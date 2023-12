Пострадалият колежани от палестински произход в САЩ: Бабо, простреляха ме

Н ападател простреля трима колежани от палестински произход в Бърлингтън, щата Вермонт. Това съобщиха властите, цитирани от Ройтерс. Разследващите подозират, че се касае за престъпление от омраза.

Въоръжен с пистолет бял мъж е прострелял тримата младежи на улицата близо до Университета на Вермонт в събота вечерта, след което е избягал. Това се посочва в изявление на полицията в Бърлингтън.

Хишам Авартани е пострадал при засадата, той е бил прострелян в гръбнака. Палестинско-американският студент се е обадил в полицията, а след това е позвънял и на баба си, родена във Великобритания. „Бабо, простреляха ме“, казал 20-годишният младеж, разказва чичо му пред BBC.

Арестуван е заподозрян за стрелбата по трима колежани от палестински произход

Авартани беше нападнат в събота в Бърлингтън, Върмонт, ранени бяха и двама негови колеги, също от палестинско-американски произход. Очаква се Авартани и другите жертви - Кинан Абдалхамид и Тахсин Алиахмад - да оцелеят. И тримата се възстановяват от травмите си в интензивно отделение на болнично заведение. За Авартани, който беше най-критично ранен, пътят към възстановяването ще бъде дълъг, казва г-н Прайс, чичото на едно от пострадалите момчета.

„Куршумът е заседнал в неговия Т2 прешлен“, обяснява роднината на Авартани.

Нетаняху към САЩ: Войната в Газа е и ваша война

Чичото казва, че инцидентът е оставил него и други роднини на жертвите с чувство за срам, тъй като членове на семейството са насърчили младите мъже да следват университетското си образование в САЩ, за да са сигурни, че са в безопасност. „Никога не сме си представяли, че ще дойдат да учат тук и нещо подобно може да им се случи“, каза чичото на пострадалия.

Авартани е трета година в университета Браун в Роуд Айлънд, съобщава BBC. Той и приятелите му са били нападнати, след като са присъствали на парти за рождения ден на осемгодишните синове на г-н Прайс в местна зала за боулинг.

Тримата младежи са близки приятели от детството си. Те са посещавали Ramallah Friends School, управлявано от частна организация с нестопанска цел на Западния бряг.

'Granny, I've been shot,' said Palestinian student targeted in Vermont #trending #latestnews https://t.co/N1iJUQmLGT