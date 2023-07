Милиардер е обвинен в изнасилване на тийнейджърка в къщата на Джефри Епщайн в Ню Йорк

Ж ена съди милиардера инвеститор Леон Блек, като го обвинява, че я е изнасилил в манхатънската къща на Джефри Епщайн, когато е била на 16 години.

Искът описва с ужасяващи подробности разказа на жената за сексуалното посегателство, след което тя кърви и ридае. Адвокатите ѝ казват, че жената, идентифицирана като Джейн Доу, е с аутизъм и рядка форма на синдрома на Даун, поради което е "на възраст около 12 години".

Адвокатът на Блек, Сюзън Естрич, заяви, че Блек никога не се е срещала с жената и нарече иска "несериозен" и пълен с "злостни и клеветнически лъжи". Естрич също така казва, че искът е "произведен от адвокатската кантора Уигдор", която е подала предишна жалба за сексуално посегателство срещу Блек, която в крайна сметка е била отхвърлена.

Говорителят на Блек, Уит Клей, повтори отричането на Естрич, като заяви, че адвокатската кантора "има план" и че доверието в нея е било подкопано от отхвърлянето на предишния иск.

В отговор на твърдението за вендета Жана М. Кристенсен, партньор в "Уигдор", заяви, че "конспиративните теории и соченето с пръст на Блек са очевиден опит да се измести фокусът от неговите отвратителни действия".

Блек, който е на 71 години, е съосновател и бивш главен изпълнителен директор на Apollo Global Management. Той напусна фирмата за частни капиталови инвестиции през 2021 г., малко след като доклад на "Ню Йорк Таймс" разкри, че се твърди, че редовно е вечерял с Епщайн и му е плащал за консултантски и други услуги. Вътрешно разследване на Apollo, което документира плащането му на Епщайн в размер на 158 млн. долара, не установи нарушения.

Последният иск е третият, в който Блек публично е обвинен в изнасилване. Той отрича всички обвинения. В допълнение към прекратеното дело, друга жалба, подадена от Чери Пиърсън през ноември, обвинява Блек в насилствено сексуално посегателство, след което тя е останала "подута, разкъсана и кървяща".

Епщайн почина от самоубийство в затвора през 2019 г., докато очакваше съдебен процес по обвинения в трафик на хора с цел сексуална експлоатация. В годините след това няколко финансисти от Уолстрийт и други високопоставени фигури попаднаха в полезрението на разследващите заради социалните или професионалните им връзки с Епщайн.

Миналата година, в ключов момент от продължаващото разследване на престъпленията на Епщайн, неговата дългогодишна довереница Гислейн Максуел беше осъдена на 20 години федерален затвор за ролята ѝ в това, което прокурорите нарекоха дългогодишна схема за набиране и сексуално насилие над малолетни момичета.

Последният иск беше подаден във федералния съд на Ню Йорк във вторник, в същия ден, в който финансовата комисия на Сената заяви, че разследва дали плащането на 158 млн. долара от Блек на Епщайн е било част от схема за избягване на плащането на над 1 млрд. долара федерални данъци върху даренията и имуществото.

Юридическият екип на Блек отговори на сенатора Рон Уайдън, който води разследването, в писмо, споделено със CNN, в което се казва, че Блек "отказва" да сподели допълнителна информация с комисията "в момента". Говорителят на Блек, Уит Клей, заяви в изявление за Си Ен Ен, че всички сделки са били законни и че Блек е платил изцяло всички данъци, дължими на правителството.

По-рано Блек заяви, че "дълбоко" съжалява за участието си с Епщайн, което той характеризира като професионални отношения, включващи "планиране на имоти, данъчни и филантропски начинания".

През 2008 г. Епщайн се призна за виновен по две щатски обвинения в проституция и излежа 13 месеца в затвора. През 2019 г. той отново е арестуван по обвинения в трафик на непълнолетни за сексуални цели.

В иска, подаден от Джейн Доу, адвокатите твърдят, че през 2002 г. тя е била "изпратена" в Ню Йорк, за да се срещне с Блек, за когото Доу си спомня, че е бил представен като "специален приятел" на Епщайн.

