Правителството на Франция падна

Френският премиер Франсоа Байру загуби вота на доверие

8 септември 2025, 20:06
Ф ренският премиер Франсоа Байру загуби вота на доверие, който поиска за правителството си, предаде Би Би Си.

Френското Национално събрание гласува с 364 гласа „за“ срещу 194 „против“ да го отстрани от поста и да свали правителството му на малцинството. 25 депутати се въздържаха.

От седмици беше ясно, че Байру е на път към поражение. Днешното гласуване, потвърдено от председателя на Асамблеята Яел Браун-Пиве, всъщност беше само формалност.

Франция - Крахът на правителството на Франсоа Байру изглежда неизбежен

Речите на Байру в началото и края на дебата в Националното събрание, с участието на всички политически лидери в парламента, показаха, че той не се надява кабинетът да оцелее.

Марин льо Пен, лидер на "Националния сбор", дори говори за "края на агонията на фантомно правителство", докато "Зелените" обявиха, че биха били почти доволни от свалянето на кабинета, ако не беше тревогата за това какво предстои.

В основата на поражението на Байру сега стои реална политическа криза, защото след девет месеца относително спокойствие Франция се върна там, където беше миналия декември - без правителство.

След свалянето на кабинета на Байру остава огромен пъзел от нерешени проблеми. И президентът Еманюел Макрон сега трябва да събере парчетата.

Източник: BBC    
