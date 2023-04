Сурт: Гигантският бог на огъня и апокалипсиса от скандинавската митология

В еликани, полубогове, джуджета и елфи - всички тези същества правят скандинавската митология толкова колоритна и завладяваща. Съхранени за потомците в скандинавските саги и ръкописи, тези митове и легенди са изпълнени със същества, които играят решаваща роля в скандинавската култура и идентичност. Едно от тях е Сурт, загадъчен и могъщ Йотун - великан, за когото е предсказано, че ще изиграе решаваща роля в съдбовния край на света.

Възходът на Сурт по време на последната битка на света

От всички старонорвежки митични същества Сурт е едно от най-старите. Неговото име е сред първите документирани, най-известните от които са исландските саги и прочутата "Прозаична Еда". В превод името на Сурт означава буквално "черният" или "рошавият" и може да се свърже с връзката му с огъня.

Предсказано е, че Сурт ще бъде решаваща фигура в Рагнарьок - последната битка, в която светът ще бъде унищожен. Носейки големия си пламтящ меч, Сурт ще влезе в битка срещу Аси, скандинавските богове , и лично ще се бие с бог Фрейр. След това пламъците, които той носи, ще обхванат целия свят. В някои източници той се свързва и с Муспелхайм, голямо царство на огъня в скандинавската космология.

Рагнарьок в старонорвежката митология е съдбовният край на света. Предхожда го Фимбулвинтер - поредица от три последователни и много сурови зими, последвани от безброй войни. Тъй като целият живот на Земята загива, боговете са обречени да водят последна битка срещу Йотнар - великаните - и много други чудовищни същества. В битката всички ще загинат, а светът ще бъде удавен в голям потоп и така ще бъде сложен край. По-късно целият свят ще започне наново, в един мощен цикъл на смърт и прераждане.

