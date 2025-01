Пожар горя в петролна рафинерия в руската Волгоградска област

П ожар избухна тази нощ в петролна рафинерия в южния руска Волгоградска област след украинско нападение с дронове, предаде Ройтерс, като се позова на информация от губернатора на областта Андрей Бочаров.

Той уточни в публикация в приложението "Телеграм", че противовъздушната отбрана е отблъснала осем дрона, с които украинските сили са атакували областта.

"В резултат от паднали отломки от дроновете на територията на нефтопреработвателен комбинат е избухнал пожар, който е бил своевременно потушен. Има пострадал работник, който е настанен в болница", поясни Бочаров.

Руското министерство на отбраната заяви, че за цялата изминала нощ са свалени 49 украински дрона, 25 от тях - в друга южна област - Ростовска. Безпилотни летателни средства са били прехванати и унищожени и в Курска, Ярославска, Белгородска и Воронежка област, както и в Краснодарския край.

Russian Telegram channels report a fire after a drone attack at an oil refinery in Volgograd region of Russia.



It is the largest producer of petroleum products in Russia's Southern Federal district. The refinery's capacity is up to 14,8 million tons.



There are also reports… pic.twitter.com/6hzNGh0Nhm