Пожар избухна в корабостроителница за ядрени подводници в Англия

П родължава пожарът в корабостроителницата на Би Ей Ай Системс (BAE Systems) в Бароу ин Фърнес, северозападна Англия, която изгражда новото поколение британски ядрени подводници, но няма ядрен риск от инцидента, съобщи полицията, предаде Ройтерс.

В изявлението в Къмбрия се казва, че двама души са били отведени в болница, след като се предполага, че са пострадали от вдишване на дим и че няма други пострадали.

Fire erupts at BAE Systems facility in Barrow-in-Furness, no nuclear threat reported

A fire broke out at a BAE Systems facility in Barrow-in-Furness, England, where nuclear submarines are manufactured#Nuclear pic.twitter.com/OfHEvrp8aU — Uncensored News (@Uncensorednewsw) October 30, 2024

Полицията заяви, че всички останали са били евакуирани от обекта на Би Ей Ай Системс.

Корабостроителницата в Бароу ин Фърнес, Къмбрия, произвежда подводници "Астют" (Astute) и "Дредноут" (Dreadnought) за кралските военноморски сили, показва информация на сайта на Би Ей Ай.

За инцидента е съобщено малко след полунощ днес.

FIRE ERUPTS AT SHIPYARD THAT BUILDS UK'S NUCLEAR SUBMARINES



A fire broke out at the BAE Systems shipyard in Barrow-in-Furness, northwest England that builds Britain’s nuclear-powered submarines.



The police said two people were taken to hospitals with suspected smoke inhalation… pic.twitter.com/H3gxhkuG2A — Conflict Monitor (@ConflictMoniter) October 30, 2024

От Би Ей Ай Системс засега не са отговорили на запитването на Ройтерс за коментар.

Полицията е посъветвала живеещите близо до корабостроителницата да останат на закрито.

#FPWorld: After a fire broke out at BAE System’s facility in Barrow-in-Furness in northwest England where nuclear submarines are made, the police have assured the public that there is no nuclear risk.



Read to know more ⤵️https://t.co/zWmwJQkIy9 — Firstpost (@firstpost) October 30, 2024

*Във видеото: Какво да правим при пожар

Не пропускайте най-важните новини - последвайте ни в Google News Showcase