К онсервативната опозиционна партия "Нова демокрация" спечели убедителна победа на местните избори в Гърция, като води в повечето региони на страната, включително в Атина и Солун, помитайки управляващите леви от "Сириза" на премиера Алексис Ципрас, месец преди общите избори.

Кандидатите на "Нова демокрация" спечелиха 11 от 13-те региона на страната, според предварителните резултати, включително и района Атика, където се намира гръцката столица, съобщава АФП.

Кандидатът за кмет на "Нова демокрация" Костас Бакояни (На заглавната снимка) води в Атина с 65% от гласовете, според предварителните резултати след преброяване в половината от бюлетините. 41-годишният кандидат-градоначалник произхожда от старо политическо семейство, а майка му Дора беше избрана за кмет на Атина през 2003 година.

"Електоралната карта на Гърция се промени в полза на "Нова демокрация", заяви политическият експерт Илиас Николакопулос пред обществената телевизия ERT.

Партията "Нова демокрация" повтори представянето си на европейските избори миналия месец, когато получи 33% от гласовете – с 9% повече от управляващата партия "Сириза".

Ципрас, социалист, който приложи мерките за строги икономии вследствие на гръцката дългова криза, свика парламентарни избори за 7 юли, три месеца по-рано от предвиденото.

Greece's snap election: all you need to know https://t.co/4H9h5brO6B via @bpolitics @Luleni #TicTocNews pic.twitter.com/xP98feZavx