Р уската държавна информационна агенция ТАСС е изключена от Европейската асоциация на информационните агенции (EANA), съобщи „Франкфуртер Рундшау“.

Москва реагира с демонстративно презрение: говорителката на Министерството на външните работи Мария Захарова заяви, че Русия би била по-добре без подобни „загниващи“ европейски форуми и едновременно с това се подигра с приемането на литовската агенция ELTA.

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Общото събрание на EANA реши да изключи ТАСС на заседанието си в Ларнака, Кипър, в петък. Асоциацията обяви това на 13 ноември. Членството на руската държавна агенция вече беше спряно от март 2022 г. Същевременно EANA прие литовската информационна агенция ELTA за нов член.

Москва първоначално реагира кратко и остро. „Те го заслужаваха“, заяви говорителката на руското външно министерство Мария Захарова пред ТАСС. Ден по-късно тя допълни, заявявайки, че от гледна точка на Русия отказът от членство в EANA и други европейски асоциации е в интерес на руските организации.

„Вярваме, че оттеглянето от този форум и други западащи платформи е изцяло в интерес на руски организации от различни сектори“, каза Захарова пред ТАСС.

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Захарова беше особено критична към ELTA. Тя заяви, че включването на литовската агенция вместо TAСС изглежда като „гротескна карикатура“. Тя оправда това, като посочи различния размер на двете редакции: ELTA има малко над двайсет служители, докато TAСС има около 2000.

Самата EANA не посочи допълнителни причини за изключването тя ТАСС в изявлението си. Решението беше взето по време на конференция, проведена от 11 до 13 ноември на тема „Информационни агенции и геополитика – контекст и боравене с чувствителни въпроси“. Кипърската информационна агенция беше домакин на събитието, което отбеляза и 70-годишнината на асоциацията.

Асоциацията е основана в Страсбург през 1956 г. и седалището ѝ е в Берн. Общото ѝ събрание е най-висшият орган за вземане на решения и се събира веднъж годишно. Освен това EANA организира конференции два пъти годишно.