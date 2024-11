Най-малко 10 загинали след пожар в старчески дом в Испания

Н ай-малко 10 души са загинали след пожар, избухнал в старчески дом в Северна Испания, съобщиха официални лица.

Според испанския информационен уебсайт Diario Sur още двама души са тежко ранени при пожара в резиденцията в град Виляфранка де Ебро в Сарагоса.

Те остават в критично състояние, а на няколко други е оказано лечение за вдишване на дим.

Пожарникарите са били предупредени за пожара в резиденцията Jardines de Villafranca в 5 ч. сутринта (4 ч. българско време) в петък.

BREAKING: At least 10 people have been killed after a fire broke out at a retirement home in northern Spain in the early hours of this morning, officials have saidhttps://t.co/8JC4EmEFZZ



📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/BJlpLIkSws