Пожар пламна в болница в Индия, 10 бебета загинаха, а 16 се борят за живота си

Н ай-малко 10 бебета загинаха, а 16 се борят за живота си заради пожар, обхванал отделението по неонатология на болница в щата Утар Прадеш, съобщи индийската агенция ПТИ, като се позова на местните власти.

Вероятната причина за пожара е късо съединение.

Огънят се е разпространил бързо в отделението, в което е имало 55 бебета, предаде АП.

