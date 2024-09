"Уолстрийт Джърнъл": Най-новата ядрена подводница на Китай е потънала близо до Ухан

Н ай-новата китайска ядрена подводница е потънала в корабостроителница близо до град Ухан, съобщава The Wall Street Journal (WSJ), позовавайки се на свои източници.

Подобна информация дават и Ройтерс, АФП и АП, които се позовават на неназован американски военен служител. Властите на КНР са се опитали да скрият информацията за извънредната ситуация.

Exclusive: China’s newest nuclear attack submarine sank in the spring and Beijing scrambled to cover it up, U.S. officials said https://t.co/4lZJCM9evR https://t.co/4lZJCM9evR

Според медиите инцидентът е станал в края на май - началото на юни. Твърди се, че е потънала подводница клас Zhou, построена от China State Shipbuilding Corp. в корабостроителницата Wuachang. Това е бил първият плавателен съд от този тип. За последен път подводницата е била видяна в река Яндзъ в края на май. Според сателитни снимки в началото на юни на мястото на предполагаемото потъване са изпратени кранове, които да извадят подводницата от дъното на реката.

Не е известно каква е причината за инцидента. Събеседниците на WSJ не изключват подводницата да е превозвала ядрено гориво. Няма информация за пострадали.

„В допълнение към очевидните въпроси за стандартите за обучение и качеството на оборудването, инцидентът повдига по-дълбоки въпроси за вътрешната отчетност на НОАК (Китайската народноосвободителна армия) и надзора на отбранителната индустрия, която отдавна е засегната от корупция. Не е изненадващо, че военноморските сили на НОАК се опитват да прикрият потъването“, заяви американският служител.

China's newest nuclear-powered attack submarine sank earlier this year, a senior US defense official said, a potential embarrassment for Beijing as it seeks to expand its military capabilities https://t.co/RRfiuMng25