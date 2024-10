Потоп в Испания: Има загинали при проливните дъждове

Н яколко тела бяха извадени от служители на службата за спешна помощ в източния регион на Испания Валенсия, след като проливните дъждове предизвикаха внезапни наводнения, съобщи ръководителят на регионалното правителство в сряда.

„Можем да потвърдим, че някои тела вече са открити“, каза Карлос Мазон пред репортери, без да уточнява колко.

Властите не могат да дадат повече подробности, докато роднините не бъдат информирани, добави той.

Проливен дъжд връхлетя голяма част от Източна и Южна Испания във вторник, наводнявайки улици с кална вода и прекъсвайки железопътния и въздушния транспорт.

Кадри, заснети от жители със смартфони и излъчени по испанската телевизия, показват бушуващи води, които отнасят коли и наводняват сгради.

В някои райони, в рамките на един ден, се е изляло количество дъжд над нормата за месец, съобщават испанските медии.

„Изправени сме пред безпрецедентна ситуация, която никой не помни“, каза Мазон.

Официални лица съобщиха във вторник, че най-малко седем души са в неизвестност - шофьор на камион в района на Валенсия и шестима души в град Летур в източната провинция Албасете.

Служители на службите за спешна помощ, с помощта на дронове, ще работят през цялата нощ, за да търсят изчезналите в Летур, каза представителят на централното правителство в Кастилия-Ла Манча Милагрос Толон пред испанската обществена телевизия TVE.

„Приоритет е да открием тези хора“, допълни тя.

❗️🌊🇪🇸 - Torrential rains continue to cause severe flooding in southeast Spain, especially in the Valencia region, where several bodies were found in the affected areas.



Spanish meteorological agency AEMET has issued a red alert for Valencia, with records of up to 200 mm of… pic.twitter.com/Ien35ZqCCx — 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) October 30, 2024

Кризисен комитет

Централното правителство на Испания създаде кризисен комитет, който се събра за първи път късно във вторник, за да разгледа и предприеме мерки за отговор на бурята.

„Следя отблизо с тревога съобщенията за изчезнали хора и щетите, причинени от бурята през последните часове“, написа премиерът Педро Санчес в социалните мрежи, призовавайки хората да следват съветите на властите.

Правителството разположи във Валенсия военна част, специализирана в спасителни операции, за да помогне на местните служби за спешна помощ.

Кметството на Валенсия каза, че всички училищни класове и спортни събития са преустановени в сряда, а парковете ще останат затворени.

Torrential rains caused by a cold front moving across south-eastern Spain flooded roads and towns on October 29, prompting authorities in the worst-hit areas to advise citizens to stay at home and avoid all non-essential travel#spain #floods #climate #rains #monsoon… pic.twitter.com/JuK6gcXhkB — CNBC-TV18 (@CNBCTV18News) October 30, 2024

Дванадесет полета, които трябваше да кацнат на летището във Валенсия, бяха отклонени към други градове в Испания поради проливния дъжд и силните ветрове, каза операторът на испанското летище „Аена“.

Други 10 полета, които трябваше да излязат или кацнат на летището, бяха отменени.

Националният оператор на железопътна инфраструктура съобщи, че е спрял всички железопътни услуги в региона на Валенсия, „докато ситуацията се нормализира с оглед безопасността на пътниците“.

Високоскоростните влакове между Мадрид и град Валенсия ще бъдат спрени "поне" до 10 часа сутринта в сряда поради последиците от бурята.

Високоскоростен влак с 276 пътници дерайлира в южния регион на Андалусия, но няма пострадали, се казва в изявление на регионалното правителство.

Devastating flooding in Valencia, Spain has turned deadly as torrential rains overwhelmed the region. Around 50 cm of rain fell in just 8 hours, leading to water rescues and road closures. Authorities urge residents to seek higher ground. Stay safe, Valencia! 🌧️🚨 #ValenciaFloods… pic.twitter.com/niy3HOi9Qp — NPB #ClimateActionNow #COP29 (@CO2__29) October 30, 2024

Аварийните служби използваха хеликоптери, за да извадят хора от домове и коли в Алора в Андалусия, след като река преля.

Държавната метеорологична агенция обяви червен код на тревога в района на Валенсия и второ най-високо ниво на тревога в части от Андалусия. Няколко пътища бяха прекъснати и в двата региона поради наводнения.

Метеоролозите казаха, че бурята е причинена от студен фронт, който се движи над топлите води на Средиземно море.

Очаква се валежите да продължат поне до четвъртък.

Учените предупреждават, че екстремните метеорологични условия като горещи вълни и бури стават все по-интензивни в резултат на изменението на климата.

Не пропускайте най-важните новини - последвайте ни в Google News Showcase