С ръбската актриса и депутатка от Сръбската прогресивна партия (СПП) Лидия Вукичевич беше залята с кисело мляко пред сградата на парламента в Белград, непосредствено преди учредителното заседание на новото Народно събрание.
Жената, извършила нападението, е Мария Радованович, бивш секретар на Медицинския факултет на Белградския университет. Пред вестник „Данас“ тя обясни, че постъпката ѝ е била спонтанна емоционална реакция, предизвикана от натрупаното недоволство срещу досегашното управление на Сърбия.
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„Не го направих като пърформанс, а просто реагирах в момента на всичко, което се е случвало досега“, заяви Радованович.
Тя разказа, че носела киселото мляко за закуска и не е възнамерявала да напада никого. Поведението на Вукичевич при преминаването ѝ покрай събралите се граждани обаче ѝ се сторило арогантно.
След инцидента депутатката се появи пред журналисти.
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„Чувствам се много зле, защото бях нападната от сърби. Посветила съм целия си живот и кариера на Сърбия и на нашия народ“, каза Вукичевич.
Инцидентът се разигра в деня на първото заседание на новоизбрания сръбски парламент, след като Студентската листа спечели изборите на 25 октомври. Пред сградата нейните представители бяха посрещнати с приветствия, докато депутати от формацията на Александър Вучич бяха освирквани.
Sırbistan’da eski Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic yanlısı milletvekili Lidija Vukicevic, meclis binası önünde başına yoğurt dökülerek protesto edildi. https://t.co/KqFrdmV4oL— Pusholder (@pusholder) November 17, 2026