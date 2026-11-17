Р усия обяви днес, че разполага с информация за разполагането на френски военнослужещи в Украйна, като определи присъствието им като „пряко участие“ във войната. Москва съобщи, че вече е изразила позицията си пред Париж.

„Не само французите и ние знаем това. Изразихме загрижеността си... Това вече не е подкрепа за Украйна, а пряко участие във войната“, заяви руският външен министър Сергей Лавров пред журналисти.

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Изявлението му идва ден след като източник съобщи пред АФП и други медии, че френски военнослужещи действат на украинска територия от няколко месеца. Тяхната задача е да обучават украински военни и да подпомагат поддръжката на оборудването.

Според АФП мисията на малкия френски контингент не предвижда участие в бойни действия.

Информацията беше предоставена при условие за анонимност, след като френското международно радио РФИ първо съобщи за присъствието на френски военни в разкъсваната от война страна на 16 ноември.

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„Ротацията на френски инструктори, които подкрепят Украйна във Франция, Полша или понякога на украинска територия, е реалност. Но това не е военна операция. Няма абсолютно никакво намерение за участие в действия с принудителен характер“, подчерта източникът на АФП.