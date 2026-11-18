О т януари демократите ще контролират и двете камари на Конгреса в САЩ. Те обещават да държат Тръмп и приближените му отговорни за действията им. Но какво могат да направят? Възможен ли е импийчмънт на президента, пише Deutsche Welle.

Тази седмица опитите за импийчмънт на военния министър на САЩ Пийт Хегсет се провалиха в Камарата на представителите на американския конгрес. Републиканците, които все още имат мнозинство, блокираха процедурата с 211 на 204 гласа.

Хегсет е обвинен, че е започнал войната в Иран без разрешението на Конгреса. Другите обвинения срещу него са свързани с ударите на кораби в Карибския басейн, както и отвличането на президента на Венецуела Николас Мадуро. Самият той определи процедурата като "саботаж" и "фарс".

Мнозинството на републиканците в Конгреса обаче ще продължи само още няколко седмици. Новият му състав ще се закълне на 3 януари, а след проведените междинните избори демократите ще имат голямо мнозинство и в двете камари. Сред предизборните им обещания беше търсенето на отговорност на Тръмп и администрацията му, както и разследването на корупцията във Вашингтон. Но какво ще могат да направят наистина?

Ще последва ли нов опит за импийчмънт на Тръмп?

Шансът да започне процедура по импийчмънт на Доналд Тръмп за трети път е голям. Но предишните две така и не пожънаха успех. През 2020 г. Тръмп беше оправдан по "обвиненията в злоупотреба с власт и възпрепятстване на работата на Конгреса", а през 2021 г. - по обвинението в "подбуждане към бунт" на 6 януари 2021 година, когато негови привърженици щурмуваха Капитолия.

Франк О. Боуман III, професор по право в Университета в Мисури, е бил консултант и по двата случая. "По мое мнение, те трябваше да успеят", коментира той пред ДВ. "Но не успяха и от гледна точка на обикновения гражданин това е просто шум и суматоха, но нищо не се случва. Защо тогава изобщо си правим труда? Смятам, че в съзнанието на обществото импийчмънтът значително е загубил значението си."

За да е успешен импийчмънтът на президента, са необходими мнозинства от две трети и в двете камари. Демократите няма да разполагат с такива въпреки голямата си победа. "Най-добрата стратегия би била да се проведат интензивни преговори с републиканските сенатори, за да се установи дали има основания, които биха могли да откъснат гласовете, от които те се нуждаят", коментира пред ДВ професорът по право от университета в Йейл Кийт Уитингтън. "Това може да не е много задоволително за базата на демократите, но би изложило президента на най-голям риск от отстраняване."

Министрите от кабинета на президента също са застрашени. Сред тях е здравният Робърт Кенеди, министърката на образованието Линда Макмеън и главният прокурор Тод Бланш, срещу когото вече са задействани подобни процедури. "Може да се отстранят членовете на кабинета, за да се даде ясен сигнал на администрацията: "Добре, няма да се заемаме със самия голям шеф, но ако останалите ви подчинени продължават да вършат лоши неща, ще ви отстраним", коментира Франк О. Боуман III.

Семейство Тръмп и конфликтите на интереси

Много от избирателите на Демократическата партия посочват корупцията в администрацията и търсенето на отговорност като водещи приоритети за тях. Те ще очакват и съответните действия от своите представители.

Недоволството от икономическото положение позволява на демократите да обвържат разследванията си с обещанието си да се справят с проблема с цените, пише Исак Стенли-Бейкър в "Атлантик". Те просто ще заявят, че преследването на семейство Тръмп за конфликт на интереси служи на по-висша цел - коригирането на политическа система, настроена в полза на богатите.

Контролът на ключови комисии в Конгреса ще им позволи да изискват информация и показания както от държавни служители, така и от частни лица, да провеждат изслушвания и да отнасят случаите за наказателно преследване към Министерството на правосъдието.

То обаче ще остане под контрола на президента и републиканците. Главният прокурор, който е и правосъден министър, потвърди, че министерството ще представлява тези членове на администрацията, които бъдат разследвани.

Ще продаде ли Тръмп приближените си?

Откакто Тръмп се върна в Белия дом, семейството му натрупа милиарди от криптовалути, а правителството възложи договори на фирми, които финансират техни проекти. Пред "Атлантик" конгресменът Робърт Гарсия казва, че това ще е част от фокуса на работата му - "престъпната фамилия Тръмп", както я нарича той. Приоритет за Гарсия са злоупотребите на миграционните власти (ICE) и Министерството за вътрешната сигурност и прикриването на досиета по случая "Епстийн" от страна на администрацията.

Със своето мнозинство в Камарата на представителите демократите ще могат да насочат прожекторите към евентуалните злоупотреби на Тръмп, администрацията и семейството му.

Сенатът пък одобрява назначенията в кабинета, посланиците и федералните съдии. Точно тези правомощия ще принудят президента да преговаря с тях, а това може сериозно да застраши част от приближените му.