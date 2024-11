"Моля ви, бъдете предпазливи": Пожар избухна в петролен склад в руската Белгородска област

У краински дрон предизвика пожар в петролен склад в южната руска Белгородска област, но пожарникарите бързо са го овладели, съобщи тази сутрин областният губернатор Вячеслав Гладков, цитиран от Ройтерс.

Губернаторът написа в „Телеграм“, че се е запалил един от резервоарите в петролния склад в Староосколски район на Белгородска област, близо до границата с Украйна. Десет пожарни екипа са били изпратени на място и са изгасили пламъците.

Tonight drones attacked an oil depot in Russia's Belgorod region, sparking a fire.



Russia's not speculating yet...what do we think? Ukrainian drones? 🤭



🔥🔥🔥 pic.twitter.com/RGGZTZsOes