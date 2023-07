Масова евакуация в Япония: Половин милион души застрашени от наводнения и свлачища

П очти половин милион души в югозападната част на Япония са получили заповед да се евакуират поради опасност от наводнения и кални свлачища вследствие на проливни дъждове, съобщава телевизия Ен Ейч Кей.

Torrential rain in Japan's Kyushu sparks evacuation orders, causes bridge to collapse https://t.co/Ig2ucg2JEd