Китайски самолети са пресекли средата на Тайванския проток

О сем китайски самолета пресякоха тази сутрин линията, разделяща на две Тайванския проток, съобщи тайванското министерство на отбраната, цитирано от Ройтерс.

През последните години Тайван, който Китай смята за своя територия, е изправен пред почти ежедневни полети на китайски военни самолети, често в югозападната част на зоната за идентификация на въздушната отбрана на острова.

Общо 24 китайски военни самолета, включително изтребители и бомбардировачи, са били забелязани близо до Тайван във вторник сутринта от около 8 ч. (0 часа по Гринуич), съобщи министерството на отбраната, като добави, че четири китайски военни кораба също са се присъединили към "съвместен патрул за бойна готовност".

Eight Chinese aircraft crossed the median line of the Taiwan Strait on Tuesday morning, Taiwan's defence ministry said, as China ramps up military pressure on the democratic island.



