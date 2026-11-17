С ръбската актриса и депутатка от Сръбската прогресивна партия (СПП) Лидия Вукичевич беше залята с кисело мляко пред сградата на парламента в Белград, непосредствено преди учредителното заседание на новото Народно събрание.

Жената, извършила нападението, е Мария Радованович, бивш секретар на Медицинския факултет на Белградския университет. Пред вестник „Данас“ тя обясни, че постъпката ѝ е била спонтанна емоционална реакция, предизвикана от натрупаното недоволство срещу досегашното управление на Сърбия.

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„Не го направих като пърформанс, а просто реагирах в момента на всичко, което се е случвало досега“, заяви Радованович.

Тя разказа, че носела киселото мляко за закуска и не е възнамерявала да напада никого. Поведението на Вукичевич при преминаването ѝ покрай събралите се граждани обаче ѝ се сторило арогантно.

След инцидента депутатката се появи пред журналисти.

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„Чувствам се много зле, защото бях нападната от сърби. Посветила съм целия си живот и кариера на Сърбия и на нашия народ“, каза Вукичевич.

Инцидентът се разигра в деня на първото заседание на новоизбрания сръбски парламент, след като Студентската листа спечели изборите на 25 октомври. Пред сградата нейните представители бяха посрещнати с приветствия, докато депутати от формацията на Александър Вучич бяха освирквани.