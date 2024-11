Украйна унищожи една трета от Каспийския флот на Русия

Д окато американците се събуждаха с новината, че Доналд Тръмп е спечелил президентските избори, най-малко един 7-метров роботизиран безпилотен самолет, натоварен с експлозиви, летеше към Каспийския флот на Русия, на 1100 километра от фронтовата линия.

Докато руските моряци се гмуркаха за прикритие, самолетът "Аеропакт" A-22, управляван от украинското разузнаване, се вряза в групата военни кораби, закотвени един до друг покрай кея, предава "Форбс".

Според Антон Геращенко, бивш съветник на вътрешното министерство в Киев, експлозията е повредила три бойни съда, включително две фрегати от клас "Гепард" - най-големите кораби на Каспийския флот, както и по-малка корвета "Буян".

Украйна удари два руски кораба в Каспийско море

Това е близо една трета от числеността на Каспийския флот. Ударът на 1100 км не е най-дълбокият на украинските дронове А-22, но е на наистина голямо разстояние.

През май такъв дрон удари петролна рафинерия в град Салават, в Русия на повече от 1300 км от фронтовата линия.

Най-големите съюзници на Украйна – Съединените щати, Обединеното кралство и Франция, последователно отказват разрешение да се използват американски, британски и френски крилати и балистични ракети срещу цели в Русия.

Така Украйна има малък избор от възможности, за да отвърне на руските ракетни атаки срещу нея.

Сега, три месеца преди Тръмп да влезе отново в Белия дом, тази импровизация може да придобие още по-голямо значение.

Украински президент Володимир Зеленски прави всичко възможно, за да спечели благоразположението на Тръмп, поздравявайки го ентусиазирано в сряда.

Украйна е принудена да се сблъска с бруталната реалност на Тръмп

"Очакваме с нетърпение ера на силни Съединени американски щати под решителното ръководство на президента Тръмп", каза Зеленски.

Ако Тръмп все пак направи това, което заплашват някои републиканци, и спре помощта на САЩ, Украйна все още ще има начини да противодейства на Русия.

Последният удар на A-22 подчертава колко бързо Украйна модернизира оръжейните си системи. Само пред две години украинците не можеха да осъществят атака, толкова дълбоко на руска територия.

Украинските производители на дронове, частично финансирани от Литва, наскоро завършиха разработването на реактивен "ракетен дрон" - управляема хибридна крилата ракета с обсег над 600 км.

Украинците вече я използваха в битка през август, нанасяйки удари в окупирания от Русия Крим.

"Мисля, че това ще промени играта", коментира Михайло Федоров, министър на технологиите на Украйна, за новата ракета.

