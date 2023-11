Поредна стрелба срещу еврейско училище в Канада

С рещу еврейско училище в Монреал снощи бе открита стрелба за трети път в рамките на по-малко от седмица, на фона на повишеното напрежение около конфликта между Израел и ислямистите в ивицата Газа, съобщи полицията, предадоха Ройтерс и Франс прес, като се позоваха на местни медии.

Пострадала е само фасадата на учебното заведение. На мястото са били открити следи от куршуми и гилзи, след като жители в района чули стрелба рано сутринта, съобщи телевизия "Си Би Си Нюз".

Нетаняху към САЩ: Войната в Газа е и ваша война

В четвъртък други две еврейски училища в Монреал съобщиха за дупка от куршум във входните им врати, предадоха местни медии.

Засега не е ясно дали случаите в еврейските училища са свързани.

Montreal Jewish school target of another shooting in week-long string of hate crimes #CanadaCrime #Crime #Canada [Video] Unidentified suspects have fired guns at Jewish schools in Montreal three times this week. A synagogue was also targeted with a… https://t.co/gVOJrErVNY