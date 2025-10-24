Фактчек на фалшивото твърдение на Р.Ф. Кенеди-младши за връзката между аутизма и обрязването

"Аз съм лъв": Президентът на Аржентина събра хиляди на рок митинг преди решаващи избори

Т върденията на американския министър на здравеопазването са неверни, тъй като изследванията не установяват ясна връзка между обрязването и аутизма.

Робърт Ф. Кенеди-младши заяви на 9 октомври, че може да съществува връзка между аутизма и обрязването. Експертите обаче посочват, че неговите твърдения не са основани на стриктни и надеждни изследвания.

"Има два изследвания, които показват, че децата, обрязани в ранна възраст, имат два пъти по-висок риск от аутизъм, и това най-вероятно се дължи на това, че им се давал Тайленол", каза Кенеди, който, подобно на президента Доналд Тръмп, цитира нестабилни изследвания за лекарството и аутизма, когато предупреждава бременни жени да не приемат ацетаминофен.

Обрязването представлява отстраняване на препуциума (кожичката на пениса), което обикновено е по избор и се извършва при кърмачета предимно по религиозни и културни причини.

Al Jazeera разгледа изследвания по темата, едно от 2013 г. и друго от 2015 г.

Нито едно от тях не показва, че обрязването причинява аутизъм. Нито едно не съдържа данни дали на участниците е даван ацетаминофен, активната съставка на Тайленол.

Двете статии откриват известна асоциация между обрязването и аутизма, но и двете имат значителни ограничения, включително малки размери на извадките.

Авторите и на двете статии препоръчват по-нататъшни изследвания, за да се потвърди евентуална връзка.

Десетилетия изследвания показват, че ацетаминофенът е безопасен за кърмачета и деца, когато се използва според препоръките и под ръководството на педиатър. Няма проучвания, които да показват, че приемът на лекарството като дете увеличава риска от аутизъм.

Ацетаминофенът не се препоръчва универсално при обрязвания. Обрязването при кърмачета обикновено се извършва с локална упойка. Някои болнични насоки съветват родителите да дават ацетаминофен на бебетата при нужда за облекчаване на болката през дните след процедурата.

Попитани за изказванията на Кенеди относно обрязването, говорител на Министерството на здравеопазването и социалните услуги ни препрати към публикацията на секретаря от 10 октомври в X, в която той цитира изследването от 2015 г. и непубликувана статия от 2025 г.

As usual, the mainstream media attacks me for something I didn’t say in order to distract from the truth of what I did say.



At yesterday’s Cabinet meeting, I said: “There are two studies that show children who are circumcised early have double the rate of autism, and it’s highly… — Secretary Kennedy (@SecKennedy) October 10, 2025

Непубликуваната статия не е ново изследване

Статията от 2025 г., на която Кенеди се позова в публикацията си в X, не е рецензирана от други учени. Тя се счита за предпечат, което означава, че не е преминала проверка от други експерти в областта, което е стандартен процес за научни изследвания, който цели да гарантира качеството и строгостта им преди публикуване.

Статията е авторство на изследователи от WPLab, компания от Северна Каролина, която популяризира връзка между ацетаминофена и аутизма. През септември The Atlantic съобщи, че главният изпълнителен директор на WPLab, Уилям Паркър, пенсиониран асоцииран професор от Университета Дюк, е в чести контакти с Кенеди.

Статията на WPLab започва с твърдението в резюмето, че "доказателствата" показват, че излагането на бебета на ацетаминофен "предизвиква много, ако не и повечето случаи на разстройство от аутистичния спектър". Компанията прави подобни твърдения и в няколко други статии, но тази гледна точка не отразява научния консенсус.

Основната теза на статията, публикувана това лято, е, че "доказателствата, че ацетаминофенът предизвиква аутизъм", са били "игнорирани и неправилно обработени" в съществуващите публикувани изследвания. Това е критичен анализ; той не представлява ново научно изследване. Статията се позовава на изследванията от 2013 и 2015 г. за обрязването и аутизма, но изопачава обхвата на резултатите от проучването от 2015 г. Не се обяснява, че изследването от 2013 г. е било базово проучване на ниво население за процентите обрязване и случаи на аутизъм.

Изследването от 2013 г. - "генериране на хипотези"

Ревизираното през 2013 г. изследване, проведено от епидемиолози от Университета на Масачузетс - Лоуъл, имаше за цел да провери дали има асоциация (не причинно-следствена връзка) между даването на ацетаминофен на малки бебета и развитието на аутизъм.

Авторите описват изследването като "експлоративен анализ за генериране на хипотези", което означава, че не е предназначено да достигне заключение за връзка.

Обрязването не е било фокусът на изследването. Данните за процедурата са анализирани като заместител за даването на Тайленол на бебето. Но изследването не е потвърдило дали лекарството действително е било давано в разглежданите случаи.

Проучването обхваща девет държави. За всяка от тях са събрани две данни: процентът на обрязване в населението и честотата на аутизъм при мъжете. В някои случаи процентът на обрязване е бил оценен въз основа на броя на еврейските и мюсюлманските мъже в страната.

Използвани са тези ограничени данни, за да се изчисли корелация.

"От статистическа гледна точка не може да се направи корелация с каквато и да е легитимност при толкова малка извадка", каза Хелън Тейгър-Флусберг, професор емирита в Бостънския университет и основател на Коалицията на учените по аутизъм.

Проучването установява положителна асоциация между процентите на обрязване и честотата на аутизъм в дадена популация, но предупреждава за "значителни ограничения" и че "корелацията не е причинно-следствена връзка и следователно не се прави никакво причинно заключение". Авторите призовават за повече изследвания, за да се "потвърди или отхвърли тази асоциация".

Въпреки че няма данни дали децата, включени в изследването, са приемали ацетаминофен, авторите свързват резултата с употребата на лекарството, разглеждайки данни от преди 1995 г., около времето, когато ацетаминофенът започва да се използва като лечение за болка при обрязване. Проучването установява леко по-слаба корелация преди 1995 г.

Изследването от 2015 г. - в Дания, където обрязването е рядко

Датското изследване от 2015 г. разглежда дали обрязването увеличава вероятността момче да бъде диагностицирано с аутизъм преди 10-годишна възраст. Проучването не разглежда употребата на ацетаминофен.

То установява, че рискът от аутизъм е увеличен с 46 до 62 процента при обрязани момчета, но това заключение изисква много контекст.

Първо, обрязването в Дания е рядко и се извършва предимно сред еврейски и мюсюлмански семейства. Проучването обаче разполага само с данни от болници и лекарски кабинети, което означава, че не включва процедури, извършени в домашни религиозни церемонии.

Освен това, тъй като обрязването и диагнозите за аутизъм са редки, размерът на извадките е малък. В изследване на 342 877 момчета, родени между 1994 и 2003 г., по-малко от 1% (3 347 момчета) са обрязани, а около 1,5% (5 033 момчета) имат аутизъм. Само 57 момчета имат и двете.

"Говорим за относително малък брой деца в рамките на това голямо датско население", каза Тейгър-Флусберг. Когато извадките са разделени по вероизповедания или непълните данни са изключени от анализа, резултатите стават по-драматични, но се основават на още по-малки числа. Заключението за 62% по-висок риск от аутизъм се базира само на 24 момчета. Други изследователи в областта публично критикуват проучването заради методологични проблеми.

През 2019 г. един от авторите на изследването, Мортен Фриш, предложи датският парламент да забрани обрязването до 18-годишна възраст.

Въпреки че проучването от 2015 г. не разглежда употребата на ацетаминофен, статията на WPLab го цитира като "едно от най-убедителните самостоятелни доказателства, че ацетаминофенът предизвиква аутизъм при податливи бебета и деца", твърдение, което Кенеди цитира в публикацията си в X.

"Нито едно от тези изследвания не отчита редица потенциални културни, демографски или други объркващи фактори, които винаги трябва да се вземат предвид, когато се разглеждат асоциации между определен рисков фактор и аутизма", каза Тейгър-Флусберг.