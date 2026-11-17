Г раждани протестират пред Народното събрание срещу липсата на диалог с управляващите. Протестът е под надслов “Положението не е розово - Демокрацията е диалог!”. По време на протеста се събраха представители от различни обществени сфери, сред които култура, образование, здравеопазване, граждански сектор. Организатор на протеста е сдружение “Независим културен сектор”.

Протестът е съгласуван със Столична община. На място има засилено полицейско присъствие.

Източник: БТА

Протестиращите бяха поставили празен жълт стол с надпис "Положението хич не е розово".

“Този стол символизира празното място, което управляващите не ни дават да заемем и ние нямаме диалог с тях вече седем месеца, и дори нещата, които успяваме да постигнем, всъщност са само обещания”, каза председателят на Сдружение “Независим културен сектор” Любомира Костова.

Източник: БТА

“От друга страна, този стол също така символизира една покана към тях наистина да се реализира диалогът, защото демокрацията - това е диалог”, добави тя.

Източник: БТА

“Тук сме заради конкретни неща, които се случиха в последните седмици и които показаха един общ проблем - че управляващите очевидно не познават секторите, които би трябвало да развиват“, каза Мила Люцканова, която работи в културния сектор.

Източник: БТА

“Не искаме само субсидията, искаме изграждане на едно гражданско общество, в което всеки един гражданин може да разчита на независими институции и на правосъдна система, която да гарантира правата му“, каза психотерапевтът Рада Наследникова.

Източник: БТА

“Категорично не сме съгласни с определената държавна субсидия за читалищата, която е заложена за 2027 г., защото отново сме свидетели на разминаване на красивите думи за значението на читалищата и държавната подкрепа, която срещаме“, каза Саша Гъделева от пловдивско читалище.

Източник: БТА

“Искаме достъпна среда и универсален дизайн, защото достъпната среда не е привилегия и лукс“, каза основателят на фондация “Бънбо“ Евгения Кусева, която се занимава с осигуряване на достъпна среда за хората с увреждания.

Източник: БТА

По-рано организаторите на протеста определиха в прессъобщение предложения бюджет за култура за 2027 г. като недостатъчен.