Пожар пламна в исторически арт център в Лондон

О коло сто огнеборци от петнадесет пожарни гасят пожар, разразил се на покрива на културния център "Съмърсет хаус" в сърцето на Лондон, предадоха Франс прес и Ройтерс, като се позоваха на публикация на противопожарната служба на британската столица в социалната платформа "Екс".

