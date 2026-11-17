В оеннотранспортен самолет Ан-12 се разби в Кемерово, Русия. Според предварителни данни всички на борда са загинали. Инцидентът е станал близо до село Ягуново в Кемеровска област.

При катастрофата са загинали всички 19 души, пътували в самолета.

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„На 17 ноември военнотранспортен самолет Ан-12 се разби по време на планов полет в Кемеровска област. Самолетът е паднал в ненаселен район. На борда са се намирали 19 души, включително членовете на екипажа, които са загинали“, съобщиха от руското Министерство на обраната.

Според очевидци, самолетът се е запалил във въздуха, след което е започнал рязко да губи височина и е експлодирал по време на падането.

Според публикувани данни, военнотранспортният самолет е летял до Канск от Новосибирск.

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Причината за катастрофата по предварителни данни е техническа неизправност.