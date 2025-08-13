Свят

Зеленски: Няма да се изтеглим от Донбас

Украинският президент заяви това преди очакваната в петък среща между Доналд Тръмп и Владимир Путин

13 август 2025, 07:41
Източник: AP/БТА

П резидентът на Украйна Володимир Зеленски изключи каквото и да било изтегляне на украинските войски от Донбас, предаде Франс прес.

Зеленски заявява това преди очакваната в петък среща между президентите на САЩ и Русия, Доналд Тръмп и Владимир Путин, която предизвика опасения в Украйна, че двамата може да сключат сделка в неин ущърб.

"Няма да се изтеглим от Донбас (източният украински регион, който включва Донецка и Луганска област - бел. ред.)", каза лаконично украинският президент пред журналисти.

Зеленски предупреди, че ако този източен украински регион, който включва Донецка и Луганска област, попадне под контрола на Москва, то той ще послужи като трамплин за Кремъл за "бъдеща офанзива" срещу Украйна, по-конкретно за териториални придобивки в Запорожка, Днепропетровска и Харковска област.

По негови оценки Украйна контролира в момента около 9 хиляди квадратни километра в Донецка област, или приблизително 30% от този украински регион.

Русия на практика контролира изцяло другата украинска област, която е част от Донбас - Луганска, посочва Ройтерс.

По-рано, в телефонен разговор с турския си колега Реджеп Тайип Ердоган, украинският президент подчерта, че Тръмп и Путин не може да взимат решения без участието на Киев.

Зеленски определи очакваното посещение на руския президент в американския щат Аляска като победа за Русия, предаде още АФП.

"Първо, (Путин) ще има среща на американска земя, което според мен е лична победа за него", каза украинският президент. Той коментира, че срещата ще извади руския президент "от изолацията" и ще забави евентуални нови американски санкции срещу страната му.

Отделни групи руски войници са напреднали с 10 километра в Източна Украйна, каза още Зеленски. В същото време той изрази увереност, че тези части ще бъдат унищожени.

Украинският президент коментира темата на фона на опасенията от голям руски пробив, отбелязва Франс прес.

Тези руски войници нямат тежки оръжия, а само такива, каквито могат да носят с ръцете си, отбеляза Зеленски. Той добави, че някои от военнослужещите вече са били убити или пленени, и изрази увереност, че и останалите ги чака същата съдба.

Русия подготвя нови настъпателни операции в три направления от фронта - Запорожкото, Покровското (Донецка област) и Новопавловското (Днепропетровска област), обяви украинският президент, без да даде подробности.

Той съобщи още, цитиран от Ройтерс, че е обсъдил предстоящата срещу между Тръмп и Путин с емира на Катар шейх Тамим бин Хамад Ал Тани.

Източник: Николай Станоев, БТА    
Зеленски: Няма да се изтеглим от Донбас

Зеленски: Няма да се изтеглим от Донбас

