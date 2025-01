Украинските въоръжени сили: Атакувахме голяма петролна рафинерия в Рязан

У краинската противовъздушна отбрана свали 50 от 72 дрона, изстреляни от Русия снощи и въоръжените сили атакуваха една от най-големите петролни рафинерии в Русия, предаде Ройтерс, като се позова на украинските военни.

Военните и цивилните власти към момента не съобщават за жертви или щети.

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Русия е употребила 1250 въздушни бомби, повече от 750 щурмови дрона и повече от 20 ракети в атаки срещу Украйна през последната седмица.

„Единствено решителността може да спре подобни терористи. Ние постоянно работим с нашите партньори, за да заздравим отбранителните си способности и да ограничим способностите на Русия да тероризира Украйна“, написа Зеленски в публикация в „Телеграм“.

Last night, Ukrainian drones smoked the Ryazan oil refinery Ryazan oil refinery processed 13.1 million metric tons (262,000 barrels per day), or almost 5% of Russia's total refining throughput in 2024. pic.twitter.com/lpkWWB3cSZ

„Способностите за нанасяне на удари с голям обсег са критично важни. Санкциите са жизнено важни. Свалянето на цената на петрола е важно. От ключово значение е да действаме единно и да защитаваме животите с решимост“, добави той.

Генералният щаб в Киев днес заяви, че силите му снощи отново са атакували руската петролна рафинерия в град Рязан и съобщи за експлозии и пожар в района.

„Петролната рафинерия в Рязан е една от четирите най-големи рафинерии в Руската федерация“, се казва в изявление в „Телеграм“.

Ukrainian attack Russia's Ryazan Oil Refinery again last night causing another series of explosions.



The US and the World are starting to wake up and see Russia for what it is, a regional power with Nukes covering up an economy that’s bleeding out.



The SMO is a failure pic.twitter.com/6CXqCBwMFD