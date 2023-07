Япония получи одобрение да изхвърли 1,3 милиона тона радиоактивна вода в океана

М еждународната агенция за атомна енергия (МААЕ) разреши на Япония да изпусне в океана вода от повредената от цунами АЕЦ "Фукушима" въпреки яростната съпротива на Пекин и някои местни жители, предаде Ройтерс.

There are around 1000 giant tanks of radioactive water at the site of the Fukushima nuclear accident, and after treating them Japan wants to release them into the sea. https://t.co/VdrTVO8JW9 — New Scientist (@newscientist) July 4, 2023

След двугодишно разглеждане на въпроса МААЕ заяви, че плановете на Япония са съгласувани с международните стандарти за безопасност и ще окажат "незначително радиологично въздействие върху хората и околната среда".

"Това е много специална вечер", каза генералният директор на МААЕ Рафаел Гроси на японския премиер Фумио Кишида, преди да му предаде дебела синя папка с окончателния доклад.

Japan is poised to release nuclear wastewater into the Pacific. How worried should we be?



The plan to gradually discharge more than a million tons of treated water from the crippled Fukushima nuclear plant has deeply divided nations and scientists.https://t.co/stRvEX8Yug — Caribbean disaster (@BagalueSunab) May 27, 2023

По-късно Гроси заяви на пресконференция, на която присъстваше малка група протестиращи, че ще се опита да разсее оставащите опасения и че изпускането на водите ще се извършва под надзора на служители на МААЕ.

Китайското външно министерство днес изрази съжаление за "прибързаното" решение на международната организация. "Ако японската страна е склонна да поеме по свой собствен път, тя трябва да поеме всички последици от това", се казва в изявление на дипломатическото ведомство.

Fukushima water to be released into ocean in next few months, says Japan https://t.co/z4RY5Si7xF — The Guardian (@guardian) January 13, 2023

За да намали безпокойството в намиращите се в близост държави, се очаква след посещението си в Япония генералният директор на МААЕ да се отправи към Южна Корея, Нова Зеландия и островите Кук, където да разсее съмненията около изпускането на радиоактивна вода.

Япония планира да изхвърли около 1,3 милиона тона вода, използвана при охлаждането на турбините в атомната електроцентрала.

Водата е филтрирана, за да се отстранят от нея повечето радиоактивни елементи като тритий - изотоп на водорода, който трудно се отделя от нея. Преди да бъде изпусната в Тихия океан, пречистената вода ще бъде разредена до нива, които са много по-ниски от международно одобрените нива на изотопа.