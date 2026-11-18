С ватбеният ден обикновено започва с блясък, бели рокли, безупречни прически и романтично настроение. За една младоженка обаче пътят към олтара се превърна в истинско кално приключение, след като претрупаната с цветя сватбена кола напусна пътното платно и се озова по спешност... в дълбоко оризово поле във Виетнам.

Пищната флорална украса, която трябвало да придаде приказен вид на автомобила, изиграла съвсем различна шега на младоженците. Вместо елегантен акцент, огромните букети и панделки създали неочаквана аеродинамична преграда за шофьора.

Кална баня вместо перфектни снимки

Докато кортежът се движел по тесен селски път, внезапен силен вятър или проблем с видимостта заради обемните цветни композиции накарали колата да загуби контрол. Возилото излязло от пътя и буквално „потънало“ в калта на разположеното наблизо наводнено оризово поле.

Снимките и видеата от комичния инцидент бързо станаха вайръл в социалните мрежи, показвайки булката в пълния ѝ сватбен блясък, но покрита с кал и опитваща се да се адаптира към новата „нестандартна“ обстановка. Въпреки стреса, тя успяла да запази чувство за хумор пред неочаквания обрат.

Местните жители и гостите бързо се притекли на помощ, за да измъкнат колата от капана, а историята със сигурност ще се помни дълго от цялото семейство - най-малкото заради уникалните кадри, които със сигурност превъзхождат класическите студийни фотографии.