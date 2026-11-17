Г раждани протестират пред Народното събрание срещу липсата на диалог с управляващите. Протестът е под надслов “Положението не е розово - Демокрацията е диалог!”. По време на протеста се събраха представители от различни обществени сфери, сред които култура, образование, здравеопазване, граждански сектор. Организатор на протеста е сдружение “Независим културен сектор”.
Протестът е съгласуван със Столична община. На място има засилено полицейско присъствие.
Протестиращите бяха поставили празен жълт стол с надпис "Положението хич не е розово".
“Този стол символизира празното място, което управляващите не ни дават да заемем и ние нямаме диалог с тях вече седем месеца, и дори нещата, които успяваме да постигнем, всъщност са само обещания”, каза председателят на Сдружение “Независим културен сектор” Любомира Костова.
“От друга страна, този стол също така символизира една покана към тях наистина да се реализира диалогът, защото демокрацията - това е диалог”, добави тя.
“Тук сме заради конкретни неща, които се случиха в последните седмици и които показаха един общ проблем - че управляващите очевидно не познават секторите, които би трябвало да развиват“, каза Мила Люцканова, която работи в културния сектор.
“Не искаме само субсидията, искаме изграждане на едно гражданско общество, в което всеки един гражданин може да разчита на независими институции и на правосъдна система, която да гарантира правата му“, каза психотерапевтът Рада Наследникова.
“Категорично не сме съгласни с определената държавна субсидия за читалищата, която е заложена за 2027 г., защото отново сме свидетели на разминаване на красивите думи за значението на читалищата и държавната подкрепа, която срещаме“, каза Саша Гъделева от пловдивско читалище.
“Искаме достъпна среда и универсален дизайн, защото достъпната среда не е привилегия и лукс“, каза основателят на фондация “Бънбо“ Евгения Кусева, която се занимава с осигуряване на достъпна среда за хората с увреждания.
По-рано организаторите на протеста определиха в прессъобщение предложения бюджет за култура за 2027 г. като недостатъчен.