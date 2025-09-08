Свят

Франция - Крахът на правителството на Франсоа Байру изглежда неизбежен

Падението на кабинета ще принуди президента Макрон да търси петия си премиер за по-малко от две години

Обновена преди 36 минути / 8 септември 2025, 10:50
С лед почти две седмици на политическо "живот след смъртта", френският премиер Франсоа Байру и неговото малцинство ще се изправят днес пред вот на доверие за предложената бюджетна икономия от 43,8 милиарда евро. Ако не настъпи чудо и някой от опозиционните блокове не промени позицията си, правителството почти сигурно ще загуби вота, пише Politico.

Падението на кабинета ще принуди президента Еманюел Макрон да търси петия си премиер за по-малко от две години, докато Париж се опитва да убеди финансовите пазари, че може да овладее неконтролируемите държавни разходи.

Самият Франсоа Байру поиска вота, но се очаква да го загуби, което ще доведе до нова вълна на политическа нестабилност втората по големина икономика в Европейския съюз, посочва Associated Press.

74-годишният центрист, назначен от президента Еманюел Макрон преди по-малко от девет месеца, залага, че вотът ще обедини законодателите в остро разделеното Национално събрание около предложените икономии в публичните разходи. Байру твърди, че те са необходими, за да се овладее растящият държавен дефицит и дългове на Франция.

Противоположните партии обаче се заканват да използват възможността, за да свалят Байру и неговото малцинство, съставено от центристи и консерватори, което ще принуди Макрон да започне ново, вероятно трудно търсене на заместник.

  • Ключов вот

Националното събрание, съставено от 577 депутати, прекъсва летния си отпуск за извънредното заседание, поискано от Байру, започващо в 15:00 местно време (13:00 GMT). След речта на премиера, в която се очаква да защити бюджетната рестрикция като в национален интерес, депутатите ще гласуват "за" или "против" правителството му, а възможността за въздържане също е предвидена.

За да оцелее, Байру се нуждае от мнозинство "за". Ако мнозинството гласува "против", Конституцията изисква той да подаде оставка, което ще потопи Франция в нова криза.

  • Политически "музикални столове"

Президентът Макрон плаща висока цена за решението си да разпусне Националното събрание през юни 2024 г., предизвиквайки парламентарни избори, с които се надяваше да укрепи позициите на проевропейския центристки алианс.

Обстоятелствата се объркаха: в резултат се появи разпокъсан парламент без доминиращ политически блок за първи път в съвременната история на Франция.

Политическата несигурност блокира амбициите на Макрон в последния му президентски мандат до 2027 г. Липсата на работещо мнозинство принуди президента да смени вече трима премиери, опитвайки се да създаде консенсус и да предотврати колапс на правителството.

Протежето на Макрон, Габриел Атал, напусна през септември 2024 г. след Олимпийските игри в Париж, едва осем месеца след назначаването си. След него кратко поста зае бившият преговарящ по Brexit Мишел Барние, който стана най-кратко управлявалият премиер в съвременната република, след като бе свален чрез вот на недоверие през декември.

След това Макрон избра своя центристки съюзник Байру, ветеран в политиката, който, въпреки опита си, отново се изправя пред същия проблем: в Националното събрание няма нито една политическа група с достатъчно места, за да управлява самостоятелно, но различни фракции могат да се обединят, за да свалят правителството, въпреки остри политически различия.

  • Раздразнението на Байру

Депутати от крайната десница и левицата, които обявиха, че ще гласуват против правителството, държат над 320 места, докато центристите и техните консервативни съюзници имат 210. Това прави оцеляването на премиера практически невъзможно.

В неделя Байру изрази разочарование, че неговите политически противници от двата края на спектъра се обединяват срещу него. "Какъв е смисълът да сваляш правителството? Това са групи, които не се съгласяват по нищо и, още по-лошо, водят открита гражданска война помежду си", каза той пред онлайн медията Brut.

  • Позициите на основните играчи 
  1. Жан-Филип Тангуи (Национално обединение):

Депутатът разкритикува Макрон, като заяви пред BFMTV, че президентът "се опитва да печели време", но предупреждава, че "времето, което печели за себе си, е загубено за Франция". Тангуи също смята, че очакваното понижение на кредитния рейтинг на Франция в петък може да попречи на инвеститорите. "Ситуацията е много сериозна", каза той, като призова за нови избори.

Тежък удар върху Еманюел Макрон във Франция

  • Финансови пазари

Европейските пазари стартираха умерено нагоре в понеделник, като инвеститорите вече са се примирили с евентуалното падане на Байру и с последвалата нестабилност. Френските фючърси бяха леко повишени спрямо други пазари в Европа, а доходността по 10-годишните облигации остана на 3,45%, близо 0,79 процентни пункта над германските. Силното влияние на американските пазари, очакващи понижение на лихвите от Федералния резерв, омекоти страховете около фискалната ситуация във Франция.

Макрон загуби парламентарното си мнозинство

  1. Манюел Бомпар (Неподчинена Франция):

"За да избегнем хаос, е нужна алтернативна политика", заяви координаторът на движението, като подчерта необходимостта от действия по климата и от преосмисляне на политиката на Байру.

Рокада във френското правителство

  1. Себастиан Шеню (Национален съюз):

"Циркът приключи", заяви той в CNEWS, критикувайки Макрон за състоянието на страната и посочвайки, че RN гарантира стабилност. Според Шеню падането на Байру е неизбежно и бъдещите премиери ще се сблъскат със същата съдба, ако не се съобразят с обществените искания.

Преди вота на доверие за кабинета на Байру - петдесет нюанса мнения във Франция

  1. Марк Фесно (MoDem, центристка партия):

Лидерът на MoDem защити Байру, като подчерта, че той се бори с едни и същи проблеми от 25 години:

  • дългове,
  • дефицити и
  • политическа отговорност.

"Важна е траекторията на публичните разходи и дефицита", каза Фесно пред TF1, подчертавайки крехкото положение на центристкия блок на Макрон преди вота.

  • Байру остава "спокоен" преди съдбоносния вот на доверие

Френският премиер Франсоа Байру изглежда "спокоен" и решен да "доведе решението си докрай", заяви негов съветник. По думите му Байру ще доработва речта си до последния момент, но аритметиката в парламента не е в негова полза.

  • Дори "ядрената опция" няма да спаси Франция

Още от края на миналия месец, когато стана ясно, че кабинетът на Байру върви към провал, редица опоненти на президента Еманюел Макрон започнаха да призовават самият той да подаде оставка. Макрон обаче многократно е заявявал, че ще изкара оставащите 20 месеца от мандата си. Подобна оставка би предизвикала политически земетръс както във Франция, така и в Европа, но не е ясно дали би решила дълбоките проблеми в страната.

  • Условията на Льо Пен

Лидерката на крайната десница Марин Льо Пен вече е готова да допринесе за свалянето на Байру. Въпросът е дали ще направи същото и при следващ премиер.

В неделя, от избирателния си район Енен-Бомон в Северна Франция, Льо Пен очерта четири приоритета, които бъдещият министър-председател трябва да вземе предвид:

  • имиграцията,
  • държавните разходи,
  • "всякакъв вид измами" и
  • финансовите вноски на Франция в ЕС.

Формулировката ѝ обаче оставя достатъчно свобода на действие. Тя настоя единствено тези теми да бъдат "взети под внимание".

  • Финансови проблеми от ерата на пандемията

Бюджетните затруднения на Франция се задълбочиха след пандемията, когато страната натрупа огромни заеми, за да избегне икономически срив. Въпреки това, последващите правителства не успяха да свалят дълга до 60% от БВП, както изисква ЕС. През първото тримесечие на 2025 г. той достигна 114%.

  • Льо Пен и нейният политически разчет

"Националният сбор" (RN) на Марин Льо Пен ще играе решаваща роля в днешното отстраняване на Байру. Крайната десница вижда в кризата шанс да настоява за предсрочни парламентарни избори и оставка на президента Макрон, който победи Льо Пен на президентските балотажи през 2017 и 2022 г.

Байру бе заложил на това, че Льо Пен няма да рискува нови избори, тъй като поради присъда за злоупотреба с публични средства тя е лишена от право да се кандидатира. Но Льо Пен избра да не оставя на правителството тежестта от непопулярните бюджетни съкращения.​​

  • Предизвикателства за Франция

Ако Байру загуби, Макрон отново ще трябва да намери наследник, който да работи в същите несигурни условия и да се справя със същите бюджетни проблеми, които преследват Байру и предшествениците му. Макрон обеща да остане на поста до края на мандата си.

Според френската политическа система премиерът се назначава от президента, отговаря пред парламента и е ръководител на вътрешната политика, особено икономическите мерки. Президентът има значителни правомощия по външната политика и европейските дела и е върховен главнокомандващ.

Байру твърди, че остри съкращения са необходими за възстановяване на публичните финанси. Той предложи намаляване на разходите с 44 милиарда евро за 2026 г., след като дефицитът на Франция достигна 5,8% от БВП миналата година, значително над официалната цел на ЕС от 3%.

Франция също е изправена пред масивна дългова криза: в края на първото тримесечие на 2025 г. държавният дълг възлиза на 3,346 трилиона евро (114% от БВП), а обслужването на дълга остава значителна част от бюджета, около 7% от разходите на държавата.

Планът на Байру, който включва премахването на два официални празника, е критикуван от политическите му противници, които сега имат златна възможност да го свалят.

X



  
  
  





  


