райони беше увеличен от 56 на 59.

Право на глас ще упражнят 9 903 864 гласоподаватели, от които 519 227 са на възраст от 17 до 21 години.

Гръцките граждани, които живеят в чужбина, не могат да гласуват на парламентарните избори от своята страна на пребиваване.

Пет неща, които трябва да знаем за това гласуване – третото поред в Гърция след европейските и местните избори.

Много е вероятно гърците да се въздържат от гласуване

Това са третите поред избори в рамките на няколко месеца, така че едва ли се очаква рекорд по отношение на избирателната активност. Освен това 7 юли е точно в разгара на натоварения туристически сезон.

Официално в Гърция гласуването е задължително. Неупражняването на вот теоретично е наказуемо по закон, но на практика наказания не се прилагат.

През май по-малко от 59% от регистрираните гласоподаватели гласуваха за Европейския парламент и първия кръг от местни и регионални избори. Седмица по-късно участието падна под 42% за втория тур на местните избори.

Ще бъде ли сформирано стабилно правителство?

Споменът за политическата нестабилност в Гърция в разгара на икономическата криза все още е ярък. През 2011 г. правителството се разпадна и няколко месеца по-късно трябваше да се проведат предсрочни избори, вследствие на които бе сформирано коалиционно правителство.

Съгласно действащото законодателство, спечелилата партия получава бонус от 50 места в 300-местния парламента, което, по принцип, е достатъчно за сформиране на мнозинство.

Ако, обаче, в парламента влязат повече от 6 партии, каквато възможност съществува реално, победителят може да получи мнозинство от едва няколко депутатски места.

Най-сериозният фаворит за изборна победа е консервативната „Нова демокрация“ след изборната си победа в местните избори и повече спечелени гласове на изборите за Европейски парламент.

В такъв случай консерваторите може да управляват самостоятелно или съвместно със социалистите от партия КИНАЛ (бивша ПАСОК), повтаряйки коалицията от 2012 г.

Polls suggest a stinging defeat for Prime Minister Alexis Tsipras of Greece in the snap elections he called after his drubbing in May’s elections for the European Parliament https://t.co/smQBV4YsUS — The New York Times (@nytimes) 5 юли 2019 г.

Ако изборите на 7 юли не доведат до сформиране на правителство, новият избирателен закон няма да предостави бонуса от 50 депутатски места, което ще наложи сформирането на коалиции.

За да влязат в парламента, партиите трябва да спечелят 3 % от вота на избиратели.

Вотът на комунистите – добре или зле?

Комунистическата партия на Гърция /ГКП/, която навърши 100 години, има някои от най-верните привърженици в страната.

Партията получи 302 000 гласа на изборите за Европарламент, като почти толкова бяха гласовете и на парламентарните избори преди четири години.

Привържениците на ГКП осигуриха преизбирането на кмета на Патра – третия по големина град в Гърция.

Разместване на пластове в крайнодясното политическо пространство

След близо десет години третата по популярност партия в Гърция неонацистката „Златна зора” претърпя сериозни загуби при последните две изборни кампании, при което изгуби половината от електоралната си подкрепа.

Тежка загуба претърпя и новосформираната националистическа проруска партия „Решения за Гърция”, основана от журналиста Кириакос Велопулос.

На евроизборите партията спечели 4,18% от гласовете и място в Европейския парламент.

Бившият десен депутат спечели симпатизанти в северната част на страната, възползвайки се от недоволството срещу споразумението между Алексис Ципрас и Зоран Заев за промяната на името на Македония.

Велопулос не крие желанието си да привлече избирателите на „Златна зора“. Двете партии заедно събират около 9% от гласовете на гръцките граждани.

Мракът на кризата

Гърция се стреми да се възстанови от дългогодишната дългова криза и шестгодишната рецесия, в която беше изпаднала. Миналата година страната излезе от третия спасителен план, но с държавен дълг от над 180%. Икономиката на Гърция остава под строгия надзор на кредиторите от ЕС и МВФ.

