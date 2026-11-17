Д огодина Украйна предвижда да утрои ударите срещу Русия, каза днес украинският министър на отбраната Евгений Хмара на пресконференция след днешното заседание на Контактната група за отбраната на Украйна в централата на НАТО в Брюксел.

"Искам руската страна да знае, че на всеки удар ще отговорим с два. Целта ни е Русия да губи повече войници, отколкото може да призове на военна служба", каза Хмара и обясни, че с това неговата страна се старае да спаси своите войски.

Украйна ще поиска 20 милиарда долара, за да „изгори“ Русия

"Важно е да запазим равнището на подкрепата за Киев. Правим това, което зависи от нас, за да бъдат успешни преговорите за мир, допълни той. За да може мирът бъде траен, Украйна трябва да бъде в състояние да се отбранява", каза от своя страна генералният секретар на НАТО Марк Рюте.

Министърът на отбраната на Великобритания Уес Стрийтинг съобщи, че неговата страна ще предостави на Украйна 240 милиона британски лири допълнително за средства за противовъздушна отбрана (ПВО).

Огромен финансов стимул за армията на Украйна

Германският му колега Борис Писториус добави, че Берлин ще продължи да снабдява Киев с ракети, системи за ПВО, боеприпаси за изтребителите Ф-16 за противодействие на дронове. По неговите думи догодина Германия ще осигури за Украйна 11,6 милиарда евро.