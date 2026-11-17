О бщо 178 уебсайта на големи компании, сред които тези на Би Би Си, "Еър Франс" и IKEA, са станали обект на злонамерена кибератака, целяща кражба на финансова информация и заразяване на устройства на "Епъл".

Хакери са внедрили зловреден код в инструменти, хоствани от Optimizely – дигитална платформа, използвана от големи компании за персонализиране на онлайн преживяването на потребителите, съобщава "Сайбър нюз".

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Хакерите са се опитали да откраднат номера на кредитни карти и криптовалути на потребители, както и да инсталират код на устройства на "Епъл" с цел последващото им компрометиране, предаде АФП.

„Списъкът включва някои от най-посещаваните сайтове в света: Zoom, BBC, CNN, Salesforce, GitLab, IKEA, HSBC, Equifax, Ledger и Peacock“, отчете експертът по киберсигурност Скот Хелм, който първи е открил атаката.

„Криптопортфейлите на извършителите са получили около 7040 долара в рамките на приблизително девет часа на 16 ноември“, посочи той.

По-голямата част от зловредния код вече е премахнат от засегнатите сайтове, каза Хелм.

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В изявление Optimizely съобщи, че е „установила и ограничила последиците от инцидент със сигурността, засегнал някои от клиентите на услугата Optimizely Web Experimentation“.

„Уязвимият компонент е блокиран, внедреният зловреден код е премахнат, а клиентите са уведомени директно“, написаха от компанията в X.